Thực phẩm không chỉ đóng vai trò cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể mà còn có tác dụng phòng chống và hỗ trợ điều trị một số bệnh tật. Trong đó, những loại thực phẩm có khả năng chống viêm được đánh giá cao vì tính hiệu quả của chúng trong việc giảm đau, sưng tấy và cải thiện sức khỏe tổng thể. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể ăn những thực phẩm này thường xuyên để tăng cường đề kháng và phòng ngừa các bệnh liên quan đến viêm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những loại thực phẩm được mệnh danh là "vua" chống viêm, tốt nhất nên ăn mỗi ngày. Chúng có thể được tìm thấy dễ dàng ở các cửa hàng thực phẩm và siêu thị, và còn được sử dụng trong nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng. Với những thông tin hữu ích về những loại thực phẩm này, hy vọng bạn sẽ có thêm sự lựa chọn cho chế độ ăn uống của mình và giúp cải thiện sức khỏe tổng thể.

4 loại thực phẩm này được mệnh danh là 'vua' chống viêm. Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu nguyên chất là một trong những chất béo lành mạnh nhất mà bạn nên lựa chọn. Nó giàu chất béo không bão hòa đơn và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Các nghiên cứu đã chứng minh dầu ô liu nguyên chất cung cấp lợi ích chống viêm mạnh mẽ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác.

Ớt chuông

Không chỉ được sử dụng trong chế biến thực phẩm, ớt chuông còn được coi như một loại thuốc kháng sinh tự nhiên có tác dụng chống viêm hiệu quả. Ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin C, các chất chống ôxy hóa như phytochemical và carotenoid, đặc biệt là beta-carotene, có tác dụng chống viêm.

Quercetin trong ớt chuông có thể làm giảm viêm liên quan đến những người mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường…

Hải sản

Tiến sĩ McGrew cho hay “hải sản được xếp hạng cao nhất” trong số các loại thực phẩm chống viêm giàu protein. Chúng giàu axit béo omega-3, giúp giảm viêm. Các loại hải sản có nhiều omega-3 nhất đã được ghi nhận là: cá hồi, cá mòi, cá thu, hàu, cá tuyết, cá trích, cá cơm, cá ngừ vây xanh…

Ăn 4 loại thực phẩm này mỗi ngày sẽ giúp chống viêm cực tốt. Ảnh minh họa: Internet

Bà ​​McGrew cũng khuyến cáo mọi người nên ăn 2-3 khẩu phần hải sản mỗi tuần, nên ưu tiên hấp hoặc nướng chúng và tránh chiên, bởi chất béo bão hòa từ dầu ăn có thể làm tăng tình trạng viêm.

Cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin C, kali và lycopene- một chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm ấn tượng. Lycopene có thể đặc biệt có lợi cho việc giảm các hợp chất gây viêm liên quan đến một số loại ung thư.

Bạn hãy sáng suốt lựa chọn những thực phẩm an toàn và lành mạnh theo những gợi ý của bài viết trên để bổ sung vào thực đơn hàng ngày của gia đình bạn giúp tăng sức đề kháng phòng chống lại bệnh tật.