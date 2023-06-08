Nguy hiểm 'chết người' từ món cà pháo khoái khẩu của nhiều người, điều cuối nguy hiểm nhất cũng dễ mắc phải nhất 

Chọn thực phẩm 08/06/2023 07:08

Cà pháo là món thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm của người dân Việt Nam, nhưng ít ai biết được những tác hại khôn lường mà nó mang đến.

Từ xa xưa đến nay, "cà pháo" luôn được nhắc đến  một món ăn ưa thích của nhiều người dân tại Việt Nam. Món ăn này được làm từ cà chua và ớt, được thái nhỏ và ướp chua ngọt. Và nó luôn xuất hiện rất nhiều trên mâm cơm thường ngày,

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, món cà pháo không chỉ mang lại hương vị độc đáo mà còn gây ra những tác hại nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tác hại của cà pháo đối với sức khỏe là vô cùng lớn.

Nguy hiểm 'chết người' từ món cà pháo khoái khẩu của nhiều người, điều cuối nguy hiểm nhất cũng dễ mắc phải nhất  - Ảnh 1
Những tác hại của cà pháo thường bị nhiều người bỏ qua. Ảnh minh họa: Internet

Trong cà pháo tươi có chứa hàm lượng solamin cao gấp 10 lần so với mức an toàn. Nếu ăn cà muối xổi sẽ dễ bị ngộ độc, gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi bị ngộ độc thì sẽ kèm theo triệu chứng rối loạn tiêu hóa và thần kinh. Lúc này, xảy ra các biểu hiện buồn nôn, tiêu chảy, ho rát cổ họng, đau đầu, chóng mặt.

Theo nghiên cứu, nếu liều lượng từ 2-5 mg/kg thể trọng thì dẫn đến ngộ đọc còn từ 3-6mg thì đe dọa đến tính mạng con người. Bài viết dưới đây sẽ trình bày chi tiết hơn về những tác hại của cà pháo.

Dược tính của món cà pháo

Theo Đông Y cà có chứa tính ngọt, hàn, có tác dụng tiêu viêm, nhuận tràng khá tốt. Cà còn được dùng để chế biến thành các bài thuốc thanh nhiệt, giải độc cho người bị sốt rét, thương hàn.

Theo y học hiện đại cà là loại rau quả có chứa hàm lượng vitamin E, P cao, protein, canxi, sắt, phốt pho, ma giê,… đặc biệt chứa chất Nightshade soda - một chất có tác dụng chống ung thư, ức chế tăng sinh khối u trong bộ máy tiêu hóa.

Tuy nhiên, cà xanh có lượng solanin cao gấp 5 - 10 lần so với mức an toàn khi tiếp xúc với cơ thể. Do đó, việc sử dụng cà không đúng cách, thường ăn cà sống, cà xanh, chưa chín kỹ sẽ là mối hiểm họa với sức khỏe của bạn.

Nguy hiểm 'chết người' từ món cà pháo khoái khẩu của nhiều người, điều cuối nguy hiểm nhất cũng dễ mắc phải nhất  - Ảnh 2
Ăn nhiều cà pháo có thể khiến sức khỏe của bạn 'báo động đỏ'. Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của cà pháo

Để giúp bảo vệ sức khỏe của bạn, nên hạn chế ăn cà muối xổi. Cà pháo muối xổi có chứa chất solanine gây độc và vị cay, hăng nồng của nó thường chứa hàm lượng nitrat có thể bị chuyển hóa thành nitrit do tác động của vi sinh vật trong nước dưa. Điều này có thể có ảnh hưởng rất  đến sức khỏe của bạn.

Còn nếu ăn cà pháo muối xổi quá nhiều, thì trong cà muối thường có hàm lượng muối cao, việc tiêu thụ quá mức và liên tục sẽ gây tác động tiêu cực đến huyết áp và tim mạch, tăng khả năng mắc các bệnh ung thư liên quan đến đường tiêu hóa.

Nếu ăn phải cà muối từ thùng sơn, đồ nhựa tái chế, nó đang tiềm ẩn nguy cơ rất lớn vì thùng sơn vẫn còn chứa các chất phụ gia, chất tạo màu và dung môi từ sơn. Các chất này có thể thôi nhiễm ra và ngấm vào thực phẩm dưới tác động của acid, gây ra nguy hiểm cho sức khỏe.

Những người không nên ăn cà pháo

Cà pháo tuy tốt nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Dưới đây là những nhóm người được khuyến cáo không nên ăn cà pháo:

Người suy nhược cơ thể

Người mới ốm dậy

Phụ nữ mang thai

Nguy hiểm 'chết người' từ món cà pháo khoái khẩu của nhiều người, điều cuối nguy hiểm nhất cũng dễ mắc phải nhất  - Ảnh 3
Cần phải biết cách ăn như thế nào để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những phụ nữ khác cũng không nên ăn quá nhiều cà pháo, để giảm sự tác động đến tử cung, vì cà pháo chứa chất độc và có tính hàn.

Phụ nữ sau sinh

Người bị bệnh tử cung

Bệnh tăng nhãn áp

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