Những mỹ nhân Hoa ngữ 'vác bụng bầu' đi đóng phim: Dương Mịch dầm mưa nhiều giờ liền, Angela Baby cưỡi ngựa khiến ai nấy nể phục

Nữ diễn viên là một trong những sao nữ quen mặt với "mọt phim" Hoa ngữ. Kể từ khi bước chân vào làng giải trí , cô nàng đã có nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình ăn khách như: Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Cổ kiếm kỳ đàm, Người phiên dịch, Phù Dao hoàng hậu...

Trong khoảng thời gian mang bầu hơn 4 tháng, Dương Mịch vẫn cố gắng hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của bộ phim "TiểuThời Đại 3". Không chỉ vậy, người đẹp vẫn luôn cố gắng có mặt đúng giờ để không làm chậm tiến độ quay của cả đoàn. Được biết, cô nàng còn cố tình dùng vải để che bụng trong quá trình quay. Thậm chí, cô còn thực hiện các cảnh quay chạy dưới mưa trong nhiều giờ đồng hồ. Điều này khiến cư dân mạng đánh giá cô là một nữ diễn viên vô cùng kính nghiệp.

Từ ngôi sao bị chê diễn dở dù nhận phim không ngớt, cô hiện trở thành nhà sản xuất tên tuổi, nắm giữ tác phẩm đắt nhất Đài Loan. Ở tuổi 45, Lâm Tâm Như ghi thêm dấu ấn vẻ vang với phim "Hoa đăng sơ thượng". Cô vừa đóng một trong hai vai chính vừa làm giám đốc sản xuất.

Lâm Tâm Như lộ vẻ mệt mỏi trong hậu trường phim 'Nghi can X' - Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như là một trong những bà bầu tham công tiếc việc của làng giải trí Trung Quốc. Trước đó, dù bầu bí 4 tháng, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ làm việc, chụp ảnh tạp chí, đóng quảng cáo, đặc biệt là tham gia bộ phim "Nghi Can X" được thực hiện tại Cáp Nhĩ Tân. Sau mỗi cảnh quay, bà xã Hoắc Kiến Hoa đều lộ vẻ mệt mỏi đến kiệt sức. Nhất là quãng thời gian đó, vì thường xuyên bay qua lại giữa Cáp Nhĩ Tân và Bắc Kinh nên vóc dáng người đẹp càng thêm hao gầy.

Tôn Lệ

Tôn Lệ là sao nữ thuộc trường phái thực lực đã được đông đảo khán giả công nhận. Cô có nhiều vai diễn kinh điển tạo ấn tượng mạnh mẽ với mọi người. Vào thời điểm Tôn Lệ và Đặng Siêu tham gia phim "Họa Bích", nữ diễn viên đang mang thai.

Cô quay phim cùng ông xã Đặng Siêu nên đã được chăm sóc chu đáo - Ảnh: Internet

Khi ở phim trường phim truyền hình Tôn Lệ đều mặc quần áo rất dày không thể thấy rõ bụng. Xung quanh cô lúc nào cũng có khoảng 5 trợ lý hỗ trợ, có người cầm ô che nắng, có người cầm áo khoác giữ ấm. Bộ phim có nhiều cảnh phải hành động mạnh như chạy, đuổi bắt, vì vậy Tôn Lệ được chăm sóc rất cẩn thận. Rất may mắn là cô quay phim cùng chồng nên đã được chăm sóc chu đáo.

Angela Baby

Angela Baby tham gia bộ phim "Người Lái Đò" khi mang thai ở những tuần đầu tiên. Sau khi kết thúc bộ phim và có cuộc phỏng vấn với báo chí, người đẹp đã chia sẻ cảm xúc lo lắng khi tự mình thực hiện những cảnh quay nguy hiểm.

Bà xã của Huỳnh Hiểu Minh trong một cảnh quay của phim "Người lái đò' - Ảnh minh họa: Internet

Cô nàng khiến ai nấy đều ngưỡng mộ khi thực hiện luôn cảnh quay cưỡi ngữa khi đang mang thai - Ảnh: Internet

Sau "Người Lái Đò", bà xã của Huỳnh Hiểu Minh vẫn rất chăm chỉ vác bụng bầu trên phim trường "Cô Phương Bất Tự Thưởng". Nữ diễn viên không ngại đóng những cảnh cưỡi ngựa, không cần dùng đến diễn viên đóng thế. Hành động này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ đoàn làm phim và các bạn diễn.