Nhân tình của anh trai đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù

Tâm sự 24/08/2025 15:21

Anh trai tôi là một người khá hiền lành. Cứ ngỡ anh lấy được một người vợ giỏi giang tháo vát như vậy thì sẽ yên phận mà hưởng thụ. Nhưng không, anh lại có bồ. Một người phụ nữ đã có con và ly dị, kém xa chị dâu tôi về mọi mặt.

Chị dâu tôi là một người giỏi giang. Tuy rằng anh trai tôi có chức có quyền nhưng tiền lương thua hẳn chị. Nếu không có chị chắc chắn gia đình anh sẽ chẳng có một cơ ngơi như ngày hôm nay.

Không thể phủ nhận rằng, nhờ vào mối quan hệ của anh thì chị dâu tôi mới có thể có được nhiều mối làm ăn ngon như vậy. Nhưng nếu không phải chị thì cũng khó có người phụ nữ nào có thể giúp chồng dựng lên cơ nghiệp đồ sộ như chị. Cả nhà tôi đều biết điều đó nên rất quý và nể chị. Cả tôi cũng vậy. 

Anh trai tôi là một người khá hiền lành. Cứ ngỡ anh lấy được một người vợ giỏi giang tháo vát như vậy thì sẽ yên phận mà hưởng thụ. Nhưng không, anh lại có bồ. Một người phụ nữ đã có con và ly dị, kém xa chị dâu tôi về mọi mặt.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, chị dâu tôi đã phát điên lên tìm đến cô ta để dằn mặt. Nhưng cô ta cũng là dạng không vừa, cô ta còn ngang nhiên thách thức chị dâu tôi và còn nói rằng, chị chỉ là công cụ kiếm tiền cho chồng, trong mắt chồng chị hoàn toàn không phải là một người đàn bà.

Nhân tình của anh trai đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đương nhiên chị dâu tôi chẳng phải dạng hiền lành gì. Chị cay cú tìm hiểu hoàn cảnh của cô bồ. Biết cô ta có đứa con gái đang học lớp ba ở một trường tiểu học. Chị liền thuê người chụp ảnh nóng của mẹ nó với bồ rồi rải khắp trường bêu rếu. Không những thế, chị còn mang những tờ rơi đó phát ở nơi làm việc của cô ta để cảnh cáo. Con bé mới 9 tuổi đầu bị khủng hoảng tinh thần không dám đi học. Cô ta liền gọi điện cảnh cáo ngược lại chị dâu tôi. 

Không ngờ cô ta lại am hiểu về luật đến vậy. Cô ta nói rằng sẽ dàn cảnh tự tự không thành vì bị chị dâu xâm phạm tinh thần nghiêm thần nghiêm trọng. Với tội danh này chị dâu tôi chắc chắn sẽ phải đi tù bằng những việc mà chị đã làm. Cô ta còn cảnh cáo chỉ cần chị dâu đụng đến một cọng tóc của con gái cô ta một lần nữa chắc chắn cô ta sẽ hành động.

Tôi có hỏi một người bạn làm luật sư thì bạn ấy cũng nói cô ta hoàn toàn có thể dàn cảnh tự tử như vậy. Chị dâu tôi đã hành động hơi quá trong chuyện này. Cô ta có đủ bằng chứng để buộc tội chị. Còn những lời cô ta nói thì chỉ nói qua điện thoại chẳng có chứng cứ. Rõ ràng, cô ta không phải dạng tầm thường.

Chị dâu tôi bị đe dọa thì càng điên tiết muốn ăn thua đủ với cô ta. Đương nhiên là tôi đã ngăn chị lại. Thật sự tôi cũng không biết phải giúp chị như thế nào trong hoàn cảnh này.  

Mẹ chồng yêu cầu cặp vợ chồng kế hoạch 5 năm sau cưới, biết lý do phía sau ai cũng phẫn nộ

Mẹ chồng yêu cầu cặp vợ chồng kế hoạch 5 năm sau cưới, biết lý do phía sau ai cũng phẫn nộ

Người đàn ông ấy cũng chính là chồng em bây giờ. Lần đầu gặp anh, em đã có thiện cảm vì anh hiền lành, ít nói và khá hiểu biết về các vấn đề xã hội. Bọn em chính thức quen nhau được 4 tháng thì bắt đầu bàn chuyện đám cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chở 173 hành khách bốc cháy khi đang cất cánh, tất cả tháo chạy trong hoảng loạn

Máy bay chở 173 hành khách bốc cháy khi đang cất cánh, tất cả tháo chạy trong hoảng loạn

Thế giới 50 phút trước
Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ sau va chạm, 4 người tử vong, 30 người bị bỏng

Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ sau va chạm, 4 người tử vong, 30 người bị bỏng

Thế giới 1 giờ 1 phút trước
Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Người phụ nữ sinh hai con đầu lòng ở tuổi U50

Người phụ nữ sinh hai con đầu lòng ở tuổi U50

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Bạn thân của vợ hay đến xin ngủ cùng vợ tôi, 2 người đó liệu có vấn đề gì không?

Bạn thân của vợ hay đến xin ngủ cùng vợ tôi, 2 người đó liệu có vấn đề gì không?

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đúng 3 ngày đầu tuần (25/8 - 31/8), 3 con giáp ngày càng vượng phát, tắm trong mưa tiền, Phú Quý kề cận, ngập trong may mắn

Đúng 3 ngày đầu tuần (25/8 - 31/8), 3 con giáp ngày càng vượng phát, tắm trong mưa tiền, Phú Quý kề cận, ngập trong may mắn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Mẹ chồng bảo tôi cắt phăng mái tóc như cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi quyết dọn ra riêng

Mẹ chồng bảo tôi cắt phăng mái tóc như cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi quyết dọn ra riêng

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Nhân tình của anh trai đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù

Nhân tình của anh trai đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mỗi lần gần gũi, vợ lại lấy gối che mặt, tôi thắc mắc rồi hóa đá với câu trả lời

Mỗi lần gần gũi, vợ lại lấy gối che mặt, tôi thắc mắc rồi hóa đá với câu trả lời

Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Bạn thân của vợ hay đến xin ngủ cùng vợ tôi, 2 người đó liệu có vấn đề gì không?

Bạn thân của vợ hay đến xin ngủ cùng vợ tôi, 2 người đó liệu có vấn đề gì không?

Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Mẹ chồng bảo tôi cắt phăng mái tóc như cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi quyết dọn ra riêng

Mẹ chồng bảo tôi cắt phăng mái tóc như cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi quyết dọn ra riêng