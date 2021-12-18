Vương Lực Hoành bị 'đào mộ' ánh mắt nhìn chằm chặp vào vòng 3 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 18/12/2021 21:34

Ánh mắt của Vương Lực Hoành không thoát khỏi tầm ngắm của cư dân mạng. Không những thế, nam ca sĩ còn tự ý thêm cảnh hôn Lưu Diệc Phi vào mà không có trong kịch bản.

Drama của Vương Lực Hoành vẫn tiếp tục nóng lên từng giờ. Sau khi bị vợ tố ngoại tình, gọi gái, ép đẻ con trai... đời tư của nam ca sĩ tiếp tục bị bóc mẽ.

Mới đây, cư dân mạng khui lại hình ảnh cũ Vương Lực Hoành đóng cùng Lưu Diệc Phi. Năm 2010, anh và "thần tiên tỷ tỷ" diễn chung trong phim Thông cáo tình yêu.

Vương Lực Hoành bị 'đào mộ' ánh mắt nhìn chằm chặp vào vòng 3 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 1
Vương Lực Hoành và Lưu Diệc Phi trong phim.

 

Vương Lực Hoành dành nhiều lời có cánh dành cho Lưu Diệc Phi và từng thú nhận với báo giới rằng Lưu Diệc Phi là kiểu người anh yêu, rất đẹp khi không make up và còn gọi cô bằng cái tên thân mật là "Phi Phi". Không những thế, anh và Lưu Diệc Phi còn có một cảnh khóa môi lãng mạn.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, cảnh hôn này vốn không có trong kịch bản. "Thật ra trong kịch bản không có cảnh hôn đâu. Đây hoàn toàn là ứng biến từ phía tôi, và Phi Phi cũng nghĩ cảnh này có thể thêm vào phim. Mẹ cô ấy cũng không phản đối gì", Vương Lực Hoành trả lời.

Vương Lực Hoành bị 'đào mộ' ánh mắt nhìn chằm chặp vào vòng 3 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 2

Vương Lực Hoành bị 'đào mộ' ánh mắt nhìn chằm chặp vào vòng 3 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 3

Cảnh hôn không hề có trong kịch bản. 

Ở buổi họp báo, Vương Lực Hoành bị "tóm" ánh mắt nhìn chằm chặp vào vòng 3 Lưu Diệc Phi.  Những hình ảnh cũ được "đào mộ" lại khiến fan không khỏi rùng mình.

Vương Lực Hoành bị 'đào mộ' ánh mắt nhìn chằm chặp vào vòng 3 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 4

Vương Lực Hoành nhìn chằm chặp vào vòng 3 của Lưu Diệc Phi.

Vương Lực Hoành bị 'đào mộ' ánh mắt nhìn chằm chặp vào vòng 3 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 5

Cả hai còn chụp chung một bộ ảnh thời trang tình tứ.

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