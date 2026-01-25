Không chỉ là món ăn vặt trong những dịp lễ Tết, hạt dẻ cười còn rất tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 25/01/2026 11:30

Hạt dẻ cười không chỉ là một món ăn vặt ngon miệng trong những dịp lễ Tết mà còn được mệnh danh là một trong những loại hạt giàu dinh dưỡng nhất hành tinh vì mang lại nhiều giá trị to lớn cho sức khỏe.

Hạt dẻ cười hay quả hồ trăn, hạt cười là một loại thực vật thuộc Họ đào lộn hột (Anacardiaceae), là loại quả xuất xứ từ vùng Ba Tư, nay được phân bố rộng rãi ở các nước châu Á. Ở Việt Nam, loại quả này thường xuyên xuất hiện ở các mâm bánh kẹo vào ngày Tết.

Không chỉ là món ăn vặt trong những dịp lễ Tết, hạt dẻ cười còn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hạt dẻ cười có tác dụng gì?

Nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào

Hạt dẻ cười nằm trong nhóm những loại hạt có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất, bao gồm lutein, zeaxanthin và polyphenols. Những hợp chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương của các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa lão hóa sớm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Đặc biệt, lutein và zeaxanthin là hai dưỡng chất thiết yếu giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol

Sử dụng hạt dẻ cười thường xuyên có thể giúp cải thiện sức khỏe hệ tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Các axit béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa trong hạt giúp làm bền thành mạch máu và giảm huyết áp hiệu quả. Việc duy trì một trái tim khỏe mạnh thông qua thói quen ăn hạt dẻ cười là cách tự nhiên để bạn phòng tránh các nguy cơ đột quỵ và xơ vữa động mạch.

Không chỉ là món ăn vặt trong những dịp lễ Tết, hạt dẻ cười còn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ vi sinh đường ruột

Chất xơ trong hạt dẻ cười không chỉ giúp tiêu hóa tốt mà còn đóng vai trò là prebiotic – nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Khi các vi khuẩn này tiêu hóa chất xơ, chúng tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (như butyrate), giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng và cải thiện sức khỏe tổng thể của hệ tiêu hóa. Một hệ đường ruột khỏe mạnh chính là nền tảng cho một hệ miễn dịch vững chắc.

Ổn định đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường

Hạt dẻ cười có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là nó không gây ra sự gia tăng đột ngột lượng đường trong máu sau khi ăn. Các hoạt chất trong hạt còn giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose diễn ra trơn tru hơn. Đối với những người tiền tiểu đường hoặc tiểu đường tuýp 2, hạt dẻ cười là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho các món ăn chứa nhiều tinh bột tinh chế.

Những lưu ý khi sử dụng hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên hạt dẻ cười cũng có nhiều tác dụng phụ như:

Không chỉ là món ăn vặt trong những dịp lễ Tết, hạt dẻ cười còn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dị ứng: Những người cơ địa dị ứng hạt dẻ cười sẽ có các biểu hiện như sốt, nổi mề đay, ngứa,...

Tăng nguy cơ mắc bệnh gút do có chứa purine.

Gây độc thần kinh: Do trong hạt dẻ cười rang khô có chứa acrylamide có thể gây độc đối với hệ thần kinh.

Rối loạn tiêu hóa: Khi ăn quá nhiều hạt dẻ cười có thể làm gây khó tiêu và gây táo bón.

Suy giảm chức năng thận: Hạt dẻ cười giàu kali, magie và phốt pho. Khi ăn quá nhiều hạt dẻ cười có thể làm suy giảm chức năng thận.

