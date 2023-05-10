Điểm danh 6 loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật

Chọn thực phẩm 10/05/2023 17:18

Bạn hoàn toàn có thể cải thiện hệ miễn dịch thông qua 6 loại thực phẩm này!

Đậu phộng

Đây là một nguồn giàu Ruminococcaceae – một nhóm vi khuẩn giúp ích cho quá trình chuyển hóa của gan cũng như chức năng của hệ miễn dịch.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng thì mỗi ngày chỉ cần ăn 28g đậu phộng vào các bữa phụ sẽ giúp tăng cường số lợi khuẩn có trong đường ruột.

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Đậu phộng - Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu nguyên chất

Nghiên cứu cho thấy dầu ô liu nguyên chất cũng có tác dụng nuôi dưỡng lợi khuẩn có trong đường ruột. Vì vậy bạn có thể thêm dầu ô liu vào salad, súp, sinh tố hoặc rưới lên bánh mì nướng thay cho bơ.

Điểm danh 6 loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật - Ảnh 2
Dầu ô liu nguyên chất - Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ cũng là loại thực phẩm giàu vitamin C, thậm chí còn nhiều hơn cả các loại trái cây có múi. Chúng cũng là một nguồn cung cấp beta-caroten phong phú.

Bên cạnh việc tăng cường hệ thống miễn dịch, vitamin C có thể giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Beta carotene sẽ được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, giúp giữ cho đôi mắt sáng và tốt cho làn da.

Điểm danh 6 loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật - Ảnh 3
Ớt chuông đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Gừng là một thành phần được nhiều người sử dụng sau khi ốm dậy. Gừng có thể giúp giảm viêm, giúp giảm đau họng và các bệnh viêm nhiễm. Gừng cũng có thể giúp giảm buồn nôn.

Gừng cũng có thể giúp giảm đau mãn tính và thậm chí còn làm giảm cholesterol.

Điểm danh 6 loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật - Ảnh 4
Gừng - Ảnh minh họa: Internet

Trái cây họ cam quýt

Đây là nguồn cung cấp Vitamin C rất quan trọng, giúp tăng cường việc sản xuất các tế bào bạch cầu, chống lại nhiễm trùng. Hầu hết tất cả các loại trái cây họ cam quýt đều chứa nhiều vitamin C, có thể kể đến như bưởi, cam, quýt, chanh,..

Điểm danh 6 loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật - Ảnh 5
Trái cây họ cam quýt - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Cả trà xanh và trà đen đều chứa nhiều flavonoid và epigallocatechin gallate (EGCG), các chất chống oxy hóa, được chứng minh là có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch.

Trà xanh cũng là một nguồn cung cấp axit amin L-theanine tốt, có thể hỗ trợ sản xuất các hợp chất chống vi trùng trong tế bào miễn dịch lympho T.

Điểm danh 6 loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật - Ảnh 6
Trà xanh - Ảnh minh họa: Internet
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