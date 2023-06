6 loại rau xanh bán 'nhan nhản' ngoài chợ, cực quen thuộc ở Việt Nam lại là 'liều thuốc đại bổ' cho sức khỏe, không sợ bị phun thuốc

Rau cải cúc, hay còn gọi là tần ô, thường được tiêu thụ nhiều vào mùa thu. Với mùi thơm tự nhiên, loại rau này có khả năng đuổi sâu bọ nên ít cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ cây.

Ngoài ra, rau cải cúc cũng có hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vitamin, axit amin và canxi, giúp giảm căng thẳng, làm dịu thần kinh, cải thiện da và tăng cường chức năng não.

Cải xoăn

Cải xoăn luôn được nhắc tên trong những loại rau tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Giống như các loại rau xanh khác, cải xoăn nổi tiếng về chất dinh dưỡng và hàm lượng chất chống oxy hóa. Trong 21 gam cải xoăn chứa nhiều kali, canxi, đồng và vitamin A, B, C và K. Uống nước ép cải xoăn có thể làm giảm huyết áp, cholesterol, lượng đường trong máu.

Rau khoai lang

Rau khoai lang có thể được chế biến thành nhiều món ngon như rau luộc, rau xào tỏi và đây cũng là loại rau dân dã có giá trị dinh dưỡng cao không kém so với các loại rau lá khác.

Cây rau khoai lang có chứa chất dịch trắng bên trong giúp chống lại sự tấn công của các loại côn trùng gây hại, do đó rau khoai lang rất ít cần sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.

Cải thìa

Cải thìa (còn gọi là cải chíp, cải bẹ trắng, bạch giới tử) là một loại rau thuộc họ cải, có nghĩa là nó cùng họ với bông cải xanh, cải Brussels và bắp cải.

"Các loại rau họ cải làm giảm nguy cơ ung thư và chứa các chất dinh dưỡng chống lại chất gây ung thư như vitamin C, E, beta-carotene, folate và selen, đã được chứng minh là làm chậm sự phát triển của khối u", The Nutrition Twins một thành viên trong hội đồng chuyên gia y tế trang Eat This, Not That! cho biết.

Ngoài việc chứa nhiều vitamin và khoáng chất xây dựng xương như canxi, sắt, phốt pho, magiê và vitamin K, cải thìa còn giàu quercetin - một loại flavonoid có liên quan đến việc giảm viêm và bảo vệ chống lại các bệnh mạn tính.

Để có một bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, The Nutrition Twins khuyên bạn nên cắt nhỏ phần lá xanh này và thêm chúng vào món xào.

Cải bó xôi hay rau bina

Loại rau xanh này đứng đầu bảng xếp hạng là một trong những loại rau tốt nhất, nhờ thành phần dinh dưỡng ấn tượng của nó. Chỉ 30g rau cải bó xôi sống cung cấp 56% nhu cầu vitamin A hàng ngày cộng với toàn bộ nhu cầu vitamin K hàng ngày của bạn - tất cả chỉ cho 7 calo.

Cải bó xôi cũng tự hào có rất nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Một nghiên cứu cho thấy rằng các loại rau có lá màu xanh đậm như rau bina chứa nhiều beta-carotene và lutein, hai loại chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2015 cho thấy ăn rau bina có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch, vì nó có thể làm giảm huyết áp.

Bông cải xanh

Bông cải xanh có hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh giàu glucosinolate, sulforaphane. Loại rau cải này cũng có thể giúp ngăn ngừa các loại bệnh mạn tính. Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy, mầm bông cải xanh làm giảm mức độ của một số bệnh viêm nhiễm, có liên quan đến các bệnh nhân mạn tính như bệnh tim. Trong 91 gram bông cải xanh thô cung cấp 77% DV với vitamin K, 90% DV với vitamin C, một lượng folate, mangan và kali.