Danh tính 5 đối tượng lừa bán phụ nữ nghèo sang nước ngoài làm vợ

Đời sống 30/01/2026 12:24

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì Đồn Biên phòng Mường Ải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cùng các đơn vị liên quan vừa bắt 5 đối tượng trong đường dây mua bán người qua biên giới.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Ải phá thành công chuyên án mua bán người qua biên giới. Lực lượng chức năng bắt giữ 5 đối tượng tham gia đường dây.

Lương Thị Chiến (SN 1979, trú xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) được xác định là kẻ cầm đầu. Các đồng phạm gồm Nguyễn Văn Phỏng (SN 1970), Nguyễn Thị Dịu (SN 1982), Lương Thị Hoa (SN 1969) cùng trú xã Hữu Kiệm (Nghệ An) và Lô Thị Nhân (SN 1978, trú xã Chiêu Lưu).

Danh tính 5 đối tượng lừa bán phụ nữ nghèo sang nước ngoài làm vợ - Ảnh 1
Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, cảnh sát làm rõ, với thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa bán 1 phụ nữ trú tại xã Mường Típ sang nước ngoài làm vợ với giá 90 triệu đồng.

Trong số tiền này, các đối tượng đưa cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng, số còn lại 70 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu nạn nhân.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những ai là bị hại của đường dây trên sớm trình báo để được hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Danh tính chủ xưởng sản xuất cà phê bằng đậu nành, hương liệu tuồn ra thị trường

Danh tính chủ xưởng sản xuất cà phê bằng đậu nành, hương liệu tuồn ra thị trường

Ngày 29/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng nghiệp vụ vừa điều tra, khám phá, bắt quả tang một vụ sản xuất cà phê nghi giả với số lượng lớn trên địa bàn.

Từ khóa:   bán phụ nữ sang nước ngoài làm vợ tin moi buôn bán người

