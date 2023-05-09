Có thể bạn chưa biết: 3 loại rau chứa nhiều vitamin C hơn cả quả cam

Những loại rau sau đây có hàm lượng vitamin C cao hơn cả cam!

Bông cải xanh

Hàm lượng vitamin C khoảng 89mg/100g bông cải xanh. Bông cải xanh giúp tăng miễn dịch và chống ung thư. Ngoài ra, nó cũng giàu beta-carotene, carotenoid, vitamin B (gồm cả folate), canxi, kẽm và chất xơ. Để giữ lại vitamin, bạn nên luộc hoặc hấp bông cải nếu không sẽ làm mất đi các thành phần hiệu quả cho sức khỏe.

Bông cải xanh - Ảnh minh họa: Internet

Rau bina

Một loại rau chứa nhiều vitamin C nữa phải kể đến là rau bina. Sử dụng rau bina thường xuyên, bạn có thể tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể và phòng chống ung thư. Ngoài ra, rau bina còn có những tác dụng khác như nâng cao thị lực, làm sạch hệ tiêu hóa và ngăn xơ vữa động mạch. Bạn có thể sử dụng rau bina làm sinh tố, nấu canh hoặc làm salad.

Thành phần vitamin C rất cần thiết với sức khỏe con người, giúp phòng ngừa cảm cúm các bệnh về hô hấp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nhất là trong những khi thời tiết giao mùa con người thường dễ bị ốm thì nên bổ sung các loại rau quả có nhiều vitamin C để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Rau bina - Ảnh minh họa: Internet

Rau mầm

Rau mầm chia làm hai loại: xanh và trắng được dùng khá phổ biến trong các món salad hoặc xào tái với chút dầu hào. Rau mầm là một trong những loại rau nhiều vitamin nhất.

Rau mầm chứa hàm lượng cao các loại vitamin, amino axit và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Trong mầm cải củ, hàm lượng vitamin C cao gấp 29 lần trong sữa, vitamin A gấp 4 lần và hàm lượng canxi gắp 10 lần trong khoai tây. Ngoài ra, loại mầm này còn có nguồn cung cấp dồi dào cartotene, chlorophyll, đạm dễ tiêu.

Rau mầm - Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu khoa học còn cho thấy, rau mầm có chứa các chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa các nguy cơ về ung thư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-the-ban-chua-biet-3-loai-rau-chua-nhieu-vitamin-c-hon-ca-qua-cam-580112.html