Sau khi 'đường ai nấy đi', Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy vẫn còn 'ràng buộc' chỉ vì một 'bản hiệp nghị hôn nhân'?

Cuộc hôn nhân giữa Khải Uy và Dương Mịch chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi.

Dương Mịch là diễn viên nổi tiếng, tham gia con đường diễn xuất ngay từ khi còn nhỏ. Người đẹp được biết đến với hiều bộ phim Hoa ngữ vô cùng "ăn khách" như: Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2... Lưu Khải Uy người gốc Hong Kong, được biết đến với Thiên sơn mộ tuyết, Nắm giữ tình yêu, Thiên kim nữ tặc... Lưu Khải Uy và Dương Mịch gặp nhau trên phim trường, sau đó yêu nhau dù hoàn cảnh khác biệt: người ở Đại lục, người tại Hong Kong, tuổi Khải Uy lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Sau khi kết hôn năm 2014, tới 2016, họ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi. Con gái của cặp sao ở lại Hong Kong, do ông bà nội chăm chút.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn sau 4 năm gắn bó với nhau - Ảnh: Internet Năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn. Trong bản hiệp nghị của cặp đôi này ghi rõ: "Tổng khối tài sản chung của vợ chồng là 5 tỷ CNY (~18 nghìn tỷ đồng). Dương Mịch nhận 4,5 tỷ CNY (~ 16,2 nghìn tỷ đồng), Lưu Khải Uy nhận 500 triệu CNY (~ 1,8 nghìn tỷ đồng) cùng quyền nuôi con gái". Bên cạnh đó, Dương Mịch còn cố tình bỏ thêm một điều kiện vào bản hiệp nghị ly hôn này. Cô viết: "Nếu Lưu Khải Uy tái hôn, quyền nuôi nấng con gái sẽ thuộc về Dương Mịch". Có thể thấy, nữ diễn viên cực kỳ tỉnh táo và có cái nhìn rất xa rộng. Cô lường trước hết mọi nguy cơ có thể xảy ra và nỗ lực để bảo đảm con gái Gạo Nếp Nhỏ có thể trưởng thành bình an, khỏe mạnh.

Dương Mịch luôn nỗ lực để bảo đảm con gái Gạo Nếp Nhỏ có thể trưởng thành bình an, khỏe mạnh - Ảnh: Internet Nhiều người cho rằng, Dương Mịch quá khắt khe với chồng cũ, không cho anh cơ hội được tìm thấy hạnh phúc riêng. Trong khi đó, cô lại vui vẻ cặp kè với những chàng trai kém tuổi, như Ngụy Đại Huân. Họ nói cô quá mức, dù ly hôn vẫn muốn kiểm soát chồng cũ. Thực tế, Dương Mịch không chỉ khắt khe với chồng cũ đâu, mà cô còn khắt khe với cả bản thân mình nữa. Chỉ nhìn vào tỷ lệ phân chia tài sản chung của 2 vợ chồng, có thể thấy, ngay cả lúc kết hôn, mang thai và sinh con, Dương Mịch vẫn không hề cho mình một giây phút nghỉ ngơi nào. Cường độ và số lượng công việc của cô hơn chồng rất nhiều. Bởi thế mà Lưu Khải Uy luôn có thời gian thảnh thơi để chăm con thì Dương Mịch lại quay cuồng trong công việc. Dương Mịch là một nữ cường nhân thực sự - Ảnh: Internet Ngay đến Đặng Siêu sau khi hợp tác với Dương Mịch trong Đại Sư Chia Tay cũng phải thừa nhận: "Dương Mịch là nữ diễn viên chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp". Khi ấy, Dương Mịch đang ốm nghén rất nặng. Tuy nhiên, cô lại cố gắng nhịn để không làm phiền mọi người. Ngay cả lúc bầu bì, yếu đuối nhất, chịu đựng ốm nghén, áp lực từ công việc quay phim, truyền thông lại soi mói suốt ngày, Dương Mịch vẫn một mình chịu đựng mà không cần chồng bên cạnh. Dương Mịch là một nữ cường nhân thực sự, đây là điều mà không ai có thể phủ nhận được.

Dương Mịch cách đây 7 năm: Nhan sắc lộng lẫy không góc chết, so với bây giờ đúng là '1 trời 1 vực' Sau loạt hình ảnh khuôn mặt biến dạng do di chứng của dao kéo, nhan sắc của Dương Mịch từ 7 năm trước bỗng chốc được đào lại khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

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