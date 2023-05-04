6 loại rau được mệnh danh là 'vua canxi tự nhiên', chứa hàm lượng canxi gấp 10 lần sữa

Chọn thực phẩm 04/05/2023 16:02

6 loại rau xanh sau đây không chỉ giàu vitamin, mà còn rất giàu canxi, thậm chí hàm lượng còn nhiều hơn trong sữa.

Măng tây

Giá trị dinh dưỡng trong măng tây rất cao với các chất như chất xơ, protein, gluxit và các vitamin như A, C, K, B1, B2, B6, axitphuric,… Đặc biệt chất Innulin có tác dụng rất tốt cho hệ thống ruột. Đặc biệt, trong măng tây có đến 1/4 khối lượng của nó chứa các chất khoáng cần thiết cho cơ thể con người như: canxi, kali, kẽm, magiê.

Có thể nói, măng tây là nguồn thực phẩm rất giàu canxi và vitamin K – hai hoạt chất rất tốt cho sự phát triển chắc khỏe của xương và ngừa được chứng loãng xương. Đồng thời, vitamin K trong măng tây còn hỗ trợ quá trình đông máu nhanh hơn nên thích hợp cho người có vết thương hở mau lành.

6 loại rau được mệnh danh là 'vua canxi tự nhiên', chứa hàm lượng canxi gấp 10 lần sữa - Ảnh 1
Măng tây - Ảnh minh họa: Internet

Cải bó xôi

Nhờ chứa nhiều vitamin K, cải bó xôi giúp duy trì sức khỏe ổn định của xương. Trong một chén cải bó xôi luộc chín cung cấp nhiều hơn 10 lần nhu cầu vitamin K hàng ngày của một người. Chất dinh dưỡng này giúp giảm sự kích hoạt osteoclast, một loại tế bào gây phá vỡ cấu trúc xương trong thời gian ngắn. Đồng thời, vitamin K cũng thúc đẩy sự tổng hợp osteocalcin, một loại protein cần thiết cho việc duy trì sự chắc khỏe cho xương.

Bên cạnh đó, cải bó xôi cũng là nguồn protein tuyệt vời dành cho người ăn chay, giúp tăng cường các mô cơ cũng như hỗ trợ phát triển collagen.

6 loại rau được mệnh danh là 'vua canxi tự nhiên', chứa hàm lượng canxi gấp 10 lần sữa - Ảnh 2
cải bó xôi - Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp

Tương tự như cải xoăn, rau diếp rất giàu canxi, giúp cơ thể phát triển, duy trì sự chắc khỏe cửa xương và răng. Ngoài ra, rau diếp còn giàu vitamin A, vitamin nhóm B và các khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lão hóa, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Rau diếp thơm là loại cây có họ hàng với rau xà lách, là loại rau ngắn ngày và được trồng khá phổ biến ở nước ta. Rau diếp thơm thuộc cây thân thảo, có phân nhanh ở ngọn. Cây này có lá hình mác mỏng, xuất hiện răng cưa ở mép lá.

Là một loại rau khá phổ biến nhưng ít ai biết rau diếp thơm có chứa hàm lượng canxi dồi dào. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, trung bình cứ trong 100 gram rau diếp thơm chứa 70 miligam canxi tự do.

6 loại rau được mệnh danh là 'vua canxi tự nhiên', chứa hàm lượng canxi gấp 10 lần sữa - Ảnh 3
Rau diếp - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ giàu vitamin, rau diếp thơm còn có chứa một nguồn khoáng chất phong phú như canxi, magiê và kali, sắt, đồng, mangan… Các khoáng chất này giúp kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Kali giúp điều chỉnh sự cân bằng của các chất dịch cơ thể, từ đó ổn định huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Độ chắc khỏe của răng và xương cũng được tăng cường nhờ có lượng lớn canxi trong rau diếp. Sắt và đồng là yếu tố quan trọng trong quá trình sản sinh các tế bào hồng cầu trong cơ thể. Vì vậy rau diếp thơm là một loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe của bạn.

Cần tây

Cần tây tuy là loại rau ít thông dụng trong gia đình Việt, tuy nhiên, hàm lượng canxi bên trong nó lại rất cao.

Cần tây chứa hàm lượng canxi, sắt, phốtpho gấp đôi so với các loại rau khác nên chúng đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển xương cũng như tăng khả năng tuần hoàn máu.

Cần tây chứa nhiều protid, phốt pho, sắt, canxi, các axit amin, tinh dầu, mannitol, inositol và nhiều loại vitamin có tác dụng tăng cảm giác thèm ăn, xúc tiến tuần hoàn, tăng cường miễn dịch của cơ thể... Ngoài ra, cần tây còn cung cấp lượng vitamin A cùng với canxi, magie dồi dào, giúp xương khớp luôn chắc khỏe.

Đặc biệt loại rau này có thể dễ dàng tìm mua ở các chợ Việt Nam.

6 loại rau được mệnh danh là 'vua canxi tự nhiên', chứa hàm lượng canxi gấp 10 lần sữa - Ảnh 4
Cần tây - Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn

Cải xoăn từ lâu đã là một loại rau cực kì tốt cho sức khỏe. Các loại rau có màu xanh đều rất giàu canxi và tất nhiên là cải xoăn cũng không ngoại lệ.

Một chén cải xoăn nấu chín chứa tới 245mg canxi, nó còn được ví như 'cỗ máy xanh' cung cấp canxi dồi dào cho cơ thể.

6 loại rau được mệnh danh là 'vua canxi tự nhiên', chứa hàm lượng canxi gấp 10 lần sữa - Ảnh 5
Cải xoăn - Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ

Bên trong súp lơ chứa nhiều canxi và nhóm vitamin A, C, K, là những chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển xương ở trẻ em và phòng chống loãng xương ở người lớn tuổi và là thực phẩm phòng ngừa viêm khớp hàng đầu. Các mẹ nên bổ sung súp lơ vào thực đơn ăn uống của con em mình để bé có được chiều cao vượt trội.

6 loại rau được mệnh danh là 'vua canxi tự nhiên', chứa hàm lượng canxi gấp 10 lần sữa - Ảnh 6
Súp lơ - Ảnh minh họa: Internet
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Mùa hè ăn mồng tơi vừa ngon lại giúp tán nhiệt giải độc, nhưng có 6 nhóm người tuyệt đối không được đụng đến loại rau này

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