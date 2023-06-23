Loại rau bán đầy ngoài chợ, giá cực rẻ nhưng lại là 'phương thuốc' chữa bách bệnh, ngừa đến 6 loại ung thư

Dinh dưỡng 23/06/2023 04:30

Loại rau rẻ như bèo nhưng lại là 'phương thuốc' đại bổ cho sức khỏe, gặp là mua ngay không thể bỏ qua.

Bắp cải là loại rau củ rất quen thuộc trong các bữa cơm của gia đình Việt. Một chén bắp cải nấu chín chứa khoảng 1/3 lượng vitamin C mà cơ thể cần trong ngày. Nó cũng cung cấp chất xơ, folate, kali, magiê, vitamin A và K… Nếu bạn tò mò về những lợi ích khác của bắp cải, hãy cùng Hello Bacsi xem tiếp những chia sẻ dưới đây nhé.

Thành phần dinh dưỡng của bắp cải

Bắp cải là một loại rau được ưa chuộng ở Việt Nam, đặc biệt là vào mùa đông ở xứ Bắc. Loại rau này cung cấp cho người dùng nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Cụ thể, trong 100g bắp cải có chứa:

Carbohydrate:  5,16g

Protein: 1,14g

Chất béo: 0,09g

Chất xơ: 2,5mg

Năng lượng: 22kcal

Axit folic: 38mcg

Vitamin B3: 0,234mg

Vitamin A: 98IU

Vitamin C: 32,6mg

Vitamin K: 69mcg

Natri: 16mg

Kali: 151mg

Canxi: 36mg

Sắt: 0,42mg

Magie: 11mg

Phốt pho: 23mg

Kẽm: 0,16mg

Loại rau bán đầy ngoài chợ, giá cực rẻ nhưng lại là 'phương thuốc' chữa bách bệnh, ngừa đến 6 loại ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy bắp cải là một loại rau quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhưng ít ai có thể nghĩ đến rằng nó lại có tác dụng hữu ích trong việc chữa bệnh.  Hiện nay, trên thị trường bắp cải được bán đầy ngoài chợ với giá cả phải chăng, đó là một cơ hội tuyệt vời để hưởng thụ những lợi ích sức khỏe từ loại rau này. Trong bài báo này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những tác dụng đáng kinh ngạc của bắp cải cho sức khỏe.

Chống ung thư

Bắp cải có chứa các hợp chất glucosinolates chứa lưu huỳnh - yếu tố tạo ra vị ngăm đắng cũng là điều khiến loại rau này có khả năng hỗ trợ đẩy lùi nhiều loại ung thư khác nhau.

Đồng thời, bắp cải cũng chứa nhiều dưỡng chất, các loại vitamin khác như vitamin C, A, K, U, Lutein, Apigenin và Luteolin có khả năng ngăn ngừa nhiều loại ung thư khác nhau như ung thư thực quản, ung thư đại trực tràng, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Điều này không có nghĩa ăn nhiều bắp cải có thể hoàn toàn phòng tránh được các căn bệnh ung thư. Các nhà nghiên cứu cho biết cần có nhiều nghiên cứu hơn để làm rõ lợi ích chống ung thư của bắp cải cũng như các loại rau họ cải. Mặc dù vậy, bắp cải vẫn là một thực phẩm lành mạnh dù bạn đang thực hiện bất cứ chế độ ăn nào.

Loại rau bán đầy ngoài chợ, giá cực rẻ nhưng lại là 'phương thuốc' chữa bách bệnh, ngừa đến 6 loại ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chữa tắc sữa

Bắp cải được cho là sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và chống viêm do chứa lượng lớn Phytoestogen làm giảm sưng các mô. Hơn nữa, lá bắp cải lạnh sẽ làm mạch máu co lại, lưu lượng máu giảm xuống, từ đó giúp giảm sưng đau vú. Bắp cải còn giúp giảm tắc nghẽn các chất lỏng trong các mô vùng ngực cũng có nghĩa là làm giảm tắc tia sữa.

Trị mụn nhọt và vết sâu bọ đốt

Trong bắp cải có chứa kháng sinh nên có thể dùng bắp cải để đắp lên vết mụn nhọt và vết sâu bọ đốt. Vì thế, khi bị mụn nhọt hoặc bị sâu bọ đốt, hãy giã lá bắp cải ra và đắp lên, sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng.

Loại rau bán đầy ngoài chợ, giá cực rẻ nhưng lại là 'phương thuốc' chữa bách bệnh, ngừa đến 6 loại ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho làn da

Ngoài việc chống lại các vấn đề lão hóa, một trong những lợi ích của bắp cải ít người biết đến là tác dụng điều trị mụn trứng cá và các bệnh về da khác. Bạn có thể dùng lá bắp cải đắp lên những khu vực da bị mụn và để qua đêm, bạn sẽ thấy kết quả bất ngờ đấy. Ngoài ra, trong bắp cải còn có chứa kali và vitamin A, rất tốt làn da.   

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