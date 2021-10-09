V BTS có gì đặc biệt mà được xem là 'Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' đến tận 2 năm liên tiếp?

Sao quốc tế 09/10/2021 07:53

Hôm 5/10, V BTS đã được tạp chí Nubia Magazine của Anh chứng nhận là 'Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2021'.Theo trang tin Allkpop, đây là cuộc khảo sát có quy mô toàn cầu và kéo dài trong vòng 5 tháng. Khi biết được thần tượng của mình dẫn ngôi vị đầu bảng các fan girl của V đã vui sướng không nói nên lời.

Kim Tae-hyung, thường được biết đến với nghệ danh V, là một nam ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS. Anh chàng đã làm siêu lòng biết bao fan girl nhờ sở hữu gương mặt 'cực phẩm'. Mọi góc cạnh đều được anh chàng thể hiện cực nét, dù là để mặt mộc thì cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của anh chàng. 

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 V (BTS) được chọn là 'Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2021'. Ảnh: Internet

Hôm 5/10, V (BTS) đã được tạp chí Nubia Magazine của Anh chứng nhận là "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2021".Theo trang tin Allkpop, đây là cuộc khảo sát có quy mô toàn cầu và kéo dài trong vòng 5 tháng. Trước đó, V đã “đánh bại” nhiều tài tử nổi tiếng thế giới như Brad Pitt, Hrithik Roshan, Henry Cavill, Tom Cruise, Robert Pattinson để đạt danh hiệu này của Besttopper.comVới 1 triệu người tham gia khảo sát, V của BTS đã giành chiến thắng áp đảo khi nhận được tới hơn 600 ngàn lượt bình chọn.

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Anh chàng được chọn trong 2 năm liên tiếp khi liên tục đánh bại được các đối thủ nặng kí. Ảnh: Internet

Sau mỗi cuộc thăm dò về "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" và kết quả thuộc về V BTS, nhiều người hâm mộ đã thi nhau bình luận. Danh sách những người đàn ông đẹp trai nhất thế giới liên tục được công bố hàng năm. Taehyung đứng đầu bảng xếp hạng, đó là lý do tại sao anh được gọi là "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới".

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Có thể thấy, BXH đều là những gương mặt cực nổi tiếng trên thế giới và anh chàng V đã may mắn đứng ở vị trí Top 1. Ảnh: Internet

Về cơ bản, V thực sự là người đàn ông đẹp trai nhất và cũng là người đàn ông đẹp nhất trên trái đất. Anh là thiên thần sống không chỉ tôi đang nói đến trong video mà những người từng gặp anh trực tiếp nói rằng V đẹp trai đến mức bạn không thể rời mắt khỏi vẻ quyến rũ của anh. 

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Nhiều người cũng đã thi nhau bình luận về vẻ đẹp của anh chàng:

Theo Chicka Jefe: "Một lần nữa, vẻ đẹp thực sự là chủ quan nhưng V chắc chắn là một trong những người đàn ông đẹp nhất hành tinh nên tôi tin rằng danh hiệu này là xứng đáng"

Với Kathena Ronaldo: "V được gọi là "người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" khi một cuộc khảo sát với hàng triệu người bình chọn cho anh. Số lượng lớn nhất từng được bình chọn trong hạng mục này và tôi nghĩ anh sống đúng với danh tiếng đó".

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Đẹp trai, tài năng là những cụm từ chỉ về anh chành này. Ảnh: Internet

Bạn nghĩ có rất nhiều thần tượng trông đẹp hơn V? Tôi không đồng ý. Và ngay cả khi chủ quan về sắc đẹp, tôi vẫn tin rằng anh là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.

Vijay Krishnan quả quyết: "Trước hết, tại sao bạn lại coi trọng các cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến như vậy?".

Còn với Zara: "Vâng, có rất nhiều thần tượng đẹp trai. Danh sách "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" theo thứ bậc được công bố dựa trên xếp hạng bình chọn của những người hâm mộ".

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Hầu hết các lời bình luận ấy đều dành tặng cho anh chàng V của nhóm nhạc BTS. Không chỉ này năng về ca hát, diễn xuất mà chàng V cũng được nhiều người đánh giá cao về lối sống tối giản và luôn cưng chiều fan của mình.

 

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Từ khóa:   V (BTS) Chàng trai đẹp nhất thế giới năm 2021 BTS

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