Không chỉ đơn giản “tô điểm” cho món ăn thêm đẹp mắt cũng như góp phần làm trọn vẹn hương vị, những cọng hành lá xanh mướt còn cung cấp khá nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin K, vitamin B hay nhóm chất chống oxy hóa mạnh carotenoid. Tuy nhiên để hấp thu hiệu quả các chất dinh dưỡng quý giá này, chúng ta phải đảm bảo sử dụng đúng liều lượng và thật khoa học.

Hành là loại gia vị phổ biến trong gian bếp của mỗi gia đình, bên cạnh đó hành cũng được biết đến là một loại thuốc rất tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên nhiều người vẫn băn khoăn không biết ăn nhiều hành có tốt hay không và ăn hành lá có tác dụng gì.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, nếu sử dụng hành lá không đúng cách, nó có thể trở thành "thuốc kịch độc" gây hại cho cơ thể. Hãy cùng tìm hiểu những điều cần lưu ý khi sử dụng hành lá trong ẩm thực để bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình.

Bạn nên lựa mua hành lá còn nguyên phần củ trắng, phần ngọn hành xanh tươi, không bị nhũn mềm hoặc bị ngả màu. Ngoài ra, sau khi mua về, nếu muốn bảo quản lâu, bạn hãy rửa sạch, cắt phần ngọn xanh riêng rồi cấp đông, phần củ trắng thì ngâm nước để ngăn mát.

Ăn nhiều hành có thể gây ra mùi cơ thể

Giống như hành tây hay hành tím, trong hành lá cũng có chứa một lượng lớn hoạt chất lưu huỳnh – tác nhân chính khiến cơ thể bạn tỏa ra mùi hương không mấy dễ chịu. Theo đó, lượng lưu huỳnh sau khi được hấp thu vào sẽ thấm vào máu và luân chuyển đi khắp cơ thể, rồi giải phóng qua lỗ chân lông trên bề mặt da, đẩy bạn rơi vào tình trạng bị “nặng mùi”.

Hạn chế ăn khi có tiền sử dị ứng

Hành lá không phải thực phẩm mà ai cũng có thể ăn được, nhất là với đối tượng có tiền sử dị ứng với chất allyl. Hoạt chất này khi vào cơ thể sẽ kích hoạt histamine, khiến bạn cảm thấy ngứa họng, phát ban đỏ, thậm chí có thể bị sốc phản vệ.

Tưởng chừng chỉ là loại “gia vị” đơn thuần nhưng nếu chúng ta không sử dụng hành lá với lượng hợp lý thì các ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, hãy nằm lòng các khuyến cáo an toàn trong bài viết trên đây khi dùng hành lá nêm nếm cho món ăn nhé!

Ăn hành lá theo cách này đừng trách bệnh chồng bệnh. Ảnh minh họa: Internet

Không sử dụng hành lá cùng với thực phẩm giàu canxi

Trong hành lá có chứa axit oxalic và chất này sẽ chuyển hóa thành canxi oxalat khi được chế biến chung với các loại thực phẩm giàu canxi, chẳng hạn như hải sản. Do đó, bạn nên hạn chế cho hành lá vào những món ăn với nguyên liệu chính là các thực phẩm giàu canxi, để hạn chế nguy cơ hình thành sỏi thận.

Không kết hợp hành với tỏi

Tỏi cũng là một gia vị phổ biến trong nhà bếp. Tỏi giúp cho cơ thể của bạn tăng cường sức đề kháng, tốt cho sức khỏe phòng ngừa nhiều bệnh tật. Nhưng bạn không nên kết hợp giữa hành lá và tỏi bởi hai loại gia vị này sẽ kìm hãm các dược tính của nhau, gây tác dụng phụ không tốt cho cơ thể của bạn.

Tỏi kết hợp với hành sẽ khiến cơ thể bạn bị nóng trong người, làm ảnh hưởng đến dạ dày và thận. Do đó, nếu bạn đang đói bụng thì đừng nên ăn tỏi và hành lá nhé, chúng sẽ khiến cho bạn dễ dàng bị viêm dạ dày cấp tính.