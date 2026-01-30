Đến lần sinh con thứ hai này, sức khỏe của Nguyệt yếu đi, lại chăm con khuya nên không dành nhiều thời gian gần gũi với chồng. Có hôm cô chiều chồng, nhưng chỉ vừa chạm vào nhau thì nghe tiếng con khóc, vậy là mất cả hứng. Thấy cũng thương chồng nhưng Nguyệt chỉ có thể động viên: “Ráng chút anh à, đợi con lớn tí mình có thời gian với nhau”.

Nguyệt và Tuấn kết hôn được 4 năm, cô vừa sinh con gái được tròn một năm. Gia đình của cô đằm ấm yên bình. Tuấn là người hiền lành, giỏi làm, lại thấu hiểu cho vợ. Vì thế từ khi lấy nhau đến giờ cô chẳng nghi ngờ gì chồng.

Thấy thái độ đáng ngờ đó của chồng, Nguyệt bắt đầu nghi ngờ chồng vụng trộm. Làm vợ chồng bao năm, cô đương nhiên có linh cảm chuyện chẳng lành, bèn quan sát theo dõi từng hành động của chồng.

Nhưng Nguyệt dần thấy Tuấn thay đổi. Chồng cô từ trước đến nay đi làm về là ôm lấy con chơi đùa miết, nhưng giờ thì lại ôm điện thoại không rời. Thậm chí, có hôm Nguyệt thấy chồng lén cười một mình, lúc biết vợ phát hiện thì vội cất điện thoại đi.

Chiều hôm ấy, Tuấn nói không về ăn cơm vì phải đi nhậu bàn chuyện với đối tác làm ăn. Tuấn vui vẻ tới mức khi tắm còn nghêu ngao hát không ngừng. Nguyệt thấy chồng hứng thú như thế thì vớ lấy điện thoại vừa rung tin nhắn mới. Đọc được một dòng tin mà cô quay cuồng đầu óc:

“Đừng tới trễ em đợi. Mà anh muốn em mặc đồ lót màu gì nè?”.

Nguyệt tay chân buốt lạnh, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường khi chồng đi ra. Thấy Tuấn mặc quần áo nghiêm chỉnh, chải chuốt xịt nước hoa mà lòng cô tan nát. Cô hy sinh không tiếc vì chồng con, vậy mà lại bị phản bội đau đớn như thế.

Nhưng không để vợ đợi lâu, chẳng mấy chốc Tuấn đã về, cô còn thờ ơ hỏi: “Sao anh về sớm thế? Mới đi chưa được nửa tiếng thôi mà?”.

Nguyệt nhìn mặt chồng tái mét, e dè nhìn vợ. Một tay anh cầm điện thoại, một tay móc ví ra, giọng có vẻ sợ sệt, lớ ngớ hỏi vợ:

“Em… sao em để những thứ này vào ví của anh?”.

Nguyệt chỉ cười nhếch mép trả lời: “Không đủ dùng sao anh? Còn hỏi mặc đồ lót màu gì nữa mà, nóng bỏng quá nhỉ?”.

Hóa ra sau khi đọc tin nhắn động trời kia, Nguyệt biết chồng sẽ dẫn bồ vào nhà nghỉ nên lấy hết tiền, giấy tờ tùy thân và thẻ ATM trong ví của chồng. Sau đó, cô nhét 5 cái bao cao su cùng tấm ảnh cưới của hai vợ chồng vào. Tuấn vội vội vàng vàng đến với nhân tình nên chẳng còn tâm trí mà mở ra xem ví có tiền hay không.

Chở bồ đến nhà nghỉ, Tuấn vừa không có tiền và giấy tờ, vừa thấy tấm ảnh cưới thì hoảng chạy về nhà. Anh khai với vợ rằng hôm ấy là lần đầu tiên hẹn gặp bồ, cũng chỉ muốn bóc bánh trả tiền chứ không có tình cảm thật. Vì vợ bận con nhỏ, anh không được thỏa mãn nhu cầu.

Thấy Nguyệt không tin, Tuấn mở điện thoại cho vợ xem tin nhắn liên lạc với “gái hoa”. Anh còn nhắn lại với cô ả: “Thôi tôi về với vợ, không gặp cô nữa đâu”. Cô ả kia bị mất mối thì làm ầm lên. Thấy thế thì Nguyệt mới thấy nhẹ lòng chút ít, nhưng vẫn chưa nguôi cơn giận với chồng.

Nếu Nguyệt không phát hiện kịp thời thì có lẽ Tuấn đã trở thành người chồng ngoại tình mất rồi. Lúc ấy quả thật cuộc hôn nhân này chắc chắn đổ vỡ vì cô không thể tha thứ cho chồng.