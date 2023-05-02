Nhưng trong sách cổ (Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân) có ghi là rau mồng tơi có vị chua, hàn, hoạt, không độc, chủ trị hoạt trung, tán nhiệt, giải nhiệt, lợi đại tiểu trường.

Theo sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS.TS. Đỗ Tất Lợi, trong nhân dân, thường chỉ dùng rau mồng tơi nấu canh ăn cho mát, ít dùng làm thuốc.

Ngoài ra, rau mồng tơi còn có các công dụng sau:

Tăng lượng sữa đáng kể cho sản phụ: Các bà mẹ sau sinh ít sữa có thể ăn rau mồng tơi để tăng cường lượng sữa về do trong rau mồng tơi có các vitamin A3, B3, chất saponin, sắt nên tốt cho thai phụ...

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể và chữa táo bón: Sử dụng rau mồng tơi trong bữa ăn hàng ngày sẽ giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc và cải thiện chứng táo bón.

Hỗ trợ làn da tươi trẻ: Lá mồng tơi có tác dụng dưỡng da, lưu thông khí huyết và giúp da dẻ mịn màng, tươi trẻ.

Rau mồng tơi có tác dụng trị vết thương và cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp: Nước cốt từ rau mồng tơi có thể trị vết bỏng, bên cạnh đó, hầm mồng tơi với chân giò để ăn hàng ngày sẽ giúp trị đau nhức xương khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chức năng sinh lý, chữa mộng tinh: Rau mồng tơi giúp nam giới hỗ trợ điều trị chứng yếu sinh lý, mộng tinh.

Có thể ngăn ngừa loãng xương từ rau mồng tơi: Hàm lượng canxi trong mồng tơi rất cao nên có thể ngăn ngừa nguy cơ loãng xương ở người cao tuổi.

Rau mồng tơi tốt cho phụ nữ mang thai: Acid folic và sắt là hai dưỡng chất có lợi cho phụ nữ mang thai rất dồi dào trong rau mồng tơi.

Hỗ trợ giảm chất béo, cholesterol: Chất nhầy có trong rau mồng tơi có tác dụng hấp thu cholesterol. Vì vậy, chất béo trong thực phẩm không ngấm được qua màng ruột nên sẽ bị thải ra ngoài qua đường phân.

Rau mồng tơi có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ mắt: Rau mồng tơi chứa nhiều sắc tố carotenoid chống oxy hóa. Những chất chống oxy hóa này có tác dụng trung hòa những gốc tự do nguy hại nên có thể phòng ngừa ung thư. Bên cạnh đó, rau mồng tơi rất giàu vitamin A, giúp phòng chống đục thủy tinh thể hoặc suy giảm thị lực.

Nâng cao hệ miễn dịch: 100g lá mồng tơi có chứa 102 mg vitamin C. Với lượng vitamin C có trong rau mồng tơi sẽ giúp cơ thể nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch, phòng chống bệnh và giảm thời gian mắc bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Rau mồng tơi còn có lợi cho các mẹ bầu và thai nhi nhờ chất Axit folic là một trong những loại vitamin B ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh bẩm sinh như tật nứt đốt sống. Sắt cũng là dưỡng chất trong mồng tơi rất có lợi cho phụ nữ mang thai.

Ai không nên ăn mồng tơi?

Người bị sỏi thận

Trong rau mồng tơi cũng chứa lượng Axit Oxalic, Purin cao, khi ăn nhiều rau mồng tơi, các axit này sẽ chuyển hóa thành Axit Iric, làm tăng nồng độ Canxi Oxalat trong nước tiểu, chất này tích tụ dần sẽ tăng nguy cơ bị sỏi thận và với người đang bị sỏi thận, bệnh sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Người bị bệnh dạ dày

Rau mồng tơi có chứa nhiều chất xơ, người bị bệnh dạ dày nếu ăn lượng lớn rau mồng tơi, quá trình chuyển hóa lượng chất xơ này trong cơ thể sẽ mất nhiều thời gian, tạo gánh nặng cho dạ dày. Bạn thường sẽ cảm thấy đầy bụng, khó tiêu và thậm chí là chuột rút khi ăn nhiều rau mồng tơi, tình trạng này đặc biệt nghiệm trọng khi người ăn bị dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Những người mới lấy cao răng không nên ăn mồng tơi trong 1-2 tuần bởi rau mồng tơi dễ tạo mảng ố bám trên răng do axit oxalic trong rau mồng tơi không hòa tan trong nước

Những người hấp thu kém

Những người hấp thu kém không nên ăn rau mồng tơi bởi mồng tơi chứa hàm lượng cao axít oxalic (một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi) khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng.

Người đang bị tiêu chảy

Người đang bị tiêu chảy không nên ăn mặc dù mồng tơi có thể giúp nhuận tràng, cải thiện tình trạng táo bón nhưng nếu ăn quá nhiều mồng tơi có thể dẫn tới tiêu chảy.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị gout

Với người bị gout, việc ăn quá nhiều rau mồng tơi có chứa hàm lượng Purin cao sẽ làm tăng Axit Uric và dẫn đến tình trạng ứ đọng tinh thể muối trong cơ thể, khiến bệnh gout nặng thêm. Vì thế, người bị gout không hoặc hạn chế tối đa việc ăn rau mồng tơi để sức khỏe tốt hơn.