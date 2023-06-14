Loại rau này là thần dược trong chuyện ‘chăn gối’, giúp sức khoẻ sung mãn, vợ chồng ngày càng hạnh phúc

Tuy nhiên, ngoài tác dụng làm gia vị cho các món ăn, rau răm còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Theo nghiên cứu khoa học, rau răm chứa nhiều chất dinh dưỡng và thành phần hoá học có tác dụng tốt cho cơ thể, bao gồm các chất chống oxy hóa, vitamin C, kali, canxi và sắt.

Rau răm còn được gọi bằng những cái tên khác như cây thủy liễu, Daun Kesum, Daun Laksa,... Cây thân thảo, mọc dưới nước hoặc ở nơi luôn luôn ẩm ướt. Lá rau răm thuôn dài nhọn ở đầu. Rau răm có vị hơi cay và nồng, mùi hắc, tính ấm, có tinh dầu. Đây là loại rau thơm phổ biến, được sử dụng trong nhiều món ăn của người Việt, góp phần đem lại hương vị đặc biệt cho món ăn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những lợi ích sức khỏe mà rau răm mang lại và đặc biệt nhất là trong chuyện 'chăn gối':

Rau răm cũng có tác dụng trị nấm kẽ ngón chân. Loại nấm này là hậu quả của việc để chân tiếp xúc với nước bẩn trong thời gian dài.

Ngoài ra, nấm còn có thể xảy ra với những người phải đi giày cả ngày, đặc biệt là nhân viên văn phòng.

Cách làm: Rửa sạch lá; nghiền thành chất lỏng để bôi lên vùng bị thương. Hoặc bạn cũng có thể dùng bã để đắp lên. Và nhớ đừng bao giờ để vết thương tiếp xúc với nước.

Cải thiện tình trạng kém ăn

Rau răm lấy cả thân cây đem sắc lên rồi uống sau bữa ăn. Tác dụng của rau răm là kích thích hệ tiêu hóa, tăng cảm giác thèm ăn. Người kém ăn sẽ nhanh chóng muốn ăn và ăn uống tốt hơn. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài mãi không có tiến triển thì bạn nên đi khám để biết nguyên nhân chính xác mới có thể điều trị được. Rau răm cũng chỉ là thành phần hỗ trợ và là mẹo dân gian mà thôi.

Cảm cúm

Rau răm một nắm, gừng sống 3 lát. Hai thứ giã nhỏ vắt lấy nước uống. Hoặc rau răm 20g, tía tô 20g, kinh giới 16g, xương bồ 16g, xuyên khung 10g, bạch chỉ 10g. Kiện 10g. Sắc uống.

Điều trị lang ben ở trẻ sơ sinh

Rau răm có tác dụng rất tuyệt vời trong việc điều trị lang ben ở trẻ sơ sinh.

Cách làm: Giã nhỏ lá ngò gai và cho vào một ít rượu. Sau đó, dùng bông nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp lên các vùng da bị lang ben. Lau sạch da sau khoảng 5 phút. Áp dụng phương pháp điều trị này trong 2 hoặc 3 lần mỗi ngày để có kết quả tốt nhất.

(Lưu ý: Vì rau răm có tính nóng, nó có thể gây kích ứng da. Khi thấy da của con bạn chuyển sang màu đỏ ở những nơi bạn đã thoa hỗn hợp, hãy ngừng sử dụng phương pháp điều trị này ngay lập tức).

Biết sử dụng rau răm đúng cách thì có lợi không có hại. Ảnh minh họa: Internet

Trị đau bụng tiêu chảy do nhiễm lạnh

Rau răm (khô) 16g, bạch truật 12g, kinh giới 16g, lương khương 12g, quế 10g, gừng nướng 4g. Đổ nước 2 bát, sắc còn 1 bát. Chia 2 lần uống trong ngày

Tăng cường sinh lý cho đàn ông

Ngày nay, tác dụng của rau răm trong vấn đề này khác với quan niệm dân gian, gần đây rau răm đã được chứng minh là giúp tăng cường sinh lý đàn ông. Nguyên nhân là do rau răm có tác dụng kích thích sự ngon miệng, ăn no thì sung mãn. Bên cạnh đó, rau răm còn cải thiện được tình trạng di mộng tinh, xuất tinh sớm, giúp tăng khả năng sinh lý.