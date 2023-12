'Hộc Châu phu nhân' của Dương Mịch - Trần Vỹ Đình phá 4 tỷ view sau 45 ngày phát sóng

Bộ phim cổ trang do Dương Mịch và Trần Vỹ Đình đóng chính đã kết thúc được hơn một tháng nhưng có vẻ độ hot vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phim được coi là bom tấn hiếm hoi của màn ảnh Hoa ngữ năm 2021 khi mà trước đó, loạt phim ra mắt như Tân Thiên long bát bộ, Gia Nam truyện... đều bị khán giả chê bai, thiếu sự đột phá.

Vào ngày 5/12, khi phát sóng những tập cuối cùng, bộ phim cũng đã phá 3 tỷ view, mỗi ngày đều thu hút hơn 100 triệu view và lượt view tập cuối cao nhất 210 triệu, nhận về 7.7 điểm đánh giá tích cực của người xem. Đây được xem là kỷ lục của một tác phẩm cổ trang truyền hình trong năm 2021 này.

Hộc châu phu nhân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Như Sắt, kể về hậu cung và vương triều Đại Trưng trên Cửu Châu Đại Lục. Phương Chư (do Trần Vỹ Đình thủ vai), Hải Thị (do Dương Mịch thủ vai), Đế Húc (do Từ Khai Sính thủ vai) – ba người đối mặt với sự tranh đấu quyền lực, kiên quyết bảo vệ hòa bình.

Đứng giữa Đế Húc và Phương Chư, Hải Thị rơi vào thế khó. Chuyện tình của cô trải qua vô vàn khó khăn, từ những hiểu lầm đến các biến cố, nhờ vậy cô và đối phương càng thấu hiểu nhau hơn.

Một số thành tích đáng gườm của Hộc Châu Phu Nhân:

10 ngày lên sóng phá 1 tỷ

19 ngày lên sóng phá 2 tỷ

26 ngày lên sóng phá 3 tỷ

45 ngày lên sóng phá 4 tỷ