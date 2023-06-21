Loại cây sống trong đầm lầy tưởng hôi tanh nhưng lại có nhiều bộ phận là bài thuốc kì diệu, bạn đã biết chưa?

Chọn thực phẩm 21/06/2023 04:06

Cây sen hòn ngọc quý giữa đầm lầy, nhiều bộ phận của cây đều có công dụng chữa bệnh kỳ diệu, liệu bạn đã khám phá hết?

Cây sen – một loài thực vật mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong nền y học cổ truyền Đông Nam Á và nền ẩm thực của nhiều nơi trên thế giới. Hoa sen được biết đến với danh hiệu là “quốc hoa” của nước Ấn Độ, đồng thời là một biểu tượng cho sự thuần khiết trong truyền thống Phật Giáo và Ấn Độ giáo.

Hoa sen là loài cây sống lâu năm, có hình giống như chiếc bát và thường dễ bị nhầm lẫn với hoa súng. Hiện nay, sen có hơn 100 loài khác nhau. Loài cây này đã được nhiều nghiên cứu khoa học tiếp cận nhằm tìm ra phương pháp điều trị bệnh tiềm năng. 

Loại cây sống trong đầm lầy tưởng hôi tanh nhưng lại có nhiều bộ phận là bài thuốc kì diệu, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì sống trong đầm lầy, cây sen thường bị mọi người lầm tưởng là mang mùi hôi tanh khó chịu và không được ưa chuộng. Nhưng ít ai biết rằng  bộ phận của cây sen lại mang trong mình những giá trị và tác dụng y học kì diệu.

Với những nghiên cứu mới nhất về tác dụng của cây sen trong việc điều trị và phòng chống bệnh tật, chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá ra những điều thú vị về loại cây này, mà chắc chắn bạn chưa từng biết. Hãy cùng tìm hiểu về cây sen và tác dụng của nó trong bài viết dưới đây.

Đế hoa sen

Gương sen (đế hoa) hay liên phòng được sử dụng trong y học cổ truyền để cầm máu. Bột hạt sen trộn với mật ong có tác dụng điều trị ho.

Trong liên phòng chứa protit 4,9%, chất béo 0,6%, cacbon hydrat 9%, carotin 0,00002%, nuclein 0,00009%, vitamin C 0,017%.

Gương sen làm thuốc cầm máu, dùng chữa bệnh đại tiện ra máu, bệnh băng đới. Ngày dùng 15-30g dưới dạng thuốc sắc.

Theo tài liệu cổ liên phòng vị đắng, chát, tính ôn, vào 2 kinh can và tâm bào. Nó có tác dụng tiêu ứ, cầm máu, dùng chữa ứ huyết bụng đau, đẻ xong nhau chưa ra, băng huyết, tiểu tiện ra máu, tiểu tiện khó khăn.

Loại cây sống trong đầm lầy tưởng hôi tanh nhưng lại có nhiều bộ phận là bài thuốc kì diệu, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hoa sen

Cánh hoa sen khi dùng trong trà giúp điều trị một loạt các vấn đề về dạ dày như đầy hơi, tiêu chảy và co thắt dạ dày. Trà hoa sen còn giúp phụ nữ giảm đau bụng kinh. Bên cạnh đó, trà sen có mùi thơm, có tác dụng làm dịu giúp một người thư giãn và giảm căng thẳng.

Hoa sen không chỉ giúp tim khỏe mạnh mà còn làm giảm lượng đường trong máu và là một liệu pháp giảm cân tuyệt vời. Uống trà hoa sen còn làm dịu cơn ho, tăng cường sức khỏe lá phổi, thận và hệ tiêu hóa.

Tua nhị sen (Liên tu)

Là tua nhị đực của hoa sen bỏ hạt gạo đi rồi phơi khô. Bác sĩ Vũ cho biết, liên tu chứa nhiều tanin chữa băng huyết, thổ huyết, di mộng tinh. Ngày uống 5-10g dưới dạng thuốc sắc.

Cành sen non

Cành sen non (hay còn gọi là ngó sen) rất ngon, có thể chế biến thành nhiều mới ăn thơm ngon. Theo y học cổ truyền, ngó sen giàu vitamin C, vitamin B, chất xơ và chất điện giải. Ngó sen sẽ làm giảm cholesterol và lượng đường trong máu, giúp điều hòa nhu động ruột. Ngoài ra, ăn ngó sen thường xuyên còn giúp phòng ngừa trĩ, táo bón.

Củ sen

Củ sen cần được gọt vỏ, ngâm trong nước muối 20-25 phút trước khi sử dụng để nấu nướng. Củ sen cung cấp chất xơ, vitamin C, kali, thiamine, riboflavin, vitamin B6, phốt pho, đồng và mangan. Củ sen hữu ích trong việc kiểm soát cholesterol cao và tăng huyết áp.

Loại cây sống trong đầm lầy tưởng hôi tanh nhưng lại có nhiều bộ phận là bài thuốc kì diệu, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, củ sen còn có vị ngọt, giúp giải nhiệt, và chống lại sự khô hanh của mùa hè. Ngoài ra, bột củ sen còn được sử dụng trong mỹ phẩm, có tác dụng ngăn ngừa lão hóa da.

Người 'nghiện đường' hãy thử ngay những loại thực phẩm sau đảm bảo sẽ dứt cơn thèm, giảm cân cực dễ

Người 'nghiện đường' hãy thử ngay những loại thực phẩm sau đảm bảo sẽ dứt cơn thèm, giảm cân cực dễ

Giải pháp giảm cân cực hiệu quả cho người 'nghiện đường' với những loại thực phẩm đầy dinh dưỡng và hương vị đậm đà, giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và đạt được cân nặng lý tưởng một cách dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cây sen dinh dưỡng từ sen bí quyết sống khoẻ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài