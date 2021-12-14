Dương Mịch khác lạ trong phim 16 năm trước, bằng chứng rành rành của việc nhờ cậy 'dao kéo'?

Khuôn mặt khác lạ của Dương Mịch trong một bộ phim được lên sóng từ tận 16 năm trước khiến netizen càng tin chắc rằng nữ diễn viên đã từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, bộ phim Hộc Châu Phu Nhân của Dương Mịch vừa lên sóng gần đây và nhận lại nhiều phản ứng tốt của khán giả. Tuy nhiên, đa số ý kiến lại cho rằng, nếu so sánh với những phim cổ trang trước đây có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên như Tam Sinh Tam Thế hay Phù Dao Hoàng Hậu,... thì lần trở lại thật sự quá kém cỏi.

Hộc Châu Phu Nhân tuy khá đình đám nhưng lại không được đánh giá cao - Ảnh: Internet

Bên cạnh những chủ đề liên quan đến Hộc Châu Phu Nhân như diễn viên, trang phục, tình tiết hay diễn xuất thì cũng có nhiều topic bàn luận về nhan sắc của Dương Mịch trong màn comeback này. Thậm chí, cư dân mạng còn đem ảnh cũ từ 16 năm, trước của cô ra để so sánh.

Cụ thể, trong bộ phim Liêu Trai Chí Dị được phát sóng vào năm 2015, Dương Mịch vào vai hồ ly Nhiếp Tiểu Thiện với ý đồ dùng ma lực để quyến rũ chàng sĩ tử Ninh Thái Thần (Hồ Ca). Tuy nhiên, thứ khiến netizen chú ý nhất lại là khuôn mặt vuông vức, đúng chuẩn "chữ điền" của cô, khác xa với diện mạo xinh đẹp của hiện tại.

Khuôn mặt vuông vức của Dương Mịch trong Liêu Trai Chí Dị - Ảnh: Internet

Vốn từ lâu, Dương Mịch đã vướng vào các tin đồn liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ khi nhan sắc cô ngày càng lên hương nhưng diễn xuất lại bị đánh giá ngày càng thấp vì khuôn mặt cứng đờ, biểu cảm kém cho nên hình ảnh từ bộ phim này càng khiến netizen tin vào việc nữ diễn viên từng đụng đến "dao kéo".

Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là minh chứng cho việc Dương Mịch từng PTTM - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người hâm mộ của Dương Mịch lại nghĩ khác. Họ cho rằng, thời gian trải qua lâu thì đường nét khuôn mặt cũng có biến đổi là chuyện đương nhiên. Vả lại, Dương Mịch đã trải qua thời gian giảm cân, luyện tập và quan trọng là góc quay nữa nên những năm gần đây visual của cô mới được như vậy.

Cùng đứng chung khung hình nhưng Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' lép vế trước Tần Lam vì lý do này Dù nổi tiếng xinh đẹp và khí chất hơn người, nhưng khi đứng chung với Tần Lam - nữ diễn viên hơn cô đến 7 tuổi - Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' chịu cảnh lép vế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-khac-la-trong-phim-16-nam-truoc-bang-chung-ranh-ranh-cua-viec-nho-cay-dao-keo-441369.html