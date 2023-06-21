Cơm rượu nếp thường được ăn trong Tết Đoan Ngọ nhưng đại kỵ với những người này, nhớ cẩn thận kẻo đột quỵ bất ngờ

Dinh dưỡng 21/06/2023 17:16

Cơm rượu nếp thường là món ăn truyền thống trong Tết Đoan Ngọ, nhưng có những người phải cẩn thận vì đại kỵ đột ngột. Bài báo sẽ cung cấp những thông tin quan trọng để giúp bạn tránh nguy cơ và thưởng thức món ăn này một cách an toàn và lành mạnh.

Trong dịp Tết Đoan Ngọ, một món ăn phổ biến không thể thiếu trong các gia đình người Việt đó là rượu nếp. Theo quan niệm người xưa, trong hệ tiêu hóa chúng ta thường có nhiều loại sâu bọ trú ngụ, nếu không diệt trừ sẽ sinh sản ngày một nhiều và gây tác hại không tốt cho cơ thể.

Theo y học cổ truyền, cơm rượu có tính nóng, nên vào ngày mùng 5/5 âm lịch (là ngày cực dương, ngày sâu bọ sinh sôi nhiều nhất, bao gồm ký sinh trùng trong cơ thể con người), người ta thường ăn cơm rượu để ngăn những ký sinh trùng này có cơ hội phát triển.

Đây là dịp để mọi người tổ chức các hoạt động vui chơi, thưởng thức những món ăn truyền thống và tìm kiếm những điều may mắn trong cuộc sống. Trong số những món ăn đặc trưng của Tết Đoan Ngọ, không thể không kể đến cơm rượu nếp - món ăn được coi là biểu tượng của sự phong phú, may mắn và hạnh phúc.

Cơm rượu nếp thường được ăn trong Tết Đoan Ngọ nhưng đại kỵ với những người này, nhớ cẩn thận kẻo đột quỵ bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn được những món ăn này. Điều đó bởi vì cơm rượu nếp chứa nhiều đường và cồn, có khả năng gây ra các vấn đề về tim mạch và huyết áp, đặc biệt là đột quỵ bất ngờ. Bài viết dưới đây sẽ cho các bạn biết những ai nên tránh xa món ăn này kẻo tránh rước họa vào thân.

Người có thể trạng nóng

Theo y học cổ truyền thì người thể trạng nóng là người không cân bằng giữa âm và dương. Phần âm không khống chế được phần dương và biểu hiện nóng trội lên.

Biểu hiện này thường là cảm giác nóng, bứt rứt, ngủ không yên, hay nổi mụn, lưỡi đỏ không có rêu lưỡi hoặc rêu lưỡi vàng, nước tiểu vàng…

Trong y học cổ truyền có câu “nhiệt ngộ nhiệt tắc cuồng”, nên người có những biểu hiện này không nên ăn cơm rượu vì sẽ càng làm cho người nóng hơn, đối với bạn trẻ thì thấy nổi mụn trứng cá nhiều hơn.

Trên đây là những người không nên ăn cơm rượu nếp. Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa món này nhé.

Cơm rượu nếp thường được ăn trong Tết Đoan Ngọ nhưng đại kỵ với những người này, nhớ cẩn thận kẻo đột quỵ bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nhỏ

Đối với trẻ nhỏ đang ở độ tuổi dậy thì, ăn rượu nếp sẽ gây ra tình trạng nổi mụn trứng cá nhiều hơn, vì vậy không nên ăn nhiều.

Người có bệnh lý đái tháo đường

Thực phẩm này chứa đường hấp thu nhanh, do đó đối với những người có bệnh lý đái tháo đường ăn vào cũng rất nguy hiểm. Và những người có bệnh lý về dạ dày, người thừa cân béo phì cũng được khuyến cáo không nên ăn.

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