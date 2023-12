Nhan sắc của dàn tiểu hoa đán Cbiz khi mới vào nghề: Angelababy, Dương Mịch gây ngỡ ngàng!

Từ đó, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh lên như diều gặp gió. Cô tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Sam Sam đến đây ăn nè, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Hữu Phỉ… và được đặt cho danh hiệu “Nữ hoàng rating”. Từ vai diễn siêu phụ thành celeb hạng A sau một thập kỷ, Triệu Lệ Dĩnh được coi như tấm gương nỗ lực của làng giải trí xứ Trung.

Dương Mịch

Từ mầm non showbiz, Dương Mịch hiện là sao hạng A nổi đình nổi đám của làng giải trí Hoa ngữ. Với đôi mắt to ngây thơ, tràn đầy sức sống, diễn xuất còn non nớt nhưng lại vô cùng lôi cuốn, Dương Mịch đã gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Năm 2010 có thể nói là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Dương Mịch. Trước đó, cô đã được khán giả biết đến và yêu thích qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Thần Điêu Đại Hiệp, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Vương Chiêu Quân…

Đến năm 2010, khi tham gia bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc do Vu Chính sản xuất, Dương Mịch mới thực sự có bước tiến lớn trong sự nghiệp và từ đó lên như diều gặp gió. Đồng thời, cũng từ đó, Dương Mịch bắt đầu “chạy show” liên tục tại các phim trường, nhận vô số bộ phim để tăng độ phủ sóng cho bản thân. Tuy nhiên, chính điều này đã khiến diễn xuất của cô bị thụt lùi, lúc lên lúc xuống. Dù vậy, Dương Mịch vẫn được coi như “phiếu đảm bảo” về độ nóng tranh luận trên các diễn đàn. Đặc biệt, nhan sắc của người đẹp cũng là vấn đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Angela Baby

Vốn xuất thân từ một người mẫu không chuyên ở Hong Kong, năm 2010, Angela Baby bị phát hiện bí mật hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh và sự nghiệp của cô cũng đi lên từ đó. Tài tử họ Huỳnh không chỉ giới thiệu Baby với các quan chức của công ty Công ty Giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ, nơi anh đầu quân mà còn tiến cử giới thiệu cho cô nhiều hợp đồng béo bở.

Sau khi ở bên Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angela Baby mỗi năm lại càng “lên hương”, được nâng đỡ hết mực. Bất chấp việc diễn xuất gây nhiều tranh cãi, cô vẫn vào vai nữ chính trong những dự án phim cực khủng, nhận về số tiền catse khổng lồ. Do đó, khi nhắc đến Baby người ta thường hay nói cô đổi đời nhờ người yêu, từ một mẫu nữ vô danh thành biểu tượng nhan sắc châu Á.

Bất chấp những tranh cãi về chuyện thẩm mỹ, loạt ảnh bà xã Huỳnh Hiểu Minh khi mới debut đủ "đốn tim" cư dân mạng vì quá đáng yêu. Sở hữu nhan sắc lai, Angela Baby được khen xinh như búp bê với gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn.

Hiện tại, Angela Baby đang tập trung phát triển vào mảng show truyền hình. Cô cũng trở thành biểu tượng nhan sắc của châu Á khi liên tục lọt vào top nữ thần sở hữu vẻ đẹp đỉnh cao nhất showbiz. Tuy nhiên, mải mê đi show kiếm tiền, sự nghiệp điện ảnh của Angela Baby ngày càng đi xuống, phải chi tiền đầu tư để hợp tác với đàn em trong phim mới.

Đường Yên

Trước khi lấn sân sang diễn xuất, nàng hoa đán từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp, Đường Yên vốn sở hữu hàm răng khấp khểnh, kém duyên nhưng sau khi chỉnh lại răng, sự nghiệp của cô thăng hạng hơn hẳn và được xếp vào đội ngũ dàn tiểu hoa 85 với nghiệp diễn xuất ấn tượng.

Năm 2009, sau khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn Tử Huyên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 , Đường Yên tham gia hàng loạt phim hot khác để củng cố danh tiếng. Dù việc cô chuyên vào vai những nhân vật ngây thơ trên màn ảnh khiến khán giả phải ngao ngán nhưng chẳng thể phủ nhận rằng các tác phẩm của Đường Yên vẫn gây được tiếng vang lớn như Bên Nhau Trọn Đời, Thiên Kim Nữ Tặc, Cẩm Tú Vị Ương,…

Nói về các mối quan hệ của Đường Yên trong giới, có lẽ cô không hề làm mất lòng ai, chỉ trừ một người – đó là Dương Mịch. Sau khi mỹ nhân họ Dương nhận vai diễn giống hệt bạn thân trong bộ phim Bên Nhau Trọn Đời bản điện ảnh, tình cảm của của họ cũng dần tan vỡ, 2 người “lơ đẹp” nhau khi tham dự sự kiện. Dường như đến tận bây giờ, quan hệ giữa 2 mỹ nhân đình đám vẫn chưa hề được cải thiện chút nào.

Khi hợp tác trong bộ phim Cẩm Tú Vị Ương , Đường Yên đã tìm được bờ vai vững chắc để dựa vào, đó là tài tử La Tấn. Năm 2018, cặp đôi này chính thức về chung một nhà và có với nhau một nàng công chúa dễ thương hết mức. Sau bao lận đận, cuối cùng Đường Yên cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình.

Lưu Thi Thi

Bước chân vào showbiz từ năm 2004 nhưng đến tận bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 (2009) , Lưu Thi Thi mới được biết đến rộng rãi. Với gương mặt xinh đẹp, thanh tú, có nhiều điểm giống với “Thần tiên tỷ tỷ” nên Lưu Thi Thi được mệnh danh là “Tiểu Lưu Diệc Phi” trong một thời gian dài. Mãi đến khi hóa thân thành nàng Nhược Hy trong phim Bộ Bộ Kinh Tâm (2011) , Lưu Thi Thi nhanh chóng nổi đình nổi đám, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Lưu Diệc Phi và trở thành sao hạng A của Cbiz.

Cũng chính bộ phim này đã khiến cho cuộc đời của Lưu Thi Thi có nhiều biến động, từ tình bạn đến tình yêu. Bén duyên khi hợp tác, Lưu Thi Thi rơi vào lưới tình với đàn anh hơn 17 tuổi Ngô Kỳ Long. Mặc dù mối tình chênh lệch quá nhiều về tuổi tác này không được nhiều người ủng hộ, nhưng sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi đã chứng minh tình cảm chân thành và tình yêu vĩnh cửu dành cho nhau với hôn lễ siêu hoành tráng vào năm 2016.

Về tình bạn trong nghề, tưởng chừng mối quan hệ hảo tỉ muội của Lưu Thi Thi và Dương Mịch sau bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 sẽ bền lâu, nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng, tình chị em của hai người rạn nứt quá nhanh chóng. Năm 2010, khi công ty Đường Nhân sản xuất bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm để nâng đỡ Lưu Thi Thi. Ai ngờ, lúc này, Vu Chính nhanh tay quay bộ phim có nội dung tương tự Cung Tỏa Tâm Ngọc với Dương Mịch là nữ chính và cho lên sóng trước cả bản gốc.