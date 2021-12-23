Những cặp đôi Hoa ngữ 'đường ai nấy đi' trong phim nhưng 'đẹp như mơ' ở ngoài đời

Trong làng giải trí Hoa ngữ, nhiều cặp đôi khiến người hâm mộ phải "đỏ mắt ghen tị" vì mức độ ngọt ngào dành cho nhau, đó chính là Cao Viên Viên - Triệu Hựu Đình, Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như, Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long.

Cặp vợ chồng có những ngày tháng hôn nhân rất hạnh phúc, các "tay săn ảnh" không ít lần bắt gặp họ tay trong tay đi mua sắm, nô giỡn ở sân bay, chàng cõng nàng trên lưng tình cảm... Khi biết mình lên chức bố sau 5 năm ròng rã chờ đợi, Triệu Hựu Đình đã vô cùng sung sướng. Sau khi sinh con xong, Cao Viên Viên không tham gia phim ảnh , sự kiện mà lui về phía sau chăm lo cuộc sống cho gia đình nhỏ.

Triệu Hựu Đình kết hôn với Cao Viên Viên đã được hơn 6 năm. Sau khi đóng chung bộ phim điện ảnh "Tìm kiếm", cặp đôi đã tiến tới hôn nhân. Thời gian đầu, cặp đôi chịu khá nhiều áp lực, bởi Cao Viên Viên lớn hơn Triệu Hựu Đình đến 5 tuổi, trước khi lấy nhau, Cao Viên Viên lại còn vướng vào khá nhiều bê bối ái tình. Thậm chí, mạng xã hội còn xuất hiện nhiều lời đồn cho rằng chính vì điều này mà Cao Viên Viên không được lòng gia đình chồng.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi hẹn hò tài tử Ngô Kỳ Long từ năm 2011. Đây cũng là một trong những cặp diễn viên "phim giả tình thật" nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Sau 4 năm yêu, họ nên duyên vợ chồng. Cặp đôi hạnh phúc đón con trai đầu lòng năm 2019.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Trở thành người phụ nữ gia đình, Thi Thi dần lút khỏi các hoạt động nghệ thuật và tập trung kinh doanh. Hồi đầu năm 2020, nhiều bài báo Sina đưa tin nữ diễn viên và ông xã Ngô Kỳ Long thắng lớn trên sàn chứng khoán. Chỉ sau một đêm, tổng giá trị cổ phiếu mà cặp đôi đang giữ tại một công ty giải trí lên tới 4 tỷ đô la Mỹ (tương đương 92,8 ngàn tỷ đồng). Ngoài ra, nữ diễn viên cũng chuyên tâm vun vén tổ ấm nhỏ với niềm vui mỗi ngày là nấu ăn, chăm con.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa lần đầu gặp nhau trong phim "Tàu điện ngầm". Suốt 10 năm sau đó, họ liên tục khiến công chúng xuýt xoa bởi mối quan hệ thân thiết. Song, nam tài tử bất ngờ thông báo chuyện tình cảm với Lâm Tâm Như. Chỉ gần 2 tháng sau khi công khai chuyện hẹn hò, cặp đôi tổ chức một hôn lễ đẹp như mơ tại Bali (Indonesia) với hàng loạt khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khác với các cặp đôi trên, hàng loạt tin đồn không hay bủa vây cuộc hôn nhân của cặp nghệ sĩ nổi tiếng này. Ngày càng có nhiều người nghi ngờ hạnh phúc của họ. Người ta vin vào những cớ rất nhỏ để thổi phồng mâu thuẫn của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. Nếu họ thể hiện tình cảm với nhau, dù rất kín đáo, thì hành vi này cũng bị cho là động thái xoa dịu tin đồn ly hôn.