Dương Mịch khác lạ trong phim 16 năm trước, bằng chứng rành rành của việc nhờ cậy 'dao kéo'?

Sao quốc tế 14/12/2021 09:06

Khuôn mặt khác lạ của Dương Mịch trong một bộ phim được lên sóng từ tận 16 năm trước khiến netizen càng tin chắc rằng nữ diễn viên đã từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, bộ phim Hộc Châu Phu Nhân của Dương Mịch vừa lên sóng gần đây và nhận lại nhiều phản ứng tốt của khán giả. Tuy nhiên, đa số ý kiến lại cho rằng, nếu so sánh với những phim cổ trang trước đây có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên như Tam Sinh Tam Thế hay Phù Dao Hoàng Hậu,... thì lần trở lại thật sự quá kém cỏi.

duong mich 1
Hộc Châu Phu Nhân tuy khá đình đám nhưng lại không được đánh giá cao - Ảnh: Internet

Bên cạnh những chủ đề liên quan đến Hộc Châu Phu Nhân như diễn viên, trang phục, tình tiết hay diễn xuất thì cũng có nhiều topic bàn luận về nhan sắc của Dương Mịch trong màn comeback này. Thậm chí, cư dân mạng còn đem ảnh cũ từ 16 năm, trước của cô ra để so sánh.

Cụ thể, trong bộ phim Liêu Trai Chí Dị được phát sóng vào năm 2015, Dương Mịch vào vai hồ ly Nhiếp Tiểu Thiện với ý đồ dùng ma lực để quyến rũ chàng sĩ tử Ninh Thái Thần (Hồ Ca). Tuy nhiên, thứ khiến netizen chú ý nhất lại là khuôn mặt vuông vức, đúng chuẩn "chữ điền" của cô, khác xa với diện mạo xinh đẹp của hiện tại.

duong mich 2
Khuôn mặt vuông vức của Dương Mịch trong Liêu Trai Chí Dị - Ảnh: Internet

Vốn từ lâu, Dương Mịch đã vướng vào các tin đồn liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ khi nhan sắc cô ngày càng lên hương nhưng diễn xuất lại bị đánh giá ngày càng thấp vì khuôn mặt cứng đờ, biểu cảm kém cho nên hình ảnh từ bộ phim này càng khiến netizen tin vào việc nữ diễn viên từng đụng đến "dao kéo".

duong mich 3
Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là minh chứng cho việc Dương Mịch từng PTTM - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người hâm mộ của Dương Mịch lại nghĩ khác. Họ cho rằng, thời gian trải qua lâu thì đường nét khuôn mặt cũng có biến đổi là chuyện đương nhiên. Vả lại, Dương Mịch đã trải qua thời gian giảm cân, luyện tập và quan trọng là góc quay nữa nên những năm gần đây visual của cô mới được như vậy.

Cùng đứng chung khung hình nhưng Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' lép vế trước Tần Lam vì lý do này

Cùng đứng chung khung hình nhưng Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' lép vế trước Tần Lam vì lý do này

Dù nổi tiếng xinh đẹp và khí chất hơn người, nhưng khi đứng chung với Tần Lam - nữ diễn viên hơn cô đến 7 tuổi - Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' chịu cảnh lép vế.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Hộc Châu Phu Nhân Sao Hoa ngữ Phim Hoa ngữ Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

TIN LIÊN QUAN

Cùng đứng chung khung hình nhưng Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' lép vế trước Tần Lam vì lý do này

Cùng đứng chung khung hình nhưng Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' lép vế trước Tần Lam vì lý do này

Dương Mịch cách đây 7 năm: Nhan sắc lộng lẫy không góc chết, so với bây giờ đúng là '1 trời 1 vực'

Dương Mịch cách đây 7 năm: Nhan sắc lộng lẫy không góc chết, so với bây giờ đúng là '1 trời 1 vực'

Sau nửa năm chia tay, Dương Mịch 'quay xe', trở về bên Ngụy Đại Huân?

Sau nửa năm chia tay, Dương Mịch 'quay xe', trở về bên Ngụy Đại Huân?

Nhan sắc của dàn tiểu hoa đán Cbiz khi mới vào nghề: Angelababy, Dương Mịch gây ngỡ ngàng!

Nhan sắc của dàn tiểu hoa đán Cbiz khi mới vào nghề: Angelababy, Dương Mịch gây ngỡ ngàng!

Sau khi 'đường ai nấy đi', Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy vẫn còn 'ràng buộc' chỉ vì một 'bản hiệp nghị hôn nhân'?

Sau khi 'đường ai nấy đi', Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy vẫn còn 'ràng buộc' chỉ vì một 'bản hiệp nghị hôn nhân'?

Fan Jisoo “chơi dại”: Tự dìm hàng thần tượng khi so kè với “bản gốc” Dương Mịch

Fan Jisoo “chơi dại”: Tự dìm hàng thần tượng khi so kè với “bản gốc” Dương Mịch

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào