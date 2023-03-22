Thịt bò cũng rất dễ chế biến với 7749 các món khác nhau. Các bộ phận trên cơ thể con bò như bắp, thăn vai, sườn, ba chỉ thịt mông đều có thể làm ra các món xào, hầm hay kho, hấp và nấu canh. Dù vậy, không phải bộ phận nào của bò cũng đem lại lợi ích cho cơ thể.

Bò là loại gia súc phổ biến nhất trên thế giới và được dùng làm thức ăn cho con người. Đây là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao với hàm lượng protein đem đến dưỡng chất giúp cơ thể khỏe mạnh và phát triển.

Gan bò là một trong những bộ phận rất giàu dinh dưỡng của bò và thường rất hay được lựa chọn làm nguyên liệu cho nhiều món ăn hấp dẫn ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, không mấy ai biết được rằng, bộ phận này có chứa rất nhiều cholesterol và các loại kim loại nặng có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe nếu không biết chế biến đúng cách cũng như ăn quá nhiều. Chính vì vậy, bạn nên cân nhắc việc ăn gan bò ở một mức độ vừa phải để tránh bị dư thừa cholesterol, chất độc hay kim loại nặng gây tổn hại sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

2. Phổi bò

Phổi bò là một bộ phận được đánh giá là tích tụ nhiều độc tố gây nguy hiểm đến sức khỏe con người khi ăn. Nguyên nhân là bởi, phổi là cơ quan hô hấp chính của bò, có nhiệm vụ giúp lọc không khí nên rất dễ lưu lại nhiều chất bẩn và vi khuẩn. Không những vậy, trong phổi có nhiều phế nàng - một nơi có thể dễ dàng bị tích tụ và lắng đọng nhiều các loại bụi bẩn. Và khi ăn vào, con người cũng sẽ có thể vô tình mang theo bụi là kim loại nặng vào người gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Những sai lầm của người Việt khi ăn thịt bò

Ăn thịt bò cùng thuỷ hải sản: Trong thịt bò chứa nhiều phốt pho rất cần cho việc hình thành xương, trong khi thủy sản lại rất giàu calci và magie. Vì thế, thịt bò và thủy hải sản không nên kết hợp với nhau vì thành phần dinh dưỡng có thể phản ứng với nhau.

Khi dùng chung 2 loại thực phẩm này với nhau sẽ tạo ra sự kết tủa muối. Dạng muối này không những cản trở hấp thu phốt pho mà còn làm giảm tốc độ hấp thu calci.

Ảnh minh họa: Internet

Khi có vết thương hở: Thịt bò là thức ăn không tốt cho quá trình làm lành sẹo. Bởi những dưỡng chất trong thịt bò dù có tốt cho sức khỏe nhưng lại làm cho vết thương bị sậm màu, khi lành sẽ gây nên sẹo lồi.

Khi đang điều trị nám, tàn nhang: Khi da bị sứt sẹo, đóng vẩy hay đang trong quá trình làm đẹp như phun môi, trị nám, tàn nhang thì tuyệt đối tránh ăn thịt bò vì thịt bò dễ khiến làn da bị thay đổi sắc tố từ bên trong. Thịt bò chứa nhiều protein tốt cho cơ thể nhưng lại làm cho các vết nám đậm màu, cứng đầu và càng khó điều trị hơn.

Ăn thịt bò vào buổi tối: Nhiều chọn ăn thịt bò vào bữa tối để kiểm soát cân nặng. Nhưng lượng sắt dồi dào có trong thịt bò sẽ đi vào cơ thể và "ép" gan hoạt động nhiều, trong khi gan lúc này đang có nhu cầu nghỉ ngơi.

Điều này sẽ gây nhiễu đồng hồ sinh học của gan dẫn đến hậu quả lượng đường trong máu tăng bất thường.

Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, cơ thể sẽ phải đứng trước nguy cơ bị đái tháo đường và nhiều loại bệnh mãn tính khác.

Ăn thịt bò tái: Đây là thói quen xấu cần phải bỏ. Bởi nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hoặc sán thâm nhập cơ thể do việc chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển không đảm bảo vệ sinh. Cần thực hiện ăn thịt chín, chọn kỹ nguồn gốc trước khi chế biến.