Đúng ngày mai, thứ Hai 2/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 01/02/2026 10:30

3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc khá thuận lợi, nhân cơ hội này thì người tuổi Mão sẽ có thể phát triển, mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh, tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Dù nguồn thu chính chưa có dấu hiệu khởi sắc nhưng các nguồn thu phụ khá dồi dào nên bản mệnh tiền tiêu rủng rỉnh, không phải nghĩ ngợi nhiều.

Bên cạnh đó, đường tình duyên của con giáp may mắn này cũng diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh có thể đón nhiều tin vui về nhân duyên tốt lành. Dù là người có cặp có đôi hay độc thân thì đều trải qua những điều ngọt ngào của tình yêu.

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ nhận được sự giúp sức cũng như hưởng ứng từ đồng nghiệp, thêm vào đó là cả sự tin tưởng của cấp trên. Đây là cơ hội quý giá để bản mệnh có thể chứng minh năng lực của mình cho nên hãy cố gắng tận dụng thật tốt, điều này sẽ rất có lợi cho chặng đường thăng tiến của bạn.

Về vận tình duyên, người còn độc thân hãy thoải mái đón nhận những lời giới thiệu của mọi người nhé. Biết đâu nhờ những lần gặp gỡ đó mà bản mệnh sẽ tìm được hạnh phúc thực sự thuộc về mình, tạo nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào say đắm.

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thực Thần đem lại cho người tuổi Hợi những tin vui trên phương diện tài lộc vào thời điểm tới. Với người làm công việc tự do, bạn nhận được khoản tiền thù lao sau khi đã hoàn thành tốt hợp đồng được ký kết. Với người làm công ăn lương, nếu bạn đã sắp xếp thời gian để làm thêm các công việc tay trái thì nay là lúc bạn được tận hưởng thành quả.

Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của người mà bạn thầm mến đã lâu. Mối quan hệ của hai người ấm lên nhanh chóng, khiến mọi người xung quanh ai cũng ngưỡng mộ. Với người đã lập gia đình, bạn rất hạnh phúc nhận được sự trân trọng của nửa kia. 

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối ngày hôm nay (1/2/2026), 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

Cuối ngày hôm nay (1/2/2026), 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tây Ninh: Mang mã tấu tìm người lúc rạng sáng, nam thanh niên bị chém tử vong trước nhà

Tây Ninh: Mang mã tấu tìm người lúc rạng sáng, nam thanh niên bị chém tử vong trước nhà

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 2/2/2026, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 2/2/2026, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Hưng Yên: Cháy lớn tại chợ Dành, 6 gian hàng đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Hưng Yên: Cháy lớn tại chợ Dành, 6 gian hàng đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả 'cực lớn' mang tem nhãn các hãng gas uy tín

Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả 'cực lớn' mang tem nhãn các hãng gas uy tín

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 2/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Mẹ đảm trổ tài làm chè trôi nước "nghệ thuật" cúng ông Táo: Vừa đẹp vừa chuẩn vị truyền thống

Mẹ đảm trổ tài làm chè trôi nước "nghệ thuật" cúng ông Táo: Vừa đẹp vừa chuẩn vị truyền thống

Vào bếp 2 giờ 48 phút trước
Từ vụ 3.000 tấn ốc ngâm thủy tinh lỏng: Làm sao để nhận biết ốc tẩm hóa chất?

Từ vụ 3.000 tấn ốc ngâm thủy tinh lỏng: Làm sao để nhận biết ốc tẩm hóa chất?

Sức khỏe 2 giờ 50 phút trước
Thực hư uống càng nhiều nước càng thải độc nhanh

Thực hư uống càng nhiều nước càng thải độc nhanh

Sức khỏe 2 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 1/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Sau hôm nay, Chủ Nhật 1/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Bé 12 tháng tuổi hóc ghim sắc nhọn trong họng: Bác sĩ cảnh báo khẩn cho phụ huynh

Bé 12 tháng tuổi hóc ghim sắc nhọn trong họng: Bác sĩ cảnh báo khẩn cho phụ huynh

Tin y tế 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 1/2/2026: Người mua lỗ 23 triệu đồng chỉ sau 2 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 1/2/2026: Người mua lỗ 23 triệu đồng chỉ sau 2 ngày

Tử vi tuần mới (2/2 đến 8/2/2026), 3 con giáp hứng bão Tài Lộc, bạc vàng đủ đầy, Phú Quý lên hương, vương giả tột cùng

Tử vi tuần mới (2/2 đến 8/2/2026), 3 con giáp hứng bão Tài Lộc, bạc vàng đủ đầy, Phú Quý lên hương, vương giả tột cùng

Một đám đông mặc áo mưa và che ô đang đứng trên đường bất ngờ bị tia sét đánh trúng khiến 72 người bị thương

Một đám đông mặc áo mưa và che ô đang đứng trên đường bất ngờ bị tia sét đánh trúng khiến 72 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 2/2/2026, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 2/2/2026, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 1/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Sau hôm nay, Chủ Nhật 1/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Cuối ngày hôm nay (1/2/2026), 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

Cuối ngày hôm nay (1/2/2026), 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5 tháng 2, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp số sướng như tiên, tài lộc bám chân, tiền tiêu không hết, sự nghiệp đi lên

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5 tháng 2, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp số sướng như tiên, tài lộc bám chân, tiền tiêu không hết, sự nghiệp đi lên

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 1/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 1/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/2/2026, 3 con giáp tiền về chật túi, gánh vàng vào nhà, hào quang chiếu rọi, giàu có chạm nóc

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/2/2026, 3 con giáp tiền về chật túi, gánh vàng vào nhà, hào quang chiếu rọi, giàu có chạm nóc