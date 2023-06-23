Loại quả được bán đầy ngoài chợ, giá siêu hạt dẻ nhưng lại là viên thuốc bổ cho làn da căng bóng, sức khỏe được cải thiện

Dinh dưỡng 23/06/2023 17:24

Mặc dù có giá cả vô cùng rẻ, nhưng loại quả to tròn này lại mang rất nhiều lợi ích cho sức khỏe chúng ta.

Dưa hấu (Citrullus lanatus) là một loại trái cây lớn, có xuất xứ từ miền nam châu Phi, cùng họ với dưa đỏ, bí xanh, bí ngô và dưa chuột. Dưa hấu thường có vị ngọt mát, chỉ chứa 46 calo mỗi cốc, nhưng rất giàu vitamin A, vitamin C và các hợp chất thực vật khác như citrulline và lycopene tốt cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, loại dưa này còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người sử dụng, bao gồm cải thiện độ nhạy insulin, giảm đau nhức cơ bắp và hạ huyết áp. Dưa hấu thường được ăn trực tiếp, để dưới dạng động lạnh, làm thành nước trái cây hoặc nước sinh tố.

Dưa hấu là một trong những loại trái cây yêu thích của nhiều người vào mỗi dịp hè nóng bức. Loại quả này không chỉ có vị ngọt thanh mát mà còn mang lại nhiều lợi ích nhất định cho sức khỏe bởi chúng chứa nhiều thành phần dinh dưỡng thiết yếu, như vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật.

Loại quả được bán đầy ngoài chợ, giá siêu hạt dẻ nhưng lại là viên thuốc bổ cho làn da căng bóng, sức khỏe được cải thiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời đại hiện nay, sức khỏe và làn da đẹp đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhiều người. Vì vậy, không có gì là ngạc nhiên khi các sản phẩm làm đẹp và thực phẩm bổ sung cho sức khỏe ngày càng được ưa chuộng. Với giá thành siêu hạt dẻ và dễ dàng tìm thấy tại các chợ trên khắp đất nước, dưa hấu đang dần trở thành một phương tiện thực sự hữu hiệu để cải thiện và duy trì sức khỏe và vẻ đẹp tự nhiên. Bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi ích từ loại quả to tròn này.

Ăn dưa hấu giúp giảm nguy cơ đau tim

Dưa hấu rất giàu axit amin gọi là citrulline có thể giúp lưu thông máu trong cơ thể và làm giảm huyết áp. Lycopene cũng có lợi ích bảo vệ sức khỏe của tim. Các nghiên cứu cho thấy nó có thể làm giảm nguy cơ đau tim.

Tuy nhiên, không phải chỉ ăn dưa hấu là tốt cho tim mà bạn cần có lối sống lành mạnh, trong đó bao gồm: chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế chất béo bão hòa, tập thể dục, không hút thuốc…

Ăn dưa hấu giúp giảm cân

Ngoài ra, các thử nghiệm trên động vật đã chỉ ra rằng citrulline có thể ngăn chặn chất béo tích tụ trong các tế bào, có thể ngăn ngừa tăng cân quá mức và béo phì.

Nước ép dưa hấu có ít calo nhưng có khả năng gây no. Uống một ly trước bữa ăn có thể giúp kiềm chế cơn thèm ăn, từ đó giúp giảm cân.

Loại quả được bán đầy ngoài chợ, giá siêu hạt dẻ nhưng lại là viên thuốc bổ cho làn da căng bóng, sức khỏe được cải thiện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn dưa hấu giúp giảm lượng chất béo trong cơ thể

Các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hợp chất citrulline trong dưa hấu có tác dụng ngăn chặn sự tích tụ chất béo trong cơ thể. Với sự “hỗ trợ” của thận, loại amino axit này sẽ chuyển hóa thành Acginin có tác dụng ngăn chặn hoạt động của TNAP, qua đó, giảm bớt sự tích tụ chất béo.

Ăn dưa hấu giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng ở mắt

Lycopene được tìm thấy trong một số bộ phận của mắt, giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (AMD). Đây là một vấn đề về mắt phổ biến có thể gây mù ở người lớn tuổi.

Ăn dưa hấu giúp bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời

Một số sắc tố giúp bảo vệ thực vật khỏi ánh nắng mặt trời. Và kỳ lạ là khi ăn chúng cũng giúp bảo vệ làn da của bạn. Chất lycopene trong dưa hấu có thể giúp làn da ít bị cháy nắng hơn.

Vitamin A, B6 và C trong dưa hấu giúp làn da luôn mềm mại, mịn màng và dẻo dai. Nhưng để bảo vệ da tốt nhất bạn cần kết hợp sử dụng kem chống nắng thường xuyên.

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