Ngỡ ngàng loại rau Việt tốt cho tim mạch và não bộ, thế giới săn lùng, nước ta sẵn có

Dinh dưỡng 30/01/2026 05:30

Cần tây không chỉ là một loại rau gia vị mà còn là 'siêu thực phẩm' giàu dinh dưỡng. Với hàm lượng nước cao và các hợp chất thực vật quý giá, loại rau này mang lại nhiều thay đổi tích cực cho cơ thể từ trong ra ngoài.

Cần tây thuộc thành phần của họ Apiaceae, bao gồm: cà rốt, củ mùi, mùi tây và celeriac. Thân cây giòn khiến cho loại rau này trở thành một món ăn nhẹ phổ biến, ít calo và có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chất xơ trong cần tây có lợi cho hệ tiêu hóa và tim mạch. Cần tây cũng chứa chất chống oxy hóa, đóng một vai trò trong việc ngăn ngừa bệnh tật.

Ngỡ ngàng loại rau Việt tốt cho tim mạch và não bộ, thế giới săn lùng, nước ta sẵn có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần dinh dưỡng rau cần tây

Vitamin và khoáng chất: Cần tây có thể cung cấp tới 25% vitamin K mỗi ngày cho cơ thể. Ngoài ra, nó còn chứa các loại vitamin khác như: A, B và C. Tuy hàm lượng calo trong cần tây thấp nhưng nó lại có một số khoáng chất như: folate, kali, choline, mangan, canxi, phốt pho, magie,…

Carb: Đây là loại rau rất ít carbohydrate và calo nên rất phù hợp với chế độ ăn giảm cân. Ngoài ra, cần tây cắt nhỏ chỉ có khoảng 3g carb trong đó có một nửa là chất xơ.

Chất điện giải: Trong rau cần tây có florua và natri - hai loại chất điện giải giúp duy trì sự ổn định của huyết áp, tăng sức khỏe của cơ và hoạt động của các dây thần kinh, hỗ trợ làm lành tổn thương mô.

Ngỡ ngàng loại rau Việt tốt cho tim mạch và não bộ, thế giới săn lùng, nước ta sẵn có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau cần tây 

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Cần tây là thực phẩm lý tưởng cho thực đơn ăn kiêng nhờ đặc tính cực kỳ ít calo nhưng lại rất giàu chất xơ tự nhiên. Khi nạp cần tây vào cơ thể, chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc nạp thêm các loại thức ăn không lành mạnh khác. Đặc biệt, cơ thể thường mất nhiều năng lượng để tiêu hóa chất xơ trong cần tây hơn là lượng calo thực tế mà nó cung cấp, giúp bạn kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên mà không gây mệt mỏi.

Kiểm soát huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của cần tây là khả năng ổn định huyết áp nhờ hợp chất phthalides, có tác dụng làm thư giãn các cơ quanh thành mạch máu và giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa và chất xơ trong cần tây còn hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ hình thành mảng bám động mạch và bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Ngỡ ngàng loại rau Việt tốt cho tim mạch và não bộ, thế giới săn lùng, nước ta sẵn có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kháng viêm mạnh mẽ và bảo vệ xương khớp

Cần tây chứa tới hơn 25 hợp chất chống viêm, nổi bật nhất là apigenin và luteolin, giúp bảo vệ các tế bào và cơ quan khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Việc bổ sung cần tây thường xuyên vào chế độ ăn giúp giảm đáng kể tình trạng viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể, hỗ trợ làm dịu các cơn đau khớp, viêm khớp và thậm chí là bệnh gout bằng cách trung hòa axit uric dư thừa.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa đầy hơi

Với thành phần hơn 95% là nước cùng lượng chất xơ dồi dào, cần tây hoạt động như một "chổi quét" làm sạch đường ruột và hỗ trợ nhu động ruột hoạt động trơn tru. Các dưỡng chất trong cần tây giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn, ngăn ngừa tình trạng táo bón, đầy hơi và khó tiêu. Ngoài ra, nó còn chứa các hợp chất giúp bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày, ngăn ngừa nguy cơ viêm loét hiệu quả.

Ngỡ ngàng loại rau Việt tốt cho tim mạch và não bộ, thế giới săn lùng, nước ta sẵn có - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có nên ăn nhiều cần tây không?

Ăn cần tây một cách hợp lý sẽ mang lại lợi ích tốt cho sức khỏe vì cần tây có chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, vitamin K, kali và chất xơ.

Tuy nhiên, với bất kỳ loại thực phẩm nào, việc ăn quá nhiều cần tây cũng có thể gây ra một số vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng và rối loạn tiêu hóa.

Mỗi người có nhu cầu dinh dưỡng và hệ tiêu hóa khác nhau, vì vậy, nên điều chỉnh khẩu phần ăn phù hợp theo cá nhân và lắng nghe cơ thể của mình. Mỗi ngày bạn chỉ nên ăn 3 - 5 chén rau cần tây sống hoặc 2 - 3 chén rau đã nấu chín.

Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe

Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe

Nước ép cần tây là thức uống được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng uống được, dưới đây là những người không nên uống nước ép cần tây.

Xem thêm
Từ khóa:   rau cần tây lợi ích của rau cần tây dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Bảy 31/1/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 31/1/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Danh tính chủ xưởng sản xuất cà phê bằng đậu nành, hương liệu tuồn ra thị trường

Danh tính chủ xưởng sản xuất cà phê bằng đậu nành, hương liệu tuồn ra thị trường

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 30/1/2026, 3 con giáp THẦN PHẬT che chở, BỒ TÁT ban lộc, may mắn bùng nổ, trúng số độc đắc khiến người người ghen tỵ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 30/1/2026, 3 con giáp THẦN PHẬT che chở, BỒ TÁT ban lộc, may mắn bùng nổ, trúng số độc đắc khiến người người ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng hôm nay, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Ngỡ ngàng loại rau Việt tốt cho tim mạch và não bộ, thế giới săn lùng, nước ta sẵn có

Ngỡ ngàng loại rau Việt tốt cho tim mạch và não bộ, thế giới săn lùng, nước ta sẵn có

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Hiện trường vụ cháy khu phố ở Bắc Ninh, 6 cửa hàng bán vàng mã bị thiêu rụi

Hiện trường vụ cháy khu phố ở Bắc Ninh, 6 cửa hàng bán vàng mã bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Xe tải không người lái tự trôi trúng hai mẹ con, bé gái 10 tuổi tử vong

Xe tải không người lái tự trôi trúng hai mẹ con, bé gái 10 tuổi tử vong

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 30/1/2026, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Sau hôm nay, thứ Sáu 30/1/2026, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (30/1/2026), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (30/1/2026), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao cải xoăn thống trị bảng xếp hạng các loại rau ''tốt nhất hành tinh"?

Vì sao cải xoăn thống trị bảng xếp hạng các loại rau ''tốt nhất hành tinh"?

Được ví như “thần dược” tự nhiên, nha đam thật sự mang đến những lợi ích gì cho sức khỏe?

Được ví như “thần dược” tự nhiên, nha đam thật sự mang đến những lợi ích gì cho sức khỏe?

Quả cam có nhiều công dụng tuyệt vời nhưng tuyệt đối không được ăn cam cùng với 4 loại thực phẩm này

Quả cam có nhiều công dụng tuyệt vời nhưng tuyệt đối không được ăn cam cùng với 4 loại thực phẩm này

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn lá kinh giới?

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn lá kinh giới?

Lợi ích bất ngờ từ quả bầu và những món ăn đơn giản ai cũng có thể tự nấu tại nhà

Lợi ích bất ngờ từ quả bầu và những món ăn đơn giản ai cũng có thể tự nấu tại nhà

Không chỉ là món ăn vặt trong những dịp lễ Tết, hạt dẻ cười còn rất tốt cho sức khỏe

Không chỉ là món ăn vặt trong những dịp lễ Tết, hạt dẻ cười còn rất tốt cho sức khỏe