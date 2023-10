Bị Phương Mỹ Chi phản pháo, netizen này đã ngay lập tức 'quay xe' nhưng liệu có đủ thuyết phục?

Vào đầu tháng 8 vừa qua, Phương Mỹ Chi bất ngờ thông báo cô và cả gia đình bị nhiễm Covid-19, nhưng may mắn là tất cả mọi người đã khỏi bệnh sau một thời gian tự điều trị tại nhà.

Bên cạnh những lời chúc mừng thì nữ ca sĩ lại bị đồn là... qua đời vì nhiễm Covid-19. Không khoan nhượng, Phương Mỹ Chi đăng thẳng tin nhắn kém duyên của một dân mạng lên trang cá nhân để bàn dân thiên hạ cùng xem.

Cụ thể, tối hôm qua (21/9), một tài khoản đã gửi tin nhắn cho Phương Mỹ Chi với nội dung: "Em tưởng chị bị Covid-19 c*** rồi chứ trời". Câu nói không thể "duyên" hơn của dân mạng này khiến cho nữ ca sĩ "Quê em mùa nước lũ" nổi đóa, cô nhanh chóng đáp trả: "Bệnh này nguy hiểm lắm, em đừng trù người khác. Chị may mắn bình an rồi".

Phương Mỹ Chi công khai tin nhắn vô duyên của một dân mạng gửi cho mình.

Sau khi nhận thấy mùi "nguy hiểm" và sự tức giận của Phương Mỹ Chi, dân mạng này ngay lập tức "quay xe", thậm chí còn nhận là fan của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 2003 vẫn chưa thể nguôi giận, cô nàng tiếp tục "gửi gắm": "Lời nói cũng tích tụ nghiệp đó em! Chị chỉ mong sau này em không chịu những hậu quả do những lời nói giỡn này gây ra nhé".

Bài đăng của Phương Mỹ Chi đã nhận được sự chú ý lớn và đồng thời mọi người cũng chỉ trích dân mạng kém duyên kia vì lời nói quá độc hại.

