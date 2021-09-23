Sao nữ TVB đăng ảnh tắm trần cùng con trai, netizen 'khui lại' quá khứ quan hệ trong toilet cùng người tình bị lên án dữ dội

Sao quốc tế 23/09/2021 06:38

Khi bị dân mạng 'ném đá', nữ diễn viên TVB vẫn nhất quyết cho rằng cô không làm gì sai.

Nhân vật đang được nhắc đến chính là nữ diễn viên Lâm Thiên Dư, hiện tại cô đã lui về "ở ẩn" nhưng vẫn khiến dân tình chú ý vì bức ảnh mới đây. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên TBV đã đăng hình lúc cô tắm cùng con trai với dòng trạng thái: "Tầm nhìn mới đẹp làm sao".

Đáng chú ý là cả hai mẹ con đều không mặc quần áo. Điều này đã khiến cho dân mạng "nổi đóa" với nữ diễn viên vì cho rằng hành động của cô không đúng mực.

Sao nữ TVB đăng ảnh tắm trần cùng con trai, netizen 'khui lại' quá khứ quan hệ trong toilet cùng người tình bị lên án dữ dội - Ảnh 1
 Ảnh của Lâm Thiên Dư và con trai tắm chung bị chỉ trích dữ dội.

Được biết, con trai của Lâm Thiên Dư hiện tại đã bước sang tuổi thứ 3, vấn đề này đã khiến dân mạng chia làm hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng chuyện mẹ tắm chung với con còn bé không vấn đề gì, bên còn lại cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận.

Sao nữ TVB đăng ảnh tắm trần cùng con trai, netizen 'khui lại' quá khứ quan hệ trong toilet cùng người tình bị lên án dữ dội - Ảnh 2

Về phía nữ diễn viên, cô đã lên tiếng về điều này: "Tôi thấy không có gì bất ổn với bức ảnh. Nhưng mỗi gia đình có những quan niệm khác nhau. Tôi sẽ dạy cho con trai những gì mà tôi cho là phù hợp". Cô còn chia sẻ thêm: "Tôi đã nghĩ bức ảnh này đáng yêu nên mới đăng tải. Cảm ơn những người đã hiểu và chia sẻ với tôi về cảm xúc này". 

Sau bài đăng, dân mạng cũng "khui" lại một scandal đáng quên của Lâm Thiên Dư. Trước khi kết hôn, nữ diễn viên sinh năm 1989 đã từng "bay hơi" sự nghiệp vì quan hệ với người tình trong nhà vệ sinh tại một khu trung tâm thương mại. Đoạn video dài hơn 30 phút của cô và bạn trai đã bị phát tán chóng mặt khiến nữ diễn viên phải rút lui khỏi làng giải trí sau đó không lâu.

Sao nữ TVB đăng ảnh tắm trần cùng con trai, netizen 'khui lại' quá khứ quan hệ trong toilet cùng người tình bị lên án dữ dội - Ảnh 3
Ảnh phóng viên chụp Lâm Thiên Dư và bạn trai khoảnh khắc cả hai mới 'ân ái' xong. 

Ảnh: Tổng hợp

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