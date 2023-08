Trong cà pháo tươi có chứa hàm lượng solamin cao gấp 10 lần so với mức an toàn. Nếu ăn cà muối xổi sẽ dễ bị ngộ độc, gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi bị ngộ độc thì sẽ kèm theo triệu chứng rối loạn tiêu hóa và thần kinh. Lúc này, xảy ra các biểu hiện buồn nôn, tiêu chảy, ho rát cổ họng, đau đầu, chóng mặt.

Dược tính của món cà pháo

Theo Đông Y cà có chứa tính ngọt, hàn, có tác dụng tiêu viêm, nhuận tràng khá tốt. Cà còn được dùng để chế biến thành các bài thuốc thanh nhiệt, giải độc cho người bị sốt rét, thương hàn.

Theo y học hiện đại cà là loại rau quả có chứa hàm lượng vitamin E, P cao, protein, canxi, sắt, phốt pho, ma giê,… đặc biệt chứa chất Nightshade soda - một chất có tác dụng chống ung thư, ức chế tăng sinh khối u trong bộ máy tiêu hóa.

Tuy nhiên, cà xanh có lượng solanin cao gấp 5 - 10 lần so với mức an toàn khi tiếp xúc với cơ thể. Do đó, việc sử dụng cà không đúng cách, thường ăn cà sống, cà xanh, chưa chín kỹ sẽ là mối hiểm họa với sức khỏe của bạn.

Ăn nhiều cà pháo có thể khiến sức khỏe của bạn 'báo động đỏ'. Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của cà pháo

Để giúp bảo vệ sức khỏe của bạn, nên hạn chế ăn cà muối xổi. Cà pháo muối xổi có chứa chất solanine gây độc và vị cay, hăng nồng của nó thường chứa hàm lượng nitrat có thể bị chuyển hóa thành nitrit do tác động của vi sinh vật trong nước dưa. Điều này có thể có ảnh hưởng rất đến sức khỏe của bạn.

Còn nếu ăn cà pháo muối xổi quá nhiều, thì trong cà muối thường có hàm lượng muối cao, việc tiêu thụ quá mức và liên tục sẽ gây tác động tiêu cực đến huyết áp và tim mạch, tăng khả năng mắc các bệnh ung thư liên quan đến đường tiêu hóa.

Nếu ăn phải cà muối từ thùng sơn, đồ nhựa tái chế, nó đang tiềm ẩn nguy cơ rất lớn vì thùng sơn vẫn còn chứa các chất phụ gia, chất tạo màu và dung môi từ sơn. Các chất này có thể thôi nhiễm ra và ngấm vào thực phẩm dưới tác động của acid, gây ra nguy hiểm cho sức khỏe.

Những người không nên ăn cà pháo

Cà pháo tuy tốt nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Dưới đây là những nhóm người được khuyến cáo không nên ăn cà pháo:

Người suy nhược cơ thể

Người mới ốm dậy

Phụ nữ mang thai

Cần phải biết cách ăn như thế nào để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những phụ nữ khác cũng không nên ăn quá nhiều cà pháo, để giảm sự tác động đến tử cung, vì cà pháo chứa chất độc và có tính hàn.

Phụ nữ sau sinh

Người bị bệnh tử cung

Bệnh tăng nhãn áp