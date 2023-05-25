Mách bạn 6 loại thực phẩm lành mạnh giúp tăng cân hiệu quả tại nhà

Ngoại hình gầy gò có thể khiến chúng ta trông ốm yếu và thiếu sức sống, đôi khi cảm thấy tự ti về bản thân. 6 loại thực phẩm lành mạnh sau đây giúp bạn tăng cân hiệu quả tại nhà.

Đối với những người đang cố gắng tăng thêm cơ bắp, protein sữa sẽ cung cấp cả casein và whey protein. Hơn nữa, sữa có thể giúp bạn thêm cơ bắp khi kết hợp với cử tạ. Ngoài ra, sữa, hoặc whey và casein kết hợp, có thể dẫn đến tăng khối lượng lớn hơn các nguồn protein khác.

Sữa đã được sử dụng như một thực phẩm giúp tăng cân hoặc xây dựng cơ bắp. Sữa cung cấp sự cân bằng tốt giữa protein, carbs và chất béo và là nguồn cung cấp canxi dồi dào, cũng như các vitamin và khoáng chất khác.

Sữa - Ảnh minh họa: Internet

Cơm

158 gam gạo trắng nấu chín cung cấp 204 calo, 44 ​​gram carbs và rất ít chất béo. Cơm cũng khá giàu calo, có nghĩa là bạn có thể dễ dàng hấp thụ một lượng lớn carbs và calo từ một khẩu phần ăn, giúp bạn ăn nhiều thức ăn hơn.

Có nhiều cách để biến món cơm trở nên ngon miệng hơn. Cách dễ nhất tăng cường protein khi bổ sung thêm một số thành phần sau khi đã nấu chín cơm: bơ và pho mát Parmesan; bông cải xanh và pho mát; trứng; hạt mè nướng, đậu phộng hoặc hạt điều,..

Cơm - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Nếu muốn tăng cân, bạn không thể bỏ lỡ mật ong. Khác với đường trắng tinh luyện, mật ong được xếp vào loại chất làm ngọt tự nhiên. Loại thực phẩm tăng cân này chứa nhiều chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn có lợi cho sức khỏe.

Từ xa xưa, mật ong đã được biết đến là một trong những thực phẩm có nhiều lợi ích về sức khỏe. Mật ong được sử dụng như một loại thuốc bổ với nhiều vận động viên trong hàng ngàn năm lịch sử.

Một muỗng mật ong chứa 64 calo. Vì thế, loại thức ăn tăng cân này sẽ là lựa chọn hữu ích khi bạn muốn biết người gầy nên ăn gì. Mật ong với tính oxy hóa, giúp tái tạo cơ bắp.

Mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò nạc

Bên cạnh thịt gà hoặc trứng, thịt bò nạc cũng là thực phẩm không nên bỏ qua khi tìm kiếm những loại thực phẩm giúp tăng cân.

Thịt bò nạc còn có một lượng chất creatine tự nhiên, chất đóng vai trò dẫn nước vào tế bào cơ, giúp tăng cường sự tổng hợp protein cho tế bào. Bạn sẽ bắt gặp nhiều vận động viên thể hình và cử tạ uống các loại protein bổ sung kết hợp với creatine để tăng hiệu quả mong muốn. Vì thế thịt bò có thể giúp bạn tăng cân một cách nhanh chóng.

Thịt bò nạc - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt và bơ hạt

Các loại hạt và bơ hạt là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đang muốn tăng cân. Chỉ một nắm nhỏ hạnh nhân chứa đến 170 kcal, 6g protein, 4g chất xơ và 15g chất béo lành mạnh. Vì các loại hạt rất giàu calo nên chỉ cần hai nắm hạt mỗi ngày là bạn đã bổ sung được hàng trăm Calo một cách dễ dàng.

Ngoài ra, bơ hạt cũng là nguồn năng lượng hàm lượng cao mà bạn có thể bổ sung thêm vào các món ăn như sinh tố, bánh mì để giúp tăng cân nhanh chóng.

Các loại hạt và bơ hạt - Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi và cá nhiều dầu

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá tuyết, cá cơm, cá mòi,... rất giàu protein và axit béo tốt như omega 3. Chúng không chỉ giúp bạn tăng cân mà còn tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Hãy ăn cá từ 2-3 lần một tuần để không bỏ lỡ những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà cá mang lại bạn nhé!