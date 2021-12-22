Người này tiết lộ, Yumi nhập viện trong tình trạng mất tỉnh táo. Cô được cho là đã uống thuốc quá liều, phải tiến hành rửa ruột khẩn cấp. Nhiều cư dân mạng suy đoán rằng Yumi đang cố tự tử sau khi bị phanh phui việc ngoại tình Vương Lực Hoành .

Sáng 22/12, một tài khoản mạng xã hội có tên "Là Một Đứa Trẻ 007" đã đăng tải loạt ảnh Yumi (Tôn Vũ) đang ở trong bệnh viện.

Theo hình ảnh được đăng tải, Yumi đang được cách ly ở phòng cấp cứu khoa hồi sức, chẩn đoán lâm sàng trên tờ truyền dịch ghi “ngộ độc thuốc”.

Sina đã ngay lập tức liên hệ với phòng làm việc của nữ ca sĩ song không nhận được câu trả lời.

Thời điểm vừa qua, Yumi là cái tên nhận nhiều chú ý sau khi bị vợ cũ Vương Lực Hoành tố cáo cô là "tiểu tam".

Theo đó, Lý Tịnh Lôi tung bằng chứng Yumi vẫn chủ động nhắn tin cho Vương Lực Hoành vào năm 2015, dù lúc này anh đã kết hôn. Hai người nhắn tin bí mật qua một ứng dụng, thậm chí Yumi còn để ảnh avatar là ảnh nude của mình.

Cnet cũng khui lại một số bức ảnh quá đỗi thân mật giữa Vương Lực Hoành và Yumi.

Ngay sau khi bị cư dân mạng công kích, Yumi vội vã lên bài thanh minh kèm theo lời đe dọa gửi đơn kiện đến công an để lấy lại sự trong sạch.

Nữ ca sĩ khẳng định bản thân chưa bao giờ chen chân vào hôn nhân của Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi. Cô thừa nhận từng có một khoảng thời gian hẹn hò với Vương Lực Hoành năm 2012, tuy nhiên tới tháng 10 năm 2013, cô mới biết Vương Lực Hoành chuẩn bị cưới vợ. Bức ảnh từng được chia sẻ năm 2015 với hành động nhạy cảm của 2 người thực chất được chụp từ năm 2013, vì muốn chọc giận bạn trai ở thời điểm đó nên Yumi mới đăng lên MXH.

Trước lời thanh minh của cô nàng, Lý Tịnh Lôi đưa ra lời thách thức: “Hãy cho tôi cách thức liên lạc của cảnh sát, tôi cung cấp chứng cứ”. Đây có thể coi là lời ngầm khẳng định việc Vương Lực Hoành từng ngoại tình với Yumi.

Lý Tịnh Lôi cũng đăng tải bức ảnh được cho là tin nhắn giữa nam ca sĩ và Yumi, thời gian nhắn tin giữa hai người là vào 6/8/2015 chứ không phải là mối quan hệ này đã kết thúc từ năm 2013 như Yumi thanh minh.

Chưa dừng lại ở đó, vợ cũ Vương Lực Hoành tiếp tục đăng đàn để hạ bệ tiểu tam: "Anh Vương nói rằng chưa bao giờ nghiêm túc trong mối quan hệ với cô. Rằng cô cũng chỉ là 'bạn giường' thôi.

Hàng loạt từ khóa như “Lý Tịnh Lôi lại đáp trả Yumi”, “Yumi cần bằng chứng có bằng chứng”… liên tục lọt top hotsearch. Nhiều cư dân mạng bày tỏ lập trường ủng hộ Lý Tịnh Lôi tiếp tục đăng tải bằng chứng ngoại tình.

Dù phía Yumi một mực lên tiếng phủ nhận song điều này vẫn không thể chứng minh sự trong sạch cho cô.

Yumi (Tôn Vũ) sinh năm 1992 là một mảnh của nhóm nhạc nữ By2. Đây là nhóm nhạc gồm 2 chị em sinh đôi người Singapore gốc Hoa - Miko và Yumi. Nhóm được biết tới nhiều qua bản hit Có Chút Ngọt Ngào.