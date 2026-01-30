Trưa 30/1, thông tin từ Công an phường Long Hoa, (Tây Ninh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đôi nam nữ tử vong trong một căn nhà tại khu phố Trường Lộc có nhiều dấu vết xáo trộn.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 30/1, Công an phường Long Hoa đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ việc đôi nam nữ tử vong trong một căn nhà tại khu phố Trường Lộc.

Vào khoảng 9h40 ngày 29/1, bà V.T.N. đến nhà con gái là bà P.T.B. (SN 1986, ngụ phường Long Hoa) nhưng thấy cửa khóa bên trong. Gọi nhiều lần không có người trả lời, bà N. nghi có chuyện chẳng lành nên nhờ hàng xóm phá cửa vào nhà.

Khi vào bên trong, mọi người phát hiện bà B. và một người đàn ông tên Đ.T.H. (SN 1976) đã tử vong trong phòng ngủ. Tại hiện trường có nhiều vết máu, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn.

Căn nhà nơi có đôi nam nữ tử vong bất thường đang chuẩn bị làm đám tang - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, Công an phường Long Hoa đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một cán bộ Công an phường Long Hoa cho biết vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ.

