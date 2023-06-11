Loại hạt hay vướng những 'tin đồn' gây khó chịu, bị nhiều người vứt đi, thực chất lại là món cực dinh dưỡng, ăn 1 bổ 10

Chọn thực phẩm 11/06/2023 06:30

Rất nhiều người có thói quen vứt bỏ hạt mít sau khi ăn xong mít, nhưng lại không biết rằng loại hạt này chứa đựng nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Mít là một loại trái cây phổ biến tại nhiều vùng trên lục địa Châu Á, được ưa chuộng vì hương vị thơm ngon, ngọt ngào và các lợi ích sức khỏe đa dạng mà nó mang lại. Tuy nhiên, thịt không phải là phần duy nhất của loại trái cây này mà chúng ta có thể ăn - một quả mít có thể chứa 100 – 500 hạt có thể ăn được và bổ dưỡng. 

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng hạt mít, bộ phận thường bị bỏ đi của quả mít, lại là nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang lại nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe, sự đẹp da và cải thiện chuyện phòng the vô cùng hiệu quả.

Loại hạt hay vướng những 'tin đồn' gây khó chịu, bị nhiều người vứt đi, thực chất lại là món cực dinh dưỡng, ăn 1 bổ 10 - Ảnh 1
Những lợi ích của hạt mình thường bị nhiều người bỏ qua. Ảnh minh họa: Internet

Mọi người thường chỉ biết rằng khi ăn hạt mít những người có hệ tiêu hóa kém thường sẽ ít xì hơi hơn nhiều hơn bình thường. Và rất nhiều sẽ thấy khó chịu bởi nguyên do này, sau đó vứt hết tất cả hạt mít đi. Tuy việc xì hơi khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và ái ngại nhưng thực tế khi cơ thể xì hơi lại là một dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa của bạn đang rất khỏe, bởi thông thường các thực phẩm giàu dinh dưỡng sẽ tiêu hóa chậm hơn các thực phẩm khác. Bài việt này sẽ giới thiệu về những lợi ích của hạt mít và tại sao bạn nên sử dụng chúng:

Giàu protein

Ai có thể biết rằng hạt mít có rất nhiều chất đạm? Sự có mặt của một lượng lớn protein trong hạt mít giúp bạn xây dựng khối cơ, giúp cơ thể duy trì sự trao đổi chất và cân bằng các hormone tự nhiên. Bạn có thể ăn hạt bằng cách thêm chúng vào các món ăn khác nhau trong khi nấu.

Chống thiếu máu

Báo Lao động dẫn nguồn Stylecraze cho biết, hạt mít rất giàu sắt, một thành phần quan trọng của hemoglobin. Hạt mít tốt cho người bị thiếu máu, chúng giúp điều trị thiếu máu và ngăn ngừa một số rối loạn về máu, đồng thời chống lại sự suy nhược, cơ thể mệt mỏi, chóng mặt liên tục.

Chúng cũng làm tăng sản xuất các tế bào hồng cầu, do đó tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật.

Tăng cường sự phát triển của tóc

Chúng còn có tác dụng ngăn ngừa tóc dễ gãy. Các protein phong phú trong hạt cũng giúp tăng cường sức khỏe của tóc.

Chất sắt trong hạt giúp tăng cường lưu thông máu đến da đầu, và đây là một cách khác mà chúng góp phần giúp tóc khỏe mạnh. Đồng thời, hạt mít cũng giúp giảm căng thẳng tinh thần vì chúng rất giàu protein và các vi chất dinh dưỡng khác. Điều này có thể hạn chế tóc rụng, vì căng thẳng là một nguyên nhân khác khiến tóc yếu.

Loại hạt hay vướng những 'tin đồn' gây khó chịu, bị nhiều người vứt đi, thực chất lại là món cực dinh dưỡng, ăn 1 bổ 10 - Ảnh 2
Hạt mích mang lại những lợi ích rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa táo bón

Hạt mít có thể ngăn ngừa các vấn đề như táo bón do sự hiện diện của chất xơ không hòa tan. Chất xơ có trong hạt sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa do đó nó giúp giải độc đại tràng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hạt mít có thể tăng cường hệ miễn dịch. Chúng có tác dụng kháng khuẩn trên cơ thể, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn. Chúng còn chứa hàm lượng kẽm nhất định, giúp tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy chức năng miễn dịch tốt hơn.

Chống nếp nhăn

Các chất chống ôxy hóa trong mít có thể chống lại các gốc tự do gây lão hóa sớm, do đó làm giảm nếp nhăn. Bạn cần xay hạt mít với sữa cho đến khi được hỗn hợp sền sệt. Đắp hỗn hợp này lên mặt thường xuyên có thể giúp cải thiện đi nếp nhăn trên mặt.

 

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