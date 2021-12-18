Liên hoàn 'phốt' của Vương Lực Hoành hậu ly hôn: Ngủ với gái gọi, được chủ tập đoàn lớn bao nuôi, nhập viện vì rách vùng nhạy cảm?

Sao quốc tế 18/12/2021 14:51

Vương Lực Hoành đang vướng vào bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của mình sau khi công khai ly hôn Lý Tịnh Lôi.

Sáng 15/12, truyền thông Đài Loan đưa tin Vương Lực Hoành và vợ Lý Tịnh Lôi đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn, kết thúc hành trình hôn nhân kéo dài 8 năm.

Liên hoàn 'phốt' của Vương Lực Hoành hậu ly hôn: Ngủ với gái gọi, được chủ tập đoàn lớn bao nuôi, nhập viện vì rách vùng nhạy cảm? - Ảnh 1
Vương Lực Hoành - Lý Tịnh Lôi ly hôn.

 

Về phía Vương Lực Hoành, anh đăng tải dòng thông báo: "Cuộc sống của tôi và bà xã rất đơn giản, nên chúng tôi sẽ không trả lời bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Trong những năm qua có rất nhiều điều nuối tiếc. Hiện tại quan điểm và suy nghĩ về cuộc sống tương lai đã khác nhau, nên chúng tôi quyết định ly hôn. Dù vậy, chúng tôi vẫn là một gia đình".

Sau 2 ngày im lặng, tới tối 17/12, Lý Tịnh Lôi - vợ cũ Vương Lực Hoành bất ngờ đăng tải bức tâm thư hé lộ những góc khuất trong hôn nhân. Cô cũng vạch trần nhân cách thật của chồng cũ.

Liên hoàn 'phốt' của Vương Lực Hoành hậu ly hôn: Ngủ với gái gọi, được chủ tập đoàn lớn bao nuôi, nhập viện vì rách vùng nhạy cảm? - Ảnh 2
Lý Tịnh Lôi là người mở đầu drama "bóc phốt" chồng cũ.

 

Lý Tịnh Lôi cho biết cô luôn bị chồng coi như "máy đẻ" suốt 8 năm qua. Phía nhà chồng liên tục cô phải sinh được con trai. Không những thế, gia đình anh cũng bạo lực lạnh với con dâu, ép cô ký thỏa thuận ly hôn để chuyển giao hết tài sản cho đàng trai.

Lý Tịnh Tôi còn tố chồng cũ ngoại tình với nhiều cô gái bên ngoài, bao gồm cả gái gọi. Khi vợ mang bầu, anh cũng có quan hệ ngoài luồng với cô gái khác.

Ngoài ra, Lý Tịnh Lôi còn tố cáo Vương Lực Hoành ngoại tình với một người phụ nữ đã có chồng, cùng cô ta lừa dối người chồng đó.

Sau bài đăng của Lý Tịnh Lôi, ngày 18/12, hàng loạt blogger Cbiz chia sẻ 1 bài báo cũ từ năm 2005 của Vương Lực Hoành. Trong một show truyền hình, MC Lý Minh Y tiết lộ về việc doanh nhân nổi tiếng bao nuôi 1 nam ca sĩ. Mặc dù không tiết lộ thẳng tên nhân vật chính nhưng dư luận lại đổ dồn nghi vấn vào Vương Lực Hoành và CEO tập đoàn Dụ Long - ông Nghiêm Khải Thái.

Liên hoàn 'phốt' của Vương Lực Hoành hậu ly hôn: Ngủ với gái gọi, được chủ tập đoàn lớn bao nuôi, nhập viện vì rách vùng nhạy cảm? - Ảnh 3
Bài báo tố Vương Lực Hoành được một đại gia bao nuôi.

 

Thời điểm đó, hình ảnh thân mật của 2 người trong chuyến du lịch Nhật Bản đã bị truyền thông chụp được. Vị đại gia buộc phải chi 60 triệu đài tệ (gần 50 tỷ đồng) để ém toàn bộ thông tin này xuống. Sau đó, Vương Lực Hoành cũng nhanh chóng thông báo kết hôn khiến scandal trôi vào quên lãng.

Năm 2016, Trác Vỹ - ông chủ của hãng paparazzi Phong Hành đã lên tiếng tố cáo Vương Lực Hoành có đời sống riêng tư thác loạn, bê bối.

Liên hoàn 'phốt' của Vương Lực Hoành hậu ly hôn: Ngủ với gái gọi, được chủ tập đoàn lớn bao nuôi, nhập viện vì rách vùng nhạy cảm? - Ảnh 4
Vương Lực Hoành vướng liên hoàn "phốt".

 

Trác Vỹ khẳng định hình tượng Vương Lực Hoành xây dựng là giả, anh có có nhiều mối quan hệ trai gái bên ngoài, thường xuyên gọi gái mại dâm về nhà riêng. Bên cạnh đó, còn có thông tin Vương Lực Hoành từng phải nhập viện ở Thượng Hải vì bị rách hậu môn.

Sau bài tố cáo của vợ cũ, thương hiệu ô tô Infiniti ngay lập tức ra thông báo hủy hợp đồng quảng cáo với Vương Lực Hoành dù mới tuyên bố người đại diện được 1 ngày.

Về phía Vương Lực Hoành, nam diễn viên vẫn giữ im lặng trước sự việc.

Liên hoàn 'phốt' của Vương Lực Hoành hậu ly hôn: Ngủ với gái gọi, được chủ tập đoàn lớn bao nuôi, nhập viện vì rách vùng nhạy cảm? - Ảnh 5
Hình ảnh nam diễn viên có nguy cơ sụp đổ vì đời tư bê bối. 

 

Vương Lực Hoành sinh năm 1976, là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu của Đài Loan, Trung Quốc.

Sự nghiệp của anh gắn liền với những bản hit như Điều Em Không Biết, Kiss Goodbye, Tình Yêu Nhỏ Trong Thành Phố Lớn... Ngoài ra anh còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Thông Cáo Tình Yêu, Sắc Giới...

Tháng 11/2013, anh bất ngờ thông báo kết hôn với bạn gái Lý Tịnh Lôi tại New York. Cặp đôi có với nhau 3 người con gồm 2 gái 1 trai.

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