Những loại thực phẩm 'quen mặt' này mặc dù rất công dụng, lại nhiều tác hại nếu ăn quá nhiều

Sẽ rất bất ngờ khi nhiều loại đồ ăn thông thường lại nằm trong top những thực phẩm gây ung thư dưới đây, và thậm chí có thể gây ung thư ác tính. Không phải cứ bất thứ món gì ngon là mọi người được ăn liên tục mỗi ngày, cũng không có nghĩa là nó tốt cho sức khỏe. Những món thực phẩm dưới đây rất quen thuộc và bổ dưỡng, nhưng nếu ăn không đúng cách thì hậu quả mà chúng đem lại cũng khôn lường:

Nhiều thực phẩm mang lại những chất dinh dưỡng tốt và cảm giác ngon miệng cho con người mỗi khi ăn. Tuy nhiên, có những thực phẩm nếu bạn ăn hàng ngày không có lợi mà còn gây hại cho sức khỏe . Tiêu thụ những thực phẩm này một cách hợp lý là chìa khóa quan trọng để có một sức khỏe tốt.

Gan giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như sắt, B12, vitamin A và đồng. Tuy nhiên, một phần 100 g gan bò chứa gấp 6 lần lượng vitamin A được khuyến nghị trong chế độ ăn uống. Vitamin A hòa tan trong chất béo được lưu trữ trong cơ thể chúng ta. Do đó, lượng dư thừa có thể gây ra triệu chứng ngộ độc vitamin A. Biểu hiện ngộ độc bao gồm: đau xương, tăng nguy cơ gãy xương, buồn nôn, nôn, vấn đề về thị lực.

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Thực phẩm này giàu đồng nên hấp thụ quá nhiều có thể gây ngộ độc. Điều này có thể dẫn đến căng thẳng oxy hóa, những thay đổi thoái hóa thần kinh, làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Mặc dù gan bổ dưỡng nhưng mỗi người không nên tiêu thụ hàng ngày. Bạn nên dung nạp thực phẩm một lần mỗi tuần.

Mộc nhĩ tươi

Mộc nhĩ tươi chứa chất nhạy cảm với ánh sáng - chất Porphyrin. Sau khi ăn, với sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, chúng ta rất dễ bị viêm da, xuất hiện trạng thái ngứa, chứng phù thủng, đau nhức; có người bị phù nề thanh quản sẽ dễ gây nên tình trạng khó thở. Vì vậy, chỉ nên ăn mộc nhĩ khô, ngâm trong nước nấu lên thì mới an toàn.

Cá hồi nuôi

Cá hồi là một nguồn cung cấp protein nạc và axit béo omega-3 rất tốt để giảm viêm. Một phần cá hồi nặng 85g cung cấp gần 30% nhu cầu protein hàng ngày của một người trưởng thành.

Mặc dù cá hồi là lựa chọn hàng đầu của nhiều người quan tâm đến sức khỏe, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều omega-3 có thể có tác động tiêu cực đến số lượng tiểu cầu trong máu của bạn và thậm chí có thể làm loãng máu.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn quá nhiều cá, bao gồm cả cá hồi, có thể làm tăng nồng độ thủy ngân trong máu.

Trái ngược với cá hồi hoang dã, cá hồi nuôi được phát hiện có lượng chất béo và calo cao gần gấp đôi, khi tiêu thụ nhiều có thể gây nên bệnh béo phì.

Ảnh minh họa: Internet

Thịt đã qua chế biến

Các sản phẩm thịt chế biến nhiều nhất, bao gồm các loại thịt nguội, thịt xông khói, xúc xích, thường chứa chất bảo quản hóa học làm chúng luôn tươi và hấp dẫn, nhưng đây cũng là tác nhân gây ung thư.

Hàm lượng muối nitrit và nitrat trong thịt đã qua chế biến có liên quan đến việc tăng đáng kể nguy cơ đại tràng và các hình thức khác của bệnh ung thư.

Vì vậy, hãy chắc chắn chọn các sản phẩm thịt không có nitrat, tốt nhất là sử dụng thịt còn tươi sống cho các bữa ăn của gia đình để phòng ngừa bệnh tật.

Bơ thực vật

Bơ thực vật là một loại bơ phổ biến được sử dụng để làm bánh, nấu ăn và tạo hương vị trên toàn thế giới.

Tuy nhiên bơ thực vật lại có chất béo chuyển hóa không lành mạnh. Những chất béo này không thể được xử lý bởi cơ thể của bạn và cực kỳ có hại. Chúng làm tăng tình trạng viêm, tăng mức cholesterol xấu và làm hỏng thành mạch máu của bạn.