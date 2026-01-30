Ngỡ ngàng loại rau Việt tốt cho tim mạch và não bộ, thế giới săn lùng, nước ta sẵn có

Cần tây thuộc thành phần của họ Apiaceae, bao gồm: cà rốt, củ mùi, mùi tây và celeriac. Thân cây giòn khiến cho loại rau này trở thành một món ăn nhẹ phổ biến, ít calo và có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chất xơ trong cần tây có lợi cho hệ tiêu hóa và tim mạch. Cần tây cũng chứa chất chống oxy hóa, đóng một vai trò trong việc ngăn ngừa bệnh tật.

Carb: Đây là loại rau rất ít carbohydrate và calo nên rất phù hợp với chế độ ăn giảm cân. Ngoài ra, cần tây cắt nhỏ chỉ có khoảng 3g carb trong đó có một nửa là chất xơ.

Vitamin và khoáng chất: Cần tây có thể cung cấp tới 25% vitamin K mỗi ngày cho cơ thể. Ngoài ra, nó còn chứa các loại vitamin khác như: A, B và C. Tuy hàm lượng calo trong cần tây thấp nhưng nó lại có một số khoáng chất như: folate, kali, choline, mangan, canxi, phốt pho, magie,…

Chất điện giải: Trong rau cần tây có florua và natri - hai loại chất điện giải giúp duy trì sự ổn định của huyết áp, tăng sức khỏe của cơ và hoạt động của các dây thần kinh, hỗ trợ làm lành tổn thương mô.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau cần tây

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Cần tây là thực phẩm lý tưởng cho thực đơn ăn kiêng nhờ đặc tính cực kỳ ít calo nhưng lại rất giàu chất xơ tự nhiên. Khi nạp cần tây vào cơ thể, chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc nạp thêm các loại thức ăn không lành mạnh khác. Đặc biệt, cơ thể thường mất nhiều năng lượng để tiêu hóa chất xơ trong cần tây hơn là lượng calo thực tế mà nó cung cấp, giúp bạn kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên mà không gây mệt mỏi.

Kiểm soát huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của cần tây là khả năng ổn định huyết áp nhờ hợp chất phthalides, có tác dụng làm thư giãn các cơ quanh thành mạch máu và giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa và chất xơ trong cần tây còn hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ hình thành mảng bám động mạch và bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Kháng viêm mạnh mẽ và bảo vệ xương khớp

Cần tây chứa tới hơn 25 hợp chất chống viêm, nổi bật nhất là apigenin và luteolin, giúp bảo vệ các tế bào và cơ quan khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Việc bổ sung cần tây thường xuyên vào chế độ ăn giúp giảm đáng kể tình trạng viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể, hỗ trợ làm dịu các cơn đau khớp, viêm khớp và thậm chí là bệnh gout bằng cách trung hòa axit uric dư thừa.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa đầy hơi

Với thành phần hơn 95% là nước cùng lượng chất xơ dồi dào, cần tây hoạt động như một "chổi quét" làm sạch đường ruột và hỗ trợ nhu động ruột hoạt động trơn tru. Các dưỡng chất trong cần tây giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn, ngăn ngừa tình trạng táo bón, đầy hơi và khó tiêu. Ngoài ra, nó còn chứa các hợp chất giúp bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày, ngăn ngừa nguy cơ viêm loét hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Có nên ăn nhiều cần tây không?

Ăn cần tây một cách hợp lý sẽ mang lại lợi ích tốt cho sức khỏe vì cần tây có chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, vitamin K, kali và chất xơ.

Tuy nhiên, với bất kỳ loại thực phẩm nào, việc ăn quá nhiều cần tây cũng có thể gây ra một số vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng và rối loạn tiêu hóa.

Mỗi người có nhu cầu dinh dưỡng và hệ tiêu hóa khác nhau, vì vậy, nên điều chỉnh khẩu phần ăn phù hợp theo cá nhân và lắng nghe cơ thể của mình. Mỗi ngày bạn chỉ nên ăn 3 - 5 chén rau cần tây sống hoặc 2 - 3 chén rau đã nấu chín.