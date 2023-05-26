Một loại quả mà nhà nào cũng có, được ăn hàng ngày nhưng chắc chắc sẽ ít ai biết được những công dụng 'thần kỳ' mà nó mang lại

Vì vậy, đây là một loại quả vừa ngon, dễ mua và vừa có rất nhiều công dụng đặc biệt cho sức khỏe . Dưới đây là 4 công dụng 'thần kỳ' của quả nho mà ít người bỏ qua:

Nho là một loại quả mọng lấy từ các loài cây thân leo thuộc chi Nho (Vitis). Quả nho mọc thành chùm từ 6 đến 300 quả, chúng có màu xanh, đen, lam, vàng, lục, đỏ-tía hay trắng. Các loại nho có vị chua ngọt, chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể, đặc biệt là khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ.

Nho chứa nhóm hợp chất polyphenol sở hữu đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Một trong số này phải kể đến resveratrol, tồn tại trong vỏ quả nho đỏ.

Nghiên cứu từ phòng thí nghiệm cho thấy resveratrol có khả năng ngăn ngừa sự xuất hiện của khối u, hoặc làm chậm quá trình phát triển của khối u dạ dày, ung thư vú, đại tràng, ung thư da, gan, ung thư hạch, ung thư máu.

Resveratrol cũng có trong rượu vang đỏ. Chưa có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa rượu vang đỏ và nguy cơ ung thư ở người, tuy nhiên một số khảo sát cho thấy uống rượu nhiều và thường xuyên có thể gia tăng nguy cơ ung thư. Do đó, liều lượng chính là yếu tố quyết định rượu lợi hay hại đối với cơ thể. Các chuyên gia khuyên phụ nữ chỉ nên 1 uống ly rượu vang mỗi ngày, nam giới là 2 ly.

Một chất kháng viêm tự nhiên khác trong nho là quercetin. Nghiên cứu cho thấy nó có khả năng ngăn ngừa hoặc làm chậm sự phát triển của khối u.

Hỗ trợ phòng bệnh về tim mạch

Chế độ ăn giàu nho xanh có thể giúp hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim. Nho xanh có đặc tính resveratrol có khả năng hỗ trợ làm tan cholesterol và giữ cho tim khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Các chất chống oxy hóa trong loại trái cây này hấp thụ cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, do đó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra các nhóm dinh dưỡng thực vật trong nho xanh là polyphenol và axit phenolic có tác dụng hỗ trợ giảm lipid và chống viêm có thể giúp hỗ trợ giảm nguy cơ suy tim.

Giúp chống viêm gan

Bởi vì nho chứa các hoạt chất tự nhiên, glucose, chứa nhiều loại vitamin và cellulose, nó rất hiệu quả trong việc bảo vệ gan, giảm cổ trướng và phù chi dưới. Ngoài ra, các thành phần có trong nho cũng có thể cải thiện albumin huyết tương và làm giảm transaminase, rất có lợi cho người có gan không tốt, thậm chí là cả viêm gan.

Axit trái cây trong nho cũng có thể giúp tiêu hóa, tăng sự thèm ăn, và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ sau viêm gan. Nho khô là nguồn bổ sung sắt quan trọng cho bệnh nhân viêm gan, với 100-150 gam nho ngâm với nước uống, nó cũng có tác dụng bổ trợ nhất định đối với bệnh viêm gan vàng da.

Hỗ trợ giảm cân

Ảnh minh họa: Internet

Nho là một trong những loại quả luôn có mặt trong danh sách giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Các loại nho chứa rất ít chất béo, cholesterol và calo.

Việc tiêu thụ lượng calo ít hơn từ loại trái cây này hàng ngày sẽ làm giảm số lượng chất béo tích tụ trong cơ thể. Cơ thể bạn phải lấy năng lượng từ chất béo dự trữ, từ đó dẫn đến giảm cân. Vì vậy, đây là một loại quả tuyệt vời cho những người đang trong quá trình giảm cân.

Ngoài nho ra, các chuyên gia cũng chia sẻ những loại trái cây cực dễ tìm có thể giúp bạn trong quá trình giảm cân:

Dưa gang

Dưa gang chứa lượng nước cao, ít calo, nhiều chất chống oxy hóa, vitamin, kali và chất xơ, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Đu đủ

Đu đủ cũng chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và flavonoid. Ngoài ra trong đu đủ có chứa một loại enzyme gọi là papain, giúp tăng cường trao đổi chất và phân hủy thức ăn trong cơ thể. Điều này ngăn cơ thể giữ lại quá nhiều chất béo và giúp bạn giảm cân.

Bơ

Bơ giàu chất béo và calo nhưng giúp giảm cân tốt, chống lại cảm giác thèm ăn, chống lại cholesterol cao và ngăn ngừa bệnh tim.