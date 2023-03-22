Top những thực phẩm màu đen chứa chất chống oxy hóa, làm đều màu da, kéo dài tuổi thọ chị em U40 không nên bỏ qua

Gạo đen có tác dụng chống oxy hóa nên có khả năng chống viêm, ngăn ngừa bệnh Alzheimer và xơ vữa động mạch rất hiệu quả. Sự hiện diện của chất chống oxy hóa anthocyanin đóng một vai trò quan trọng trong việc phòng tránh những chứng bệnh nguy hiểm này. Đây cũng là thành phần giúp bảo vệ thần kinh, chống lại chứng thiếu máu não. Ăn gạo đen thường xuyên sẽ giúp cải thiện giấc ngủ, điều trị những bệnh hoa mắt, chóng mặt, tóc bạc, đau mỏi eo... Đồng thời loại thực phẩm màu đen này cũng có tác dụng bổ máu, giảm đau, chữa lành vết thương nhanh hơn, sản phụ nhanh chóng phục hồi cơ thể sau sinh...

Đậu nành đen được sử dụng để sản xuất các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ. Các chất phytochemical trong đậu nành đen có giá trị chữa bệnh. Chúng giúp ngăn ngừa các bệnh như tiểu đường, ung thư, tổn thương não và bệnh Alzheimer.

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Hạt tiêu đen

Hạt tiêu đen là một loại gia vị nổi tiếng chứa hợp chất hoạt tính gọi là piperine. Hợp chất này giúp giải quyết nhiều vấn đề về đường tiêu hóa và cũng có tác dụng ngăn ngừa nhiều chứng bệnh. Piperine trong hạt tiêu đen cũng đã được chứng minh là có lợi trong việc cải thiện các chức năng nhận thức, khả năng miễn dịch và các triệu chứng trầm cảm.

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Trà đen

Loại thực phẩm màu đen này tạo nên đồ uống ít calo thay thế cho nhiều loại đồ uống kém lành mạnh. Chúng chứa nhiều polyphenol như theaflavins, axit amin và thearubigin cùng nhiều flavonoid và catechin khác giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và cao huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Nho đen

Nho đen có hàm lượng chất chống oxy hóa cao so với nho đỏ hoặc xanh. Chúng cũng chứa nhiều flavonoid và polyphenol khiến chúng có vị ngọt, màu sẫm và bổ dưỡng hơn các loại nho khác.

Ảnh minh họa: Internet

Mâm xôi đen

Quả mâm xôi đen có chứa nhiều anthocyanins và các hợp chất phenolic như flavonols và ellagitannin, giúp ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh liên quan đến tuổi tác như Alzheimer, các bệnh mãn tính như tiểu đường và các bệnh viêm như viêm khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu lăng đen

Trong đậu lăng đen có chứa một chất chống oxy hóa mạnh được gọi là axit gallic, chiếm 95% tổng số axit hydroxybenzoic có trong loại thực phẩm này. Theo các chuyên gia, vỏ hạt đậu lăng có chứa một lượng lớn chất flavonoid có tác dụng chống oxy hóa, ăn nhiều sẽ giúp nâng cao sức khỏe cũng như ngăn ngừa lão hóa vô cùng hiệu quả.

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Tỏi đen

Allicin, một hợp chất hoạt tính sinh học mạnh trong tỏi sống bị oxy hóa và chuyển đổi thành các dạng ổn định hơn được gọi là S-allyl cysteine và S-allyl mercapto cysteine đều có trong tỏi đen. Các hợp chất này là chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa nhiều bệnh liên quan đến stress oxy hóa. Ngoài ra, các hợp chất cho thấy tác dụng chống tiểu đường, chống béo phì và bảo vệ thần kinh cực hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Mè đen

Loại thực phẩm màu đen này đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim, xơ vữa động mạch, làm giảm mức cholesterol toàn phần và lipid máu. Chúng cũng được biết đến với đặc tính chống lão hóa, chống ung thư và chống viêm. Hạt mè đen cũng cho thấy tác dụng tích cực đối với sức khỏe của thận và xương.