Danh tính đôi nam nữ tử vong trong căn nhà khóa trái, hiện trường có nhiều dấu vết xáo trộn

Đời sống 30/01/2026 13:38

Trưa 30/1, thông tin từ Công an phường Long Hoa, (Tây Ninh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đôi nam nữ tử vong trong một căn nhà tại khu phố Trường Lộc có nhiều dấu vết xáo trộn.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 30/1, Công an phường Long Hoa đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ việc đôi nam nữ tử vong trong một căn nhà tại khu phố Trường Lộc.

Vào khoảng 9h40 ngày 29/1, bà V.T.N. đến nhà con gái là bà P.T.B. (SN 1986, ngụ phường Long Hoa) nhưng thấy cửa khóa bên trong. Gọi nhiều lần không có người trả lời, bà N. nghi có chuyện chẳng lành nên nhờ hàng xóm phá cửa vào nhà.

Khi vào bên trong, mọi người phát hiện bà B. và một người đàn ông tên Đ.T.H. (SN 1976) đã tử vong trong phòng ngủ. Tại hiện trường có nhiều vết máu, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn.

Danh tính đôi nam nữ tử vong trong căn nhà khóa trái, hiện trường có nhiều dấu vết xáo trộn - Ảnh 1
Căn nhà nơi có đôi nam nữ tử vong bất thường đang chuẩn bị làm đám tang - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, Công an phường Long Hoa đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một cán bộ Công an phường Long Hoa cho biết vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ.

Danh tính 5 đối tượng lừa bán phụ nữ nghèo sang nước ngoài làm vợ

Danh tính 5 đối tượng lừa bán phụ nữ nghèo sang nước ngoài làm vợ

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì Đồn Biên phòng Mường Ải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cùng các đơn vị liên quan vừa bắt 5 đối tượng trong đường dây mua bán người qua biên giới.

Xem thêm
Từ khóa:   Đôi nam nữ tử vong án mạng tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/1/2026: Thị trường biến động mạnh, vàng SJC lao dốc giảm gần 7 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/1/2026: Thị trường biến động mạnh, vàng SJC lao dốc giảm gần 7 triệu đồng sau một đêm

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Trúng số độc đắc đúng ngày 30/1/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Trúng số độc đắc đúng ngày 30/1/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội, 3 người nhập viện cấp cứu

Ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội, 3 người nhập viện cấp cứu

Bàng hoàng hơn 60 tấn lòng hôi thối, chuyển màu nằm trong kho lạnh ở Hà Nội

Bàng hoàng hơn 60 tấn lòng hôi thối, chuyển màu nằm trong kho lạnh ở Hà Nội

Lời khai 'lạnh người' của em trai bóp cổ làm anh ruột tử vong

Lời khai 'lạnh người' của em trai bóp cổ làm anh ruột tử vong

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Cánh báo: Thêm bé trai bị pháo nổ trúng mặt, chấn thương nặng trước Tết

Cánh báo: Thêm bé trai bị pháo nổ trúng mặt, chấn thương nặng trước Tết

Danh tính 5 đối tượng lừa bán phụ nữ nghèo sang nước ngoài làm vợ

Danh tính 5 đối tượng lừa bán phụ nữ nghèo sang nước ngoài làm vợ