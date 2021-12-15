Cùng không nuôi con sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh được khen suy nghĩ thấu đáo, Dương Mịch lại bị chỉ trích vô tâm

Sao quốc tế 15/12/2021 11:33

Tuy có chung sự lựa chọn sau ly hôn là không nuôi con, nhưng trong khi Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời thì Dương Mịch lại bị cho là vô tâm, coi sự nghiệp quan trọng hơn con cái.

Dương MịchTriệu Lệ Dĩnh là hai mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ có nhiều điểm tương đồng khá lớn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Cả hai đều xinh đẹp, nổi tiếng, lấy chồng trong showbiz, đã ly hôn và đều không giành quyền nuôi con. Tuy nhiên, trong khi quyết định của Triệu Lệ Dĩnh được người người ủng hộ thì Dương Mịch lại bị chỉ trích nặng nề.

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Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn vào đầu năm 2021 - Ảnh: Internet

Sau khi công bố kết hôn vào cuối năm 2018, thì đầu năm 2021 Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bỗng nhiên công bố "đường ai nấy đi" trong sự nuối của người hâm mộ. Sau khi chia tay, Triệu Lệ Dĩnh hoạt động nghệ thuật miệt mài, để con trai hai tuổi cho chồng và cha mẹ chồng chăm sóc.

Dương Mịch cũng vậy, kể từ khi công bố ly hôn với Lưu Khải Uy vào năm 2018, con gái chung của cặp đôi do nam diễn viên họ Lưu cùng cha mẹ anh chăm sóc ở Hong Kong còn Dương Mịch thì đến Trung Quốc đại lục để phát triển sự nghiệp.

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Dương Mịch và Lưu Khải Uy cũng ly hôn vào năm 2018 - Ảnh: Internet

Tuy được khen ngợi là những người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh sau ly hôn nhưng lựa chọn không nuôi con sau ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch lại khiến công chúng đánh giá khác nhau.

Dương Mịch từng cho biết, quyết định này của cô là vì cô muốn con gái có một cuộc sống ổn định hơn nên phải bé cần sống cùng ông bà nội và cha ruột. Cô cũng không thường xuyên gần gũi con vì lịch trình bận rộn của mình, đặc biệt là hai năm trở lại đây cô chưa được gặp con vì tình hình dịch bệnh. Nhiều người tỏ ra thương cảm cho con gái của Dương Mịch đã thiếu tình thương của mẹ khi còn quá nhỏ.

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Con gái được 4 tháng tuổi, Dương Mịch đã quay lại với công việc, đã vậy dù cho nổi tiếng và kiếm tiền nhiều hơn chồng cũ thì cô vẫn không nuôi con - Ảnh: Internet

Trong khi đó, lý do mà Triệu Lệ Dĩnh đưa ra cho việc không nuôi con là vì Phùng Thiệu Phong có điều kiện hơn cô, ngoài ra cô cũng cần thời gian chữa trị vết thương lòng mà cuộc hôn nhân tan vỡ để lại. Tuy vậy, dù không nuôi con trực tiếp thì nhiều lần truyền thông Trung Quốc vẫn bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh đi lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải để chăm sóc, gần gũi con trai.

Được biết, Phùng Thiệu Phong - chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh vốn xuất thân hào môn, anh làm nghệ thuật chỉ vì "đam mê" mà thôi. Ước tính, khối tài sản mà anh được thừa hưởng từ gia đình lên đến con số 300 triệu USD.

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Nhiều lần Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp đến thăm và chơi cùng con trai nhỏ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, mối quan hệ giữa hai nữ diễn viên và nhà chồng cũng có nhiều điểm khác biệt. Trong khi Dương Mịch luôn bị gia đình chồng tránh nhắc đến thì gia đình của Phùng Thiệu Phong luôn dành những lời khen có cánh cho Triệu Lệ Dĩnh, bày tỏ sự thân thiết và hảo cảm đối với cô.

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Khi nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp và nổi tiếng, mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong đã mong muốn con trai tái hợp với vợ cũ nhưng phía nữ diễn viên lại có màn đáp trả không thể "phũ phàng" hơn.

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