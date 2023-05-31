Loại cá nhiều người 'chê' bán rẻ bèo ở chợ, giá rẻ như cho mà bổ như vi cá, nấu món gì cũng là 'đại bổ' cho sức khỏe

Cá trê tuy có hình thù xấu xí bị nhiều người 'chê' như có làn da trơn, râu dài nhưng lại rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Cá trê là loài cá nước ngọt, sống ở ao, hồ, ruộng nước có nhiều bùn. Mùa sinh sản bắt đầu từ tháng 4 - 9, tập trung chủ yếu vào tháng 5 - 7. Không chỉ là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, cá trê còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Cá trê tuy có hình thù xấu xí như làn da trơn, có râu nhưng lại rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng, cá trê chứa 16,5% protid, 11,9% lipid, 20mg% Ca, 21mg% P, 1mg% Fe, 0,1mg% vitamin B1, 0,04mg% B2, 1,4mg% PP và cung cấp 178 calo trong 100g thịt. Và các chuyên gia nhận định rằng, cá trê giàu dinh dưỡng và có thể nói chúng bổ ngang ngửa vi cá mập, trong khi giá cả rẻ hơn nhiều.

Ca trê làm được nhiều món cực kỳ bắt cơm. Ảnh minh họa: Internet Còn theo Đông y, cá trê vị cam, tính ôn, có tác dụng ích âm, khai vị, thúc đẩy việc tạo sữa, lợi tiểu tiêu thũng. Trong sách Danh y biệt lục nói cá trê chữa được nhiều bệnh... như hư tổn, ít sữa, phù nề. Do đó, cá trê rất thích hợp với những người có thể đang suy yếu, người mới ốm dậy nên ăn thịt cá trê om hay hầm. Nhưng tuyệt đối không ăn cá trê với rau kinh giới. Cá trê có thể phát triển đến kích thước rất lớn. Vì vậy, để thúc đẩy sự phát triển của chúng, nhiều người nuôi cá đã cho cá trê ăn thêm hormone tăng trưởng. Những hormone này chính là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe của con người. Cá trê tự nhiên không ăn hormone nên ít nguy hiểm và có nhiều giá trị dinh dưỡng hơn. Do đó, nếu thích ăn loài cá này, bạn nên tìm mua cá trê tự nhiên để ăn thay vì cá trê nuôi.

Theo Viện Dược liệu Việt Nam, cá trê còn là một vị thuốc quý giúp điều trị và hỗ trợ nhiều loại bệnh. Thịt cá trê là bộ phận dùng chủ yếu với tên thuốc là đường sất ngư, có vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng bổ huyết, giảm đau, tráng dương, chống viêm. Dưới đây là những công thức lợi ích của cá trê có thể giúp bạn ngăn ngừa một số bệnh: Làm bổ thận, kiện tỳ, dưỡng huyết, điều kinh (do tỳ, thận lưỡng hư biểu hiện huyết hư, kinh ít, có hiện tượng quầng mắt, da mặt xanh sạm, phân lỏng, tiểu đêm) Cá trê con 250g làm sạch, bỏ mang, ruột, cắt khúc, cho vào nồi cùng 150g đậu đen hầm nhừ, nêm gia vị, ăn nóng. Tuy có về ngoài xấu xí nhưng cá trê lại rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet Cung cấp protein nạc Protein là một trong những nguồn năng lượng chính trong chế độ ăn uống. Nó cũng chịu trách nhiệm xây dựng và sửa chữa mô và cơ, cũng như đóng vai trò xây dựng nhiều hormone, enzyme và các phân tử khác. Một con cá trê 100 gram cung cấp 39% nhu cầu protein hàng ngày. Các nguồn protein giàu chất dinh dưỡng từ cá trê có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cảm giác no. Chữa viêm phế quản Lấy cá trê 1 con, làm thịt, cắt khúc trộn với than quả bồ kết 0,5-1g, rồi sắc với 400ml nước còn 100ml, uống làm hai lần/ngày. Có thể kết hợp bài thuốc này với điều trị bằng thuốc kháng sinh hoặc dùng bài thuốc này khi bệnh ở thể nhẹ, hoặc khi xác định viêm phế quản do virus. Giải nhiệt, giải cảm Cá trê làm sạch, cắt khúc hoặc để cả con ướp nước riềng, nghệ, bột nêm, nước mắm cho thấm đều. Bắc chảo dầu ăn phi hành củ cho thơm, cho cá vào đảo qua rồi cho nước sôi ngập cá đậy vung và đun nhỏ lửa om cho cá chín nhừ ăn nóng với cơm. Làm cá trê theo những công thức này sẽ trở thành món đại bổ cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet Suy giảm tình dục Cá trê 1-2 con, khử nhờn, tanh, bỏ mang, ruột. Đầu cá trê là chủ công quan trọng nhất thiết phải giữ lại không được bỏ, rửa kỹ để róc nước. Đậu đen 40g ngâm nước 4-5 giờ rồi vớt ra để ráo nước. Đổ dầu vào chảo nóng, cho cá trê vào, với 2 miếng gừng tỏi, tiếp cho đậu đen và một bát nước vào nấu cho sôi rồi nhỏ lửa trong 1 tiếng cho nhừ đậu và cá. Khi ăn nêm gia vị. Món ăn này tốt cho người làm việc trí óc nhiều.

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