Vợ cũ Vương Lực Hoành đáp trả tiểu tam: Tung luôn ảnh nhạy cảm của đối phương

Sao quốc tế 20/12/2021 10:06

Động thái tung ảnh nude của tiểu tam chen chân vào mối quan hệ giữa Vương Lực Hoành và vợ cũ khiến drama gia đình ngày càng căng thẳng.

Những ngày qua, bê bối các mối quan hệ đời tư của Vương Lực Hoành liên tục bị vợ cũ Từ Tịnh Lôi cho lên sóng khiến cư dân mạng đổ dồn sự chú ý vào drama của gia đình này. Không chỉ bị vợ cũ đăng bài tố cáo ngoại tình, bạo lực lạnh, thường xuyên mua dâm một cách kín đáo, mới đây nhất Từ Tịnh Lôi còn đăng bằng chứng chuyện ngoại tình ghê tởm của chồng cũ là một tấm ảnh nude của tiểu tam.

Vợ cũ Vương Lực Hoành đáp trả tiểu tam: Tung luôn ảnh nhạy cảm của đối phương - Ảnh 1
Vương Lực Hoành bên vợ cũ Từ Tịnh Lôi và con

Dù không chỉ đích danh ai là nhân vật tiểu tam chen chân vào gia đình Từ Tịnh Lôi, nhưng không khó để cư dân mạng tìm ra danh tính “trà xanh” này chính là nghệ sĩ Yumi (nhóm nhạc By2). Ngay sau khi bị đông đảo netizen réo tên, Yumi vội vã lên bài thanh minh kèm theo lời đe dọa gửi đơn kiện đến công an để lấy lại sự trong sạch.

Tuy nhiên, Từ Tịnh Lôi sau đó đã thẳng thắn đưa ra lời thách thức: "Hãy cho tôi cách thức liên lạc của cảnh sát, tôi cung cấp chứng cứ". Đây có thể coi là lời ngầm khẳng định việc Vương Lực Hoành từng ngoại tình với Yumi và đã bị Từ Tịnh Lôi nắm thóp khi có trong tay bằng chứng.

Không lâu sau, Yumi tiếp tục đăng bài thanh minh, khẳng định bản thân chưa bao giờ can thiệp vào hôn nhân của Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi. Theo nữ ca sĩ, cô cho rằng mình và Vương Lực Hoành hẹn hò với nhau vào năm 2012. Trong thời gian đó, vì thường xuyên phải ở xa nhau nên cả hai mới chia sẻ những bức ảnh thân mật. Đến năm 2013, cô biết nam ca sĩ sắp cưới vợ nên đã chấm dứt mối quan hệ.

Vợ cũ Vương Lực Hoành đáp trả tiểu tam: Tung luôn ảnh nhạy cảm của đối phương - Ảnh 2
Khoảnh khắc thân mật của Vương Lực Hoành và Yumi

Đáp trả lại lời thanh minh từ phía Yumi, Từ Tịnh Lôi viết: "Vào năm 2015, 2 người xóa Wechat của nhau, bởi vì chuyển sang sử dụng Whatsapp. Còn đặc biệt đổi avatar thành ảnh nude". Ngay sau đó, vợ vũ Vương Lực Hoành đăng tải bức ảnh được cho là tin nhắn giữa nam ca sĩ và Yumi, thời gian nhắn tin giữa hai người là vào 6/8/2015 chứ không phải là mối quan hệ này đã kết thúc từ năm 2013 như Yumi thanh minh.

Vợ cũ Vương Lực Hoành đáp trả tiểu tam: Tung luôn ảnh nhạy cảm của đối phương - Ảnh 3
Từ Tịnh Lôi đăng bằng chứng là ảnh nude cùng tin nhắn của tiểu tam gửi cho chồng cũ

Gây sốc hơn chính là ảnh đại diện Whatsapp của Tuesday này là ảnh một người phụ nữ khoe trọn vòng 1. Chưa dừng lại ở đó, vợ cũ Vương Lực Hoành tiếp tục đăng đàn để hạ bệ tiểu tam: "Anh Vương nói rằng chưa bao giờ nghiêm túc trong mối quan hệ với cô. Rằng cô cũng chỉ là 'bạn giường' thôi. 

Tôi và anh ấy đã ở bên nhau vào năm 2013. Lúc đó chúng tôi đều quyết định sẽ kết hôn và đã sống chung được vài tháng. Anh ta cũng giới thiệu tôi với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả nhà sản xuất. Tất cả những điều này mới là mối quan hệ chính thức".

Vợ cũ Vương Lực Hoành đáp trả tiểu tam: Tung luôn ảnh nhạy cảm của đối phương - Ảnh 4
Từ Tịnh Lôi liên tiếp tung bằng chứng về chuyện ngoại tình của Vương Lực Hoành

Không chỉ “khui” một loạt những chuyện không hay về chồng cũ, hiện Từ Tịnh Lôi còn có thêm những bằng chứng ngoại tình đáng xấu hổ nào của chồng nữa đang là đề tài được nhiều cư dân mạng tò mò. Hàng loạt từ khóa như "Lý Tịnh Lôi lại đáp trả Yumi", "Yumi cần bằng chứng có bằng chứng"... liên tục lọt top hotsearch.

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