Sao nữ nổi tiếng xứ Hàn lại khiến dân mạng 'sốc tận óc' với ngoại hình gần đây, khuôn mặt bị 'nát' vì dao kéo quá đà?

Nhân vật đang được nhắc đến chính là Park Bom, cựu thành viên của nhóm nhạc Kpop nổi tiếng 2ne1. Hầu hết mọi người đều biết đến việc Park Bom là một trong những sao nữ xứ Hàn "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng màn xuất hiện mới đây của cô tiếp tục trở thành chủ đề "nóng" để mọi người bàn tán.

Xuất hiện trong video teaser Lễ trao giải MAMA (Music Asian Music Awards) năm nay, khoảnh khắc Park Bom xuất hiện và khóc khiến người xem phải "giật mình". Nhiều người đã đặt câu hỏi có phải nữ ca sĩ lại "dao kéo" nữa rồi đúng không?