Nếu bạn muốn sống thọ, sức khỏe dẻo dai và có làn da trẻ đẹp như tuổi đôi mươi thì tuyệt đối không được bỏ qua 5 loại quả này

Nếu có một bí quyết mà ai cũng muốn có, đó chính là sống thọ mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp suốt cuộc đời. Tuy nhiên, để đạt được điều này không phải ai cũng biết cách. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tìm hiểu và áp dụng các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, đặc biệt là 5 loại quả dưới đây. Chúng không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp cho bạn giữ được làn da mịn màng, trẻ trung và rạng rỡ như tuổi đôi mươi. Hãy cùng tìm hiểu đó là những loại trái cây nào và áp dụng nó vào thực đơn hàng ngày của gia đình.

Chế độ ăn từ lâu đã được khoa học chứng minh là có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Có những loại thức ăn có hại, ngược lại, cũng có những thức ăn có lợi.

Bơ là loại quả giàu axit béo không bão hòa đơn có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và gia tăng tuổi thọ.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, bơ còn chứa một hợp chất có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư trong giai đoạn bệnh mới khởi phát. Ngoài ra, để tăng mùi vị có thể chế biến thành sinh tố bơ để sử dụng.

Lựu

Lựu là một trong những loại quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt, lựu có thể làm giảm mức cholesterol trong máu, ngăn ngừa sự hình thành của các mảng xơ vữa động mạch, điều chỉnh huyết áp cũng như gia tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lựu còn có chứa nhiều vitamin C, vitamin K có tác dụng hỗ trợ lành nhanh nốt mụn. Ngoài ra, lựu còn chứa nhiều chất xơ, giúp cơ thể thanh thải chất thải ra khỏi cơ thể nhanh hơn, tránh tích tụ chất độc, góp phần nổi mụn trên da. Lựu cũng là một loại trái cây giá cả phải chăng mà bạn có thể nghĩ đến để sử dụng lâu dài.

Dâu tây

Dâu tây có thể được xếp hàng đầu trong các loại trái cây ngừa mụn. Dâu tây có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ làn da của bạn có khả năng miễn dịch mạnh hơn, chống lại vi khuẩn và môi trường xung quanh, giảm mụn. Dâu tây rất giàu vitamin C, vitamin B và cellulose, có lợi cho việc thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa chất độc, ngoài ra còn giúp cơ thể bài tiết dầu thừa, vitamin C có trong nó rất có lợi cho việc làm đẹp và làm đẹp da và ức chế sự hình thành của sắc tố melanin. Nó còn có tác dụng hỗ trợ làm lành vết thương, giúp nốt mụn mau lành hơn. Nhược điểm duy nhất của dâu tây là giá cả không hề rẻ.

Việt quất

Ảnh minh họa: Internet

Việt quất là một trong những loại quả mọng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhất là ở những người lớn tuổi. Bởi việt quất chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa có thể tiêu diệt các gốc tự do trong cơ thể. Trong khi gốc tự do là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lão hóa sớm.

Nho

Nho là một loại trái cây phổ biến tại nước ta, bạn có thể dễ dàng mua tại nhiều cửa hàng hoặc chợ. Nho đặc biệt chứa nhiều vitamin: B1, B2, B4, B5, B6 và B9. Ngoài ra còn có Vitamin C, E, và K. Các loại vitamin này đều được chứng minh là có nhiều lợi ích cho da, trong đó có ngừa mụn.

Ngoài ra, nho còn chứa nhiều polyphenol, có thể ngăn chặn sự gia tăng của các gen tự do và ngăn ngừa lão hóa da, ngoài ra axit citric có trong nho có tác dụng làm se da mạnh, có thể làm da mềm mại, dưỡng ẩm hiệu quả.