7 mỹ nhân Cbiz hóa thân thành Nữ hoàng: Dương Mịch thần thái toát lên ngời ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba 'chanh sả' từ đầu đến chân

Dương Tử 'nàng thơ' của Cbiz , cô nàng tạo dấu ấn qua những vai diễn cực kì ấn tượng như: Hương mật tựa khói sương, Cá mực hầm mật,... Mỗi sự kiện cô nàng tham gia đều trở thành tâm điểm của giới truyền thông xứ Trung và các netizen. Những bộ cánh cô nàng diện lên đều rất xinh đẹp, lộng lẫy như một nữ hoàng thực thụ. Những đường nét hài hòa, gương mặt có phần mũm mĩm cùng với vóc dáng cân đối tạo nên điểm nhấn cho nữ diễn viên.

Đường Yên dù là mẹ của 2 con nhưng cô nàng vẫn tạo được một dấu ấn riêng trong làng giải trí Cbiz, nơi mà có nhiều mỹ nhân hàng đầu Trung Quốc. Nhờ sở hữu làn da trắng như bông bưởi không tì vết, dù thời gian gần đây cô nàng ít hoạt động và cũng ít tham gia các sự kiện lớn. Nhưng cái tên Đường Yên chưa bao giờ hạ nhiệt trong mắt khán giả Trung. Nói về vẻ đẹp của cô nàng thì khó có mỹ nhân nào đọ lại được. Cô nàng luôn chọn cho mình một lối trang điểm sắc sảo, mặn mà tôn lên những đường nét của gương mặt.

Đường Yên. Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh

Tiểu hoa Đán, Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ làm fan thất vọng mỗi khi xuất hiện ở các sự kiện lớn. Cô nàng luôn trưng dụng thiết kế lộng lẫy, kiêu sa. Khiến hàng ngàn fan hâm mộ phải siêu lòng, thổn thức bởi vẻ đẹp của cô nàng Dĩnh Dĩnh. Người đẹp luôn biết cách lựa chọn những bộ cánh có họa tiết đính đá để tôn lên vẻ đẹp của bộ trang phục. Có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ làm các fan của mình thất vọng khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Triệu Lệ Dĩnh. Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba chính là "mỹ nhân trong mỹ nhân", cô nàng sở hữu gương mặt "đỉnh của chóp" cùng với đó là vóc dáng hình chữ S. Cô nàng thật sự lộng lẫy khi đội thêm chiếc vương miện khi tham gia một sự kiện. Nhiệt Ba đã chiếm trọn Spotlight của những mỹ nhân có mặt tại đó. Nét trang điểm sắc sảo, mặn mà cùng bộ cánh vô cùng quyến rũ đã khiến cho người đẹp nổi trội trong mắt người hâm mộ. Mỗi khi cô nàng xuất hiện đã hút bao ánh nhìn hay những chiếc máy ảnh đều chỉ về "mỹ nhân Tân Cương".

Địch Lệ Nhiệt Ba. Ảnh: Internet

Dương Mịch

Dương Mịch là một trong những mỹ nhân "nổi đình nổi đám" của màn ảnh Hoa Ngữ, cô nàng luôn được các nhà mốt săn đối và chọn là gương mặt đại diện của các nhãn hàng nổi tiếng trong và ngoài nước. Không thua kém gì Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Tử, Dương Mịch luôn biết cách để bản thân nổi bật trước đám đông dù xung quanh có hàng chục mỹ nhân. Với lối makeup đậm, tạo nên những đường nét rõ trên khuôn mặt đã làm cho cô nàng trở nên quyến rũ và xinh đẹp. Dù là mẹ của một con nhưng cô nàng vẫn luôn tươi trẻ và quyến rũ như gái đôi mươi.

Dương Mịch. Ảnh: Internet

Quan Hiểu Đồng

Không hổ danh là bạn gái của Lộc Hàm, Quan Hiểu Đồng lại một lần nữa khiến netizen xứ Trung mê mẩn khi diện bộ váy bộ váy công chúa màu đen huyền bí, biểu cảm hờ hững pha thêm nét sắc sảo khiến người hâm mộ mê mẩn quên cả lối về.

Mao Hiểu Đồng. Ảnh: Internet

Cúc Tịnh Y

Ngôi sao sinh năm 1994 cũng từng thử thách bản thân khi mạnh dạn rũ bỏ hình tượng ngọt ngào thường ngày để hướng tới vẻ quyền lực, ma mị với bộ đầm đen, cách trang điểm đậm. Làn da trắng ngần như bông bưởi, đôi môi đỏ mọng, bộ váy dạ hội đen biến Cúc Tịnh Y thành một ''nữ hoàng hắc ám'' trong các bộ câu truyện cổ tích. Mỹ nhân từng xuất hiện trên bảng tìm kiếm ở Trung Quốc nhờ khí chất sang chảnh ở sự kiện.

Cúc Tịnh Y. Ảnh: Internet

Các mỹ nhân Hoa Ngữ luôn biết cách chọn cho mình những bộ cánh lộng lẫy mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ quan trọng. Mỗi người đêu có một nét đẹp riêng không lẫn vào đâu được. Dù xuất hiện ở đâu, trong vị trí nào các cô nàng luôn biết cách chiếm trọn spotlight về phía mình.