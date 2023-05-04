Phụ nữ nên uống 6 loại nước vào buổi tối: Vừa ngủ ngon, trẻ hóa làn da lại giúp giảm cân, thu gọn vòng eo

Nước chanh chứa ít calo nhưng lại nhiều vitamin và khoáng chất vì vậy uống nước chanh trước khi ngủ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể thư giãn, cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm mỡ bụng.

Bạn nên pha nước chanh cùng với mật ong, không nên uống nước cốt chanh vì lượng axit trong chanh có thể làm hại dạ dày.

Một ly sữa ít béo hoặc tách béo và sữa chua không đường có thể giúp kích thích tiêu hóa, bổ sung năng lượng, dưỡng chất và giảm cảm giác thèm ăn của bạn. Ngoài ra, uống sữa ấm còn giúp bạn dễ ngủ, ngủ ngon hơn, cải thiện sức khoẻ, duy trì sắc đẹp.

Sữa ấm - Ảnh minh họa: Internet

3. Nước mật ong ấm

Mật ong cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như vitamin B, C, canxi, kẽm, kali, các chất chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn và không hề chứa chất bóe. Dùng mật ong một cách khoa học mang lại lợi ích cho sức khỏe và có lợi cho quá trình giảm cân.

Vào buổi tối, bạn có thể lấy một thìa mật ong pha vào một cốc nước ấm và thưởng thức. Nước mật ong ấm sẽ giúp giảm cholesterol xấu trong máu, ổn định tim mạch, điều trị một số bệnh đường ruột, giảm cảm giác bồn chôn, lo âu, giúp ngủ ngon.

Uống nước mật ong trước khi ngủ còn giúp hỗ trợ giảm cân vì nó giúp cơ thể đốt cháy nhiều chất béo hơn vào ban đêm.

Nước mật ong ấm - Ảnh minh họa: Internet

4. Trà hoa cúc

Trà hoa cúc tính mát, giúp thanh nhiệt, tiêu độc, trị mất ngủ rất tốt. Buổi tối, bạn có thê ruống một tách trà hoa cúc ấm có pha thêm một ít mật ong để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Không những thế, trà hoa cúc còn chứa các chất chống oxy hóa, giúp làm đẹp da, ngăn ngừa nguy cơ mụn nhọt, viêm da.

Trà hoa cúc - Ảnh minh họa: Internet

5. Trà quế

Thay vì tiêu thụ các đồ ăn có quế, uống trà quế sau bữa ăn tối sẽ giúp bạn giảm cân nhờ khả năng tăng cường sự trao đổi chất và tiêu hóa thức ăn của nó.

Với thành phần dinh dưỡng cao, quế giữ mức cholesterol và lượng đường trong máu trong tầm kiểm soát. Đặc tính của quế là chống oxy hóa và kháng sinh, giảm hiện tượng đầy hơi, giải độc.

Uống trà quế trước khi đi ngủ giúp đốt cháy chất béo, bạn cũng có thể thêm vài thìa mật ong hoặc cam thảo tạo độ ngọt cho dễ uống.

Trà quế - Ảnh minh họa: Internet

6. Nước lọc

Theo các chuyên gia, uống nhiều nước có ảnh hưởng tích cực đến việc giảm cân. Cơ thể được cung cấp đủ nước sẽ có cảm giác no lâu, hạn chế thực phẩm được hấp thụ và tăng cường đốt cháy calo. Uống nhiều nước ấm có thể đẩy nhanh quá trình đốt cháy calo kể cả khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi hoặc đang tập luyện.