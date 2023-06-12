5 loại củ giá rẻ bèo như cho, bán đầy ngoài chợ, là 'thần dược' giải nhiệt trong mùa nắng nóng, ăn vào sáng mắt còn giúp giảm nếp nhăn

Trong số những thực phẩm tốt cho việc giúp thanh nhiệt, có 5 loại đặc biệt rất tốt cho sức khỏe và được ưa chuộng trong mùa hè nhưng bị chúng ta thường xuyên bỏ qua. Chúng không chỉ giúp cơ thể giải nhiệt mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu thêm về 5 loại quả này trong bài viết dưới đây.

Khi mùa hè đến, thời tiết nắng nóng có thể làm cơ thể chúng ta mệt mỏi và giảm sức đề kháng, dẫn đến các vấn đề như choáng, say nắng và thậm chí là sốt và khó thở. Vì vậy, vào lúc này nhu cầu để giải nhiệt và thanh nhiệt cho cơ thể của con người là rất cần thiết. Điều này giúp giảm nhiệt độ cơ thể và đảm bảo sức khỏe cho cơ thể.

Bí đao vị ngọt, tính mát có công dụng thanh nhiệt, là một loại quả làm rau và làm đồ giải khát rất được ưa chuộng trong mùa hè. Dân gian thường dùng bí đao để nấu các món canh thanh nhiệt, giải nhiệt hoặc rửa sạch rồi ép lấy nước uống. Thậm chí, vỏ bí đao cũng có tác dụng giải nhiệt, nhiều phương thuốc dân gian đã dùng vỏ bí đao cùng với vỏ dưa hấu sắc lấy nước uống thay trà.

Bí Đao là loại củ cực thanh mát cho những ngày hè nắng nóng. Ảnh minh họa: Internet

Củ đậu

Củ đậu có tác dụng giải nhiệt, giải khát vì trong thành phần củ đậu có đến 80-90% là nước, 4,51% đường glucoza, 2,4% tinh bột. Ngoài ra củ đậu còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và muối khoáng khác như: sắt, canxi, photpho, vitamin C… cần thiết cho cơ thể. Vì vậy bạn nên ăn củ đậu thường xuyên để phòng và chữa nóng trong người.

Nhưng bạn cũng cần hết sức lưu ý : Trong lá và hạt củ đậu có chứa độc tính là thành phần chất rotenon và tephrosin, khi ăn phải hạt củ đậu có thể gây ngộ độc, thậm chí toàn thân bị co giật, đau bụng dữ dội, loạn nhịp tim, suy hô hấp, tụt huyết áp….

Dưa chuột

Dưa chuột là món ăn mát và giải nhiệt, được sử dụng nhiều trong bữa ăn hằng ngày và là “mỹ phẩm” giúp chị em làm đẹp. Tuy nhiên, với công dụng thanh nhiệt giải độc, dưa chuột còn được dùng làm thuốc trị nhiều bệnh.

Quả dưa chuột chứa nhiều nước và chứa protid, lipid, carbohydrat, Ca, Fe, Mg, P; các vitamin nhóm B (B1, B2, niacin); vitamin C và A. Hạt có dầu béo và protid, saponin, hypoxanthin (có tác dụng trừ giun) và cucurbitacin (có tác dụng chống u bướu). Nên ăn dưa chuột trong khẩu phần hàng ngày cùng các rau xanh khác có tác dụng tốt cho nhuận tràng, phòng chống u bướu đường tiêu hóa. Vị ngọt, mát, hơi có độc; vào tỳ vị, dưa chuột có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thủy. Dùng cho người bị sốt nóng, miệng khô khát nước, đau sưng họng, phù nề. Có thể ăn tùy ý dưa chuột tươi, nấu xào hay ép lấy nước.

Dưa chuột có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe của chúng ta. Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt

Cà rốt là loại thực phẩm, một loại rau tuyệt vời cho sức khỏe, với nguồn vitamin A và B dồi dào. Vitamin A giúp cho cơ thể tăng trưởng và duy trì các tế bào khỏe mạnh. Vitamin B lại giúp kích thích cảm giác ngon miệng trong mùa hè oi bức.

Do đó, cà rốt là lựa chọn không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của các gia đình Việt. Các mẹ có thể nấu cà rốt kèm với các món ăn khác hoặc làm sinh tố hay nấu cháo cho bé đều rất tốt.

Đối với chị em phụ nữ, cà rốt là một trong những thực phẩm rau củ làm đẹp da không thể thiếu. Hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, cà rốt có tác dụng ngăn chặn sự hình thành nếp nhăn, vết sạm trên da.

Mướp đắng (Khổ qua)

Mướp đắng hay còn gọi là khổ qua là 1 loại rau quả rất tốt cho sức khỏe. Có thể sử dụng bằng cách ăn sống (ướp đá), nấu canh, xào, uống nước ép mướp đắng để thanh lọc cơ thể, giải độc gan và làm đẹp da rất hiệu quả. Vì vậy khi bị nóng trong người thì sử dụng mướp đắng là sự lựa chọn không tồi.