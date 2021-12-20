Vương Lực Hoành đăng tâm thư tố ngược vợ cũ, hé lộ loạt tình tiết gây sốc khiến netizen hoang mang

Ngày 17/12, hai ngày sau khi Vương Lực Hoành xác nhận ly hôn người vợ 8 năm, Lý Tịnh Lôi khiến C-biz “rúng động” với bài đăng dài gần 5.000 từ, vạch ra 12 “tội danh” của nam ca sĩ sinh năm 1976, bao gồm gọi gái mại dâm, ngoại tình và bắt vợ ký hợp đồng tiền hôn nhân…

Không lâu sau, cha của Vương Lực Hoành “phản pháo” bằng một lá thư viết tay, tố cáo con dâu cũ ép hôn, đồng thời tuyên bố con trai phải khổ sợ chịu đựng suốt 7 năm sau khi kết hôn, trong đó có 2 năm như “địa ngục”.

Đáp lại, Lý Tịnh Lôi yêu cầu Vương Lực Hoành phải xin lỗi công khai trước 15h chiều ngày 19/12 về những cáo buộc của cha Vương, nếu không cô sẽ nộp đơn tố cáo vu khống.

Tối ngày 19/12, sau 2 ngày im lặng giữa vô vàn bê bối bị vợ cũ bóc phốt ngoại tình, quan hệ với gái mại dâm, Vương Lực Hoành đã đăng “tâm thư” dài không kém vợ cũ trên cả Weibo và Facebook cá nhân, giãi bày tất cả mọi chuyện trên MXH. Tâm thư của nam ca sĩ được đăng vào lúc nửa đêm khiến làng giải trí xứ Trung được 1 phen xôn xao. “Hôm nay là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi. Đó là cơn ác mộng của những cơn đau dữ dội và tồi tệ”, anh viết.

Vương Lực Hoành lên tiếng khẳng định anh và Lý Tịnh Lôi bắt đầu quen biết nhau từ năm 2003. Tuy nhiên cả hai không liên lạc với nhau trong suốt gần 10 năm trời. Tới năm 2011, hai người mới nối lại liên lạc. Nam ca sĩ còn chia sẻ ảnh chụp màn hình những tin nhắn gửi Lý Tịnh Lôi. Thời điểm này, vợ anh đã 26 tuổi, không phải là độ tuổi vị thành niên. Đây được cho là động thái phủ nhận cáo buộc Vương Lực Hoành dụ dỗ quan hệ với trẻ vị thành niên mà vợ anh từng viết trong tâm thư bóc phốt trước đó.

Đồng thời, nam ca sĩ tố Lý Tịnh Lôi dùng lý do mang thai để ép hôn. “Hôm đó, cô ấy rất phấn khích, nói rằng: ‘Nếu hôm nay anh không lấy em, em sẽ biến mất và đổi tên. Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy đứa con trong bụng em’. Dù chưa ở giai đoạn muốn tiến tới hôn nhân nhưng vì quá sợ hãi nên Vương Lực Hoành đành gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, ngôi sao Đài Loan cho biết, trong khoảng 5 năm 8 tháng sau khi kết hôn, anh sống trong nỗi sợ hãi, bị tống tiền và đe dọa. Từ tháng 3 năm 2014, nam ca sĩ đã phải tới bệnh viện tìm bác sĩ tâm lý hôn nhân nhưng mọi thứ không có biến chuyển nào đáng kể.

Nam ca sĩ cũng chỉ ra, vợ cũ yêu cầu số tiền khoảng 200 triệu nhân dân tệ (gần 721 tỷ đồng). Cuối cùng, hai bên thống nhất con số 150 triệu nhân dân tệ (gần 541 tỷ đồng), bao gồm nửa căn nhà ở Los Angeles và một nửa khoản đầu tư cổ phiếu, 210.000 nhân dân tệ (757 triệu đồng) trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, tài tử họ Vương phải trả hết chi phí thuê người trông trẻ, tài xế riêng, người giúp việc toàn thời gian và chỗ ở miễn phí tại Đài Bắc trong 18 năm.

Vương Lực Hoành nhấn mạnh, Lý Tịnh Lôi nói với người hòa giải rằng, nếu anh không chấp nhận những yêu cầu của cô, cô sẽ nói với giới truyền thông những điều phá hủy sự nghiệp của anh.

Cuối tâm thư, Vương Lực Hoành bày tỏ ưu tiên hàng đầu của anh giờ đây là con cái, mong vợ cũ đừng lôi những người vô tội vào cuộc. Anh cầu xin Lý Tịnh Lôi ngừng đặt điều, bôi xấu anh trên mạng xã hội bởi “Internet là nơi lưu lại dấu vết”. “Anh không muốn các con sau này lớn lên biết được và xấu hổ về ồn ào của bố mẹ chúng”, nam ca sĩ viết.

Vương Lực Hoành cũng không quên cảnh báo vợ cũ: “Văn của tôi không tốt bằng Tịnh Lôi. Nhưng như tôi đã đề cập trước đó, tôi sẽ trả lời từng lời tố cáo trong lá thư tố cáo sai sự thật dài 5.000 từ của cô ấy”.

Nam ca sĩ còn đặc biệt xin lỗi bạn bè bị vướng vào chuyện cá nhân của anh. Dân mạng cho rằng, anh đề cập đến nữ diễn viên Từ Nhược Tuyên – người bị nghi là “tiểu tam” chen chân vào cuộc hôn nhân của Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi. Trước đó, trong ngày 19/12, mỹ nhân Đài Loan đã phủ nhận tin đồn thất thiệt về cô.

Vậy nhưng, netizen đang vô cùng thắc mắc về việc, dù tâm thư rất dài nhưng Vương Lực Hoành không có bất cứ lời thanh minh nào về drama ngoại tình, quan hệ với gái mại dâm. Giờ đây Cnet đang đặt câu hỏi chất vấn ngược lại nam ca sĩ.

Phát ngôn của Vương Lực Hoành được đưa ra một ngày sau khi anh lộ diện lần đầu giữa ồn ào ly hôn. Cụ thể, cánh săn ảnh phát hiện “Thiên vương châu Á” tại sân bay ở Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 18/12. Theo Sina, anh trở về quê nhà khẩn cấp để giải quyết việc gia đình.