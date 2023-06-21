Đi chợ nhớ để ý kĩ những điểm này trên măng, nếu thấy chớ mua kẻo tốn tiền, măng lại đắng và chát

Măng tươi được nhiều người yêu thích và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn măng đúng cách để không bị lừa tiền hoặc ăn phải măng đắng chát. Điều này đặc biệt quan trọng khi chúng ta đi chợ và muốn mua một số măng tươi ngon về nhà. Bài báo này sẽ giúp bạn nhận biết những điểm quan trọng trên măng cần lưu ý để chọn mua măng tươi ngon và tránh những loại măng không tốt. Hãy cùng tìm hiểu để có được một bữa ăn ngon miệng và an toàn cho sức khỏe .

Ở miền núi nhất là ở những nơi có rừng tre, nứa, bương, trúc, ... măng là thức ăn rất sẵn. Từ măng chế biến được nhiều món ăn ngon, đậm đà hương vị núi rừng: canh măng, bún xáo măng, măng hầm chân giò lợn, măng nấu xáo vịt... Về giá trị dinh dưỡng của măng tươi cũng tương tự như rau tươi. Măng cũng có đủ các chất protid, glucid, muối khoáng, vitamin, nhưng măng có nhiều chất xơ hơn rau và măng càng già tỷ lệ chất xơ càng cao, cứng hơn và khó tiêu hơn.

Khi muốn chọn măng ngon, măng không hóa chất do được ngâm muối nên có màu hơi thâm đen, trong khi măng ngâm hóa chất có màu trắng phau, hoặc màu vàng đậm do được ngâm bột vàng thì đừng chọn lựa.

Với những loại măng ngâm hóa chất sẽ có màu trắng nhợt nhạt hoặc màu vàng đậm do ngâm bột măng khi ăn sẽ gây khó tiêu. Còn với nhưng loại măng sạch thì thường hơi thâm đen hoặc màu vàng tươi nhạt đây chính là măng ngon nên lựa chọn.

Mùi măng

Khi chọn mua măng, bà nội trợ nên ngửi thử mùi. Nếu tháy măng có mùi hóa chất hoặc không tự nhiên thì tuyệt đối không được mua.

Còn đối với măng khô, hãy chọn loại có màu nâu vàng, vàng đậm, chọn mua những miếng măng có kích cỡ nhỏ sẽ giúp bạn hạn chế được thời gian luộc và làm mềm măng.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất khi mua măng thì nên mua trong các cửa hàng thực phẩm, hoặc các siêu thị. Các đơn vị này thường phải nhập sản phẩm có chất lượng, kiểm tra chất lượng, an toàn khắt khe nên các sản phẩm măng bày bán ở đây cũng có độ tin cậy cao hơn.

Ngoài ra nếu mua ở ngoài thì người nên mua măng ở những cửa hàng quen thuộc, quy tín, có cam kết an toàn để tránh trường hợp mua phải loại măng đã được tẩm ướp hóa chất chống mốc, không an toàn cho sức khỏe.

Độ bóng của măng

Khi bạn muốn chọn măng ngon, măng không ngâm hóa chất dù để lâu cũng rất hiếm khi bị thối hay mốc, màu sắc bên ngoài luôn bóng và đẹp mắt. Với những loại măng sạch nhìn kém bắt mắt hơn hẳn, không có độ bóng và rất nhanh thối không thể nào bảo quản được lâu.