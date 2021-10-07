Sao nữ nổi tiếng xứ Hàn lại khiến dân mạng 'sốc tận óc' với ngoại hình gần đây, khuôn mặt bị 'nát' vì dao kéo quá đà?

Sao quốc tế 07/10/2021 15:53

Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ người Hàn này đang trở thành chủ đề lớn để dân mạng bàn tán.

Nhân vật đang được nhắc đến chính là Park Bom, cựu thành viên của nhóm nhạc Kpop nổi tiếng 2ne1. Hầu hết mọi người đều biết đến việc Park Bom là một trong những sao nữ xứ Hàn "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng màn xuất hiện mới đây của cô tiếp tục trở thành chủ đề "nóng" để mọi người bàn tán.

Sao nữ nổi tiếng xứ Hàn lại khiến dân mạng 'sốc tận óc' với ngoại hình gần đây, khuôn mặt bị 'nát' vì dao kéo quá đà? - Ảnh 1

Xuất hiện trong video teaser Lễ trao giải MAMA (Music Asian Music Awards) năm nay, khoảnh khắc Park Bom xuất hiện và khóc khiến người xem phải "giật mình". Nhiều người đã đặt câu hỏi có phải nữ ca sĩ lại "dao kéo" nữa rồi đúng không?

Sao nữ nổi tiếng xứ Hàn lại khiến dân mạng 'sốc tận óc' với ngoại hình gần đây, khuôn mặt bị 'nát' vì dao kéo quá đà? - Ảnh 2
Sao nữ nổi tiếng xứ Hàn lại khiến dân mạng 'sốc tận óc' với ngoại hình gần đây, khuôn mặt bị 'nát' vì dao kéo quá đà? - Ảnh 3
 Ảnh mới nhất của Park Bom 'gây hoảng'.

Chủ đề này khiến netizen lại một lần nữa "khui" lại ảnh thời mới vào nghề của Park Bom. Thời điểm đó cho dù cô không sở hữu vẻ ngoài xuất sắc nhưng vẫn có khuôn mặt đáng yêu. 

Sao nữ nổi tiếng xứ Hàn lại khiến dân mạng 'sốc tận óc' với ngoại hình gần đây, khuôn mặt bị 'nát' vì dao kéo quá đà? - Ảnh 4
Sao nữ nổi tiếng xứ Hàn lại khiến dân mạng 'sốc tận óc' với ngoại hình gần đây, khuôn mặt bị 'nát' vì dao kéo quá đà? - Ảnh 5
Khuôn mặt thay đổi theo thời gian của Park Bom. 

Một thời gian hoạt động showbiz, có lẽ Park Bom không còn hài lòng với ngoại hình của mình nên đã "dấn thân" vào con đường phẫu thuật thẩm mỹ. Về lâu về dài, netizen nhiều phen phải "phát hoảng" với ngoại hình của nữ nghệ sĩ này. Đồng thời "dao kéo" quá đà đã khiến Park Bom luôn nhận rất nhiều chỉ trích và chê bai từ khán giả trong lẫn ngoài nước.

Sao nữ nổi tiếng xứ Hàn lại khiến dân mạng 'sốc tận óc' với ngoại hình gần đây, khuôn mặt bị 'nát' vì dao kéo quá đà? - Ảnh 6
Sao nữ nổi tiếng xứ Hàn lại khiến dân mạng 'sốc tận óc' với ngoại hình gần đây, khuôn mặt bị 'nát' vì dao kéo quá đà? - Ảnh 7
 Ngoại hình gần đây của Park Bom bị netizen chê bai thậm tệ.

Ảnh: Tổng hợp

Từ khóa:   Park Bom sao nữ phẫu thuật thẩm mỹ sao nữ Hàn dao kéo quá đà

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