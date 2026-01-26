Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn lá kinh giới?

Kinh giới là loại rau gia vị rất phổ biến trong bữa ăn của người Việt. Rau kinh giới tuy rẻ nhưng rất tốt cho sức khoẻ. Vậy nhưng rất ít người quan tâm đến công dụng của rau kinh giới. Dưới đây là những điều bạn sẽ nhận được nếu thường xuyên ăn rau kinh giới.

Tốt cho tim mạch: Lượng kali có trong kinh giới dùng điều hòa nhịp tim và huyết áp. Ngoài ra, chất chống oxy hóa có trong kinh giới còn có khả năng phòng chống stress oxy hóa là nguy cơ gây ra bệnh tim.

Chữa cảm cúm: Kinh giới có chứa hợp chất carvacrol và thymol có tác dụng tiêu diệt các loại virus gây bệnh cúm. Cho nên, chúng rất hay được sử dụng điều trị chứng cảm cúm, sốt, cảm lạnh, đau nhức cơ thể,…

Hỗ trợ tiêu diệt ký sinh trùng có hại cho đường ruột: Các chất Carvacrol và Thymol có trong loại rau này có chức năng loại bỏ giun, sán,…trong đường ruột nhằm cải thiện hệ tiêu hóa, giảm nhanh triệu chứng khó tiêu, các cơn đau gay ra do rối loạn dạ dày. Còn ở nữ giới, chúng còn rất hữu ích trong việc xoa dịu các cơn đau khi hành kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện giấc ngủ: Flavonoid có trong kinh giới là chất có tác dụng kháng viêm, giảm stress, an thần, giảm bớt căng thẳng và cải thiện chứng đau nửa đầu để cho bạn một giấc ngủ thật chất lượng.

Làm sạch đường hô hấp

Flavonoid, carvacrol và tecpen chứa trong kinh giới có khả năng đánh tan đờm, tống đờm, trị ho, thải lọc cơ thể để giảm tối đa nguy cơ ung thư phổi. Ngoài ra, các chất này còn giúp giảm bớt tình trạng nhiễm trùng xoang nên rất hữu ích với hệ hô hấp.

Những lưu ý khi sử dụng kinh giới

Dù có nhiều công dụng, hiệu quả của kinh giới có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người. Một số trường hợp dùng kinh giới để chăm sóc da hoặc trị mụn có thể gặp phản ứng như ngứa, đỏ, sưng da hoặc mụn nặng hơn. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần ngưng sử dụng ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Theo khuyến cáo, những người ra mồ hôi nhiều không kiểm soát, đau đầu do nguyên nhân âm hư hỏa vượng không nên dùng kinh giới. Bên cạnh đó, không nên lạm dụng thảo dược này và tránh dùng chung kinh giới với cá lóc, thịt lừa hoặc cua biển để hạn chế tác dụng không mong muốn.