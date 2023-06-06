Món rau xanh luôn được các bà nội trợ lựa chọn, nhưng nếu lúc mua không để ý đến những dấu hiệu này, thì chẳng khác nào tự 'nộp mạng'

Nó có vị giòn và thơm ngon, có thể dùng để luộc, xào, nấu canh nên được nhiều người yêu thích. Với giống rau muống mọc bò dưới nước, tại mỗi khớp sẽ có rễ ngắn bám xung quanh thân cây. Đây còn là loại rau được nhiều bà nội trợ Việt Nam lựa chọn để nấu cho gia đình ăn.

Rau muống là loại giống cây thân thảo, mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Rau muống có thân dài, rỗng. Thường gặp trong mùa hè nhưng hiện luôn có sẵn quanh năm. Nó rất giàu chất dinh dưỡng , giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất phytochemical.

Tuy nhiên, đây cũng là loại rau rất dễ bị nhiễm chì. Ngộ độc chì rất nguy hiểm, đặc biệt là trẻ em, bởi nhiều trường hợp không có triệu chứng, song chì đã nhiễm và hủy hoại vĩnh viễn một số cơ quan chức năng trong cơ thể, như gan, thận, tiêu hóa, não, tổn thương thần kinh ngoại vi, giảm chức năng não bộ mà không thể hồi phục, vô sinh, sẩy thai...

Tác dụng của rau muống được đánh giá cao trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh mãn tính. Các chất dinh dưỡng trong rau muống cũng có lợi cho việc chống lão hóa da và giúp mái tóc thêm chắc khỏe. Rau muống chứa một lượng lớn vitamin A, C, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào.

Vì vậy, nếu khi mua rau muống mà không để ý đến những 'dấu hiệu' sau đây thì lúc này rau muống sẽ trở thành món ăn cực độc.

Hình dáng, màu sắc của rau muống bị nhiễm chì

Thân rau, lá rau to hơn so với mức bình thường.

Thân rau giòn hơn và lá có màu xanh sậm do hấp thụ nhiều kim loại.

Luộc rau xong thấy nước rau có màu xanh nhạt khi còn nóng và chuyển sang màu xanh đen khi đã nguội.

Nước rửa của rau muống bị nhiễm chì

Khi rửa, nếu rau muống nhiễm chì thì hóa chất sẽ có nhiều bong bóng nổi lên. Đồng thời, qua quá trình luộc rau, nếu rau muống nhiễm chì sẽ có nước mày xanh nhạt nhưng sau khi để nguội, nước rau sẽ đổi thành màu xanh đen và có kết tủa vẩn đen.

Phải để ý thật kỹ dấu hiệu được cảnh báo thông qua nước luộc rau. Ảnh minh họa: Internet

Nước luộc của rau muống bị nhiễm chì

Thông thường, bát canh rau muống sau khi luộc nếu vắt chanh vào sẽ chuyển sang màu hanh vàng và hơi trong. Nguyên nhân là do chanh tươi làm chết đi chất diệp lục và làm chuyển màu nước. Còn nếu nước luộc rau muống chuyển sang xanh đen và khi vắt chanh vào nước vẫn không thay đổi màu sắc thì đó là rau muống đã nhiễm chì. Nước luộc rau muống sạch thường có vị thanh, mát; còn đối với rau muống nhiễm chì thường có vị chát, khó uống.

Hương vị của rau muống bị nhiễm chì

Các loại rau nhiễm chì thườnhg có vị chát hơn so với các loại rau bình thường.

Các mẹo nhỏ giúp các chị em chọn rau muống tươi, ngon sạch:

Nên chọn những mớ rau có ngọn rau nhỏ, thân ngắn, cứng.

Rau muống nhiễm chì ăn chát hơn so với rau muống không bị nhiễm chì. Ảnh minh họa: Internet

Không nên chọn mớ rau quá xanh mướt, nhìn từ xa lá xanh óng lên, bẻ thấy cọng rất giòn, lá màu xanh sẫm.

Nên chọn mớ rau còn tươi không bị dập nát.